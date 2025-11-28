Most érkezett: tömegkarambol az M3-ason, mentők a helyszínen
Aki csak teheti, kerülje el ezt a szakaszt!
Rohantak a tűzoltók, miután három személyautó karambolozott Budapest XV. kerületében, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a Szentmihályi út közelében.
A balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanítják a járműveket. A helyszínre mentő is érkezett - közölte a katasztrófavédelem.
