Most érkezett: tömegkarambol az M3-ason, mentők a helyszínen

Aki csak teheti, kerülje el ezt a szakaszt!

Szerző: KL
Létrehozva: 2025.11.28. 15:10
XV. kerület baleset ütközés M3-as autópálya tömegkarambol

Rohantak a tűzoltók, miután három személyautó karambolozott Budapest XV. kerületében, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a Szentmihályi út közelében.

A balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanítják a járműveket. A helyszínre mentő is érkezett - közölte a katasztrófavédelem.

 

