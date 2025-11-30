Nem tiltani kellene, hanem motiválni és alternatívát biztosítani - alapjaiban hibás a budapesti parkoláspolitika
Budapesten nem az autók száma rendkívüli, hanem az, hogy a város máig nem építette meg azt az infrastruktúrát, amely képes megfelelni a forgalmi igényeknek – állítja Kőrösi Koppány, a BP Műhely alapítója, kutatási és elemzési igazgatója. Szerinte nem büntetéssel és tiltással, hanem mélygarázsokkal, könnyűszerkezetes parkolóházakkal, olcsó lakossági bérletekkel és egy egységes parkoló-adatbázissal lehetne valódi megoldást adni a budapesti parkolási káoszra.
Budapesten sokan abban reménykednek, hogy a következő években majd magától csökken az autók száma, és ezzel együtt enyhülni fog a parkolási válság is. Kőrösi Koppány szerint ez illúzió. Emlékeztet: amikor Nyugat-Európában a hetvenes években végigfutott a motorizációs forradalom, Magyarország ebből kimaradt vagy jelentősen lemaradt.
Kevés autó volt, és még ma is az ezer főre vetített autószám Magyarországon százzal alacsonyabb, mint Nyugat-Európában. Nyugat-Európában 550 az átlag, Magyarországon 450
– mondja a szakember. Szerinte ebből egyenesen következik, hogy ahogy közeledünk a nyugat-európai életszínvonalhoz, az autók száma is nőni fog, nem pedig csökkenni.
A különbség nem is annyira a járművek számában, inkább az infrastruktúrában keresendő.
Nyugat-Európában megépültek azok az infrastruktúrák, az elkerülő utak, hidak, autópályák, városi mélygarázsok és parkolóházak, amelyek képesek kiszolgálni ezt az autómennyiséget
– fogalmaz. Eközben Budapesten ennek csak a töredéke létezik, így a forgalom és a parkolási nyomás szinte teljes egészében a felszínen csapódik le: szűk utcákban, járdára félig felálló autókban, esetleg szabálytalan parkolásban.
Kőrösi szerint a közbeszédben gyakran összekeveredik két dolog: az autó tulajdonlása és az autó használata.
Az emberek szeretik, ha van autójuk, mert az személyes mobilitási lehetőséget és szabadságérzetet ad. Bármikor el tudnak jutni bárhová, és vannak élethelyzetek, amiket autóval sokkal egyszerűbb megoldani
– mondja, hozzátéve: ez igaz még a belvárosban élőkre is, akik
azzal együtt, hogy sokkal ritkábban használnak autót, szeretik, hogy van
A belvárosban koncentrálódnak a szolgáltatások, az igazgatás, és a legsűrűbb a tömegközlekedési hálózat, így ott az emberek gyalog vagy villamossal, busszal, metróval közlekednek. Az autótulajdonlás és az autóhasználat itt válik el egymástól a legélesebben.
Csakhogy Budapesten ehhez hiányzik az alap: a parkolási infrastruktúra. Kőrösi Bécs példáját hozza fel: az osztrák főváros I. kerülete alig nagyobb területű, mint Budapest V. kerülete – mindössze fél hektárral –, mégis óriási a különbség a kapacitásokban.
Bécsben 8300 mélygarázshely van, az V. kerületben pedig 2300
– mondja. Ráadásul Bécsben a díjszabás is a helyben lakók igényeihez igazodik, így valóban van értelme a mélygarázst választani az utca helyett. Budapesten ezzel szemben sok mélygarázs üresen kong.
Az egyik pozitív kivétel a Múzeum mélygarázs a Ligetben, az egykori Felvonulási téren, ahol kedvezményes, sőt ingyenes lakossági bérlet is elérhető. A lényeg az, hogy a város ösztönözze az embereket a mélygarázsok használatára, mondjuk kedvezménnyel:
Nem tiltani, nem büntetni szükséges az embereket, hanem motiválni. Ez egy nagyon fontos szemléletbeli különbség.
A városfejlesztési szakember szerint az önkormányzatoknak jóval aktívabb szerepet kellene vállalniuk a parkolóhelyek megteremtésében is. Például ahol üres, beépítetlen telkek vannak – ezeket gyakran amúgy is parkolónak használják -, ott viszonylag olcsón lehetne könnyűszerkezetes parkolóházakat építeni. Ez nem igényel hatalmas beruházást, és akár saját forrásból is megvalósítható lenne, de üzleti partnerekkel, magáncégekkel kialakított együttműködésben még könnyebb lenne. A cél nem az, hogy mindenhol a felszínen maradjanak a parkolóhelyek, hanem az, hogy legyen hová „eltüntetni” az autókat a föld alá vagy többszintes parkolóházakba.
Kőrösi szerint az urbanisztikailag helyes irány, hogy a felszínen csökken a parkolók száma, és több zöldfelület, gyalogosbarát utca, szélesebb járda jön létre.
Az álló autókkal túlzsúfolt utcák esztétikailag sem nyújtanak szép látványt, és a lakosság jogos igénye, hogy kényelmesen tudják használni a járdákat, hogy sok zöldfelület legyen. Ez teljes mértékben rendben van és elfogadható, csak ennek vannak feltételei
– figyelmeztet. Ha ugyanis a parkolóhelyeket egyszerűen megszüntetik, anélkül hogy alternatívát biztosítanának, annak demográfiai hatása is lesz:
Láthatjuk a belváros kiürülésében, ahogy elveszik az emberektől azt a lehetőséget, hogy az autóikat tudják valahol tárolni, előbb-utóbb az emberek az autóikkal együtt elmennek.
– figyelmeztet a szakértő.
A VII. kerület szerinte tankönyvi példa arra, hogyan nem szabad csinálni: megjelentek a sétálóutcák, biciklisávok, de nem jártak együtt a parkolási kapacitások pótlásával. Kőrösi ezért azt javasolja, hogy a főváros, a kerületek – akár törvényi szinten – legyenek kötelezve egy egyszerű, de szigorú szabályra:
Parkolóhelyet kizárólag úgy lehessen megszüntetni, hogyha azt a parkolóhelyet – ugyanazokkal a díjszabási feltételekkel - egy mélygarázsban vagy egy parkolóházban biztosítja onnantól kezdve a parkolóhelyet megszüntető önkormányzat.
Vagyis, ha egy utcában eltűnik tíz parkolóhely, valahol máshol kötelező legyen tíz új férőhelyet kialakítani, lehetőleg zárt rendszerben.
A parkolási válság nemcsak a belső kerületeket érinti. Az agglomerációból és a külső kerületekből bejárók számára kulcskérdés lenne a P+R parkolók hálózata – ez azonban ma Budapest környékén szinte sehol sincs rendesen kiépítve.
Én azt mondom, hogy legalább tízezer új P+R parkolóhelyre szükség lenne, elsősorban a külső kerületekben, de még inkább az agglomerációban
– becsüli Kőrösi.
Ehhez képest nemhogy új parkolók nem épültek, de „fizetőssé lettek téve a P+R parkolók”, vagyis épp az ellenkező irányba mozdult a rendszer. A P+R elvileg kiváló alternatíva lenne, de ehhez
megfelelő tömegközlekedési felhordó hálózat is kellene, mert a jelenlegi helyzetben alig van P+R parkoló az igényekhez viszonyítva, és a városközpont felé irányuló forgalmat a tömegközlekedés sem szolgálja ki megfelelően
A parkolás könnyebb lenne Budapesten, ha össze lennének hangolva az adatbázisok
Kőrösi egy másik, kevésbé látványos, de annál fontosabb hiányosságra is rámutat: Budapestnek még alapvető, városszintű parkolási adatbázisa sincs. Nem tudjuk pontosan, hol mennyi hely van az utcán, a telkeken, a mélygarázsokban vagy a magánparkolókban, és ezek közül mennyi szabad. Pedig a parkolás ma már túlnyomórészt digitálisan működik.
Most már azért nagyjából digitalizálva van a teljes parkolórendszer, igazából csak össze kéne kötni a kerületi parkolórendszerekkel, plusz be kellene vezetni egy olyan kötelező csatlakozást egy egységes nyilvántartó rendszerhez, amelybe a magánparkolók is kötelesek lennének belépni
– mondja.
Az elképzelés szerint minden parkolóház, mélygarázs, foghíjtelken kialakított parkoló köteles lenne rögzíteni, hány helye van, abból mennyi szabad, és milyen tarifával működik. Ez nem rakétatudomány:
Ez egy nagyon-nagyon egyszerű számítástechnikai programozási kérdés
– fogalmaz Kőrösi. A rendszer adatait aztán össze lehetne kötni a navigációs alkalmazásokkal, amelyek
maguk is tudnák irányítani a közlekedőket, hogy melyik parkolóhelyhez érdemes menni
A főváros saját alkalmazása, a Budapest GO is alkalmas lenne arra, hogy megjelenítse: hol mennyibe kerül a parkolás, hol mennyi szabad hely van.
Ennek nemcsak a kényelem szempontjából lenne jelentősége. Ha az autósok előre látják, hogy hol találhatnak szabad helyet és mennyiért, kevesebb időt töltenek körözéssel, ez pedig a dugókat is csökkentheti. Ma sokakat már az tart vissza a parkolóházak használatától, hogy azt gondolják, többszörösét kell fizetniük annak a tarifának, mint amit az utcán fizetnének. Kőrösi szerint ezért kulcskérdés lenne, hogy a mélygarázsok és parkolóházak díjai ne legyenek drágábbak az utcai parkolásnál, illetve ez az információ legyen átlátható és könnyen elérhető.
A BP Műhely szerint a budapesti parkolási probléma tehát nem pusztán arról szól, hogy „sok az autó”, hanem arról, hogy a város évtizedeken át nem építette meg azokat az infrastruktúrákat és rendszereket, amelyek Nyugat-Európában már a hetvenes évektől elkészültek. A megoldás nem az autósok folyamatos büntetése és korlátozása, hanem a tudatos, motiváló, kiszámítható parkoláspolitika lenne, amely egyszerre szolgálja a lakók kényelmét, a vállalkozások működését és a város élhetőségét.
