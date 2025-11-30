Nem tiltani kellene, hanem motiválni és alternatívát biztosítani - alapjaiban hibás a budapesti parkoláspolitika

Budapesten sokan abban reménykednek, hogy a következő években majd magától csökken az autók száma, és ezzel együtt enyhülni fog a parkolási válság is. Kőrösi Koppány szerint ez illúzió. Emlékeztet: amikor Nyugat-Európában a hetvenes években végigfutott a motorizációs forradalom, Magyarország ebből kimaradt vagy jelentősen lemaradt.

A parkolás nem könnyű Budapesten Fotó: Bach Máté / Metropol

Kevés autó volt, és még ma is az ezer főre vetített autószám Magyarországon százzal alacsonyabb, mint Nyugat-Európában. Nyugat-Európában 550 az átlag, Magyarországon 450

– mondja a szakember. Szerinte ebből egyenesen következik, hogy ahogy közeledünk a nyugat-európai életszínvonalhoz, az autók száma is nőni fog, nem pedig csökkenni.

A különbség nem is annyira a járművek számában, inkább az infrastruktúrában keresendő.

Nyugat-Európában megépültek azok az infrastruktúrák, az elkerülő utak, hidak, autópályák, városi mélygarázsok és parkolóházak, amelyek képesek kiszolgálni ezt az autómennyiséget

– fogalmaz. Eközben Budapesten ennek csak a töredéke létezik, így a forgalom és a parkolási nyomás szinte teljes egészében a felszínen csapódik le: szűk utcákban, járdára félig felálló autókban, esetleg szabálytalan parkolásban.

Kőrösi szerint a közbeszédben gyakran összekeveredik két dolog: az autó tulajdonlása és az autó használata.

Az emberek szeretik, ha van autójuk, mert az személyes mobilitási lehetőséget és szabadságérzetet ad. Bármikor el tudnak jutni bárhová, és vannak élethelyzetek, amiket autóval sokkal egyszerűbb megoldani

– mondja, hozzátéve: ez igaz még a belvárosban élőkre is, akik

azzal együtt, hogy sokkal ritkábban használnak autót, szeretik, hogy van

A belvárosban koncentrálódnak a szolgáltatások, az igazgatás, és a legsűrűbb a tömegközlekedési hálózat, így ott az emberek gyalog vagy villamossal, busszal, metróval közlekednek. Az autótulajdonlás és az autóhasználat itt válik el egymástól a legélesebben.

Csakhogy Budapesten ehhez hiányzik az alap: a parkolási infrastruktúra. Kőrösi Bécs példáját hozza fel: az osztrák főváros I. kerülete alig nagyobb területű, mint Budapest V. kerülete – mindössze fél hektárral –, mégis óriási a különbség a kapacitásokban.

Bécsben 8300 mélygarázshely van, az V. kerületben pedig 2300

– mondja. Ráadásul Bécsben a díjszabás is a helyben lakók igényeihez igazodik, így valóban van értelme a mélygarázst választani az utca helyett. Budapesten ezzel szemben sok mélygarázs üresen kong.