RETRO RÁDIÓ

Nem hallgatnak tovább Józsefvárosban - maszkos nők álltak ki a Lélek-program áldozataiért

A munkahelyi zaklatás ellen demonstráltak kedden este Józsefvárosban. A Lélek-ház bejárata előtti civil megmozduláson mintegy 30-an vettek részt, az érintett józsefvárosi képviselő és a polgármester lemondását követelték.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.27. 07:59
Módosítva: 2025.11.27. 08:00
Budapest józsefvárosi Pikó Oláh József zaklató nők

A Lélek-ház nevű szociális intézmény előtt  Józsefvárosban kedd este gyertyák sorfala gyúlt ki és maszkot viselő nők gyülekeztek. A tüntetés apropóját a Lélek-program  zaklatási ügye adta, a munkahelyi zaklatás ellen tiltakoztak és követelték Oláh József valamint Pikó András lemondását. 

Lélek
 A Lélek - ház előtt tiltakoztak a munkahely elleni abúzús ellen a józsefvárosi nők Fotó: Gábor Zoltán /  Metropol

A  Metropol által korábban nyilvánosságra hozott  belső vizsgálati jegyzőkönyv részletei szerint Oláh József – a kerület momentumos önkormányzati képviselője és korábbi intézményvezető – rendszeresen szexuális tartalmú megjegyzéseket tett női kollégákra és a program ügyfeleire, „szemmel vetkőztette” őket, illetve olyan kéretlen SMS-eket küldött, mint a vizsgálat által is idézett mondat: „De jól nézel ki, de kár, hogy nem vagy szingli!” A belső irat tanúsága szerint a képviselő a szocialitás szaknyelvébe menekítette a védekezést, amikor a vizsgálat alatt azt mondta: „szociális munkásként a személyiségével dolgozik”, mert szerinte „a közvetlenség mindig hatékony”.

 

A demonstrálók szerint azonban a közvetlenségnek álcázott viselkedés nem mentorálás volt, hanem nyomasztó, hierarchiába csomagolt nyomulás, amely ellen éveken át nem mertek szólni az áldozatok.

A demonstráción felszólaló női szóvivői beszéde  hatására minden résztvevő a zaklatott nők helyébe tudta képzelni magát.

 Nőtársaim! Szolidaritásunkat kifejezni jöttünk. Bár ne kellene ma itt lennünk, mert az azt jelentené, hogy minden rendben van a környezetünkben. De sajnos nincs így. Sokan vagyunk, akik ismerjük, milyen az, amikor nem merünk szólni. Elsőre azt hisszük, hogy velünk van a baj. Hogy félreértettük. Hogy nekünk kell szégyenkezni, mert ránk nyomultak, vagy szexuális tartalmú üzeneteket kaptunk.

-magyarázta. 

A történet a kerület egyik legsérülékenyebb társadalmi programjából, a hajléktalan-reintegrácuót segítő Lélek-programból indult. A kiszivárgott dokumentumok szerint Oláh József, akkori Lélek-ház vezetőként  és képviselőként olyan nőket zaklathatott, akik a programban dolgoztak vagy támogatott ügyfelek voltak. 

Itt állunk a Lélek-ház előtt, ahol nőtársaink egy vezető beosztású személy zaklatásának estek áldozatul. Értük és helyettük is szólunk. Ez a zaklató megpróbálta elkenni az ügyet. Még bocsánatot is úgy kért, hogy látszott, hogy azzal is csak saját magát próbálta védeni. A pozícióját féltette, nem az áldozatait. Oláh József az intézményből lelépett, de a városházán ugyanúgy ott maradt.  Önkormányzati képviselőként ma is itt tevékenykedik a kerületben. Politikustársai pedig némák maradtak.

- ecsetelte a problémát a szószóló.  

Tüntetés a VIII. kerületben Pikó ellen 2025.11.26. 16 óra, VIII. Koszorú utca 4-6.
Fotó: Gábor Zoltán /  Metropol

A mintegy 30 maszkos nő táblákkal, csendben kérte Oláh József és Pikó András lemondását. 

Mint azt a  Metropol korábban megírta, a  Fidesz helyi képviselő-jelöltje, Pálovics Emese már korábban ugyanezt kérte. 

A momentumos Oláh Józsefnek vállalnia kell a felelősséget és le kell mondania önkormányzati képviselői mandátumáról. 

A Fidesz–KDNP testületi ülésen is felszólította Pikó András polgármestert, hogy hozza nyilvánosságra a belső jegyzőkönyvet. A polgármester ugyan elismerte a vizsgálat tényét, de annak tartalmát azóta sem tette közzé – amit a demonstrálók úgy értelmeznek: beismerés nélküli beismerés, a tény kommunikációja igazság hiányában.

Senki nem követelte az Oláh József  elszámoltatást. Ha ők hallgatnak, a hallgatásuk is állásfoglalás – csak épp a rossz oldalon

 – mondta  lapunknak az egyik tüntető. 

A demonstráció után a nők sorban helyezték el a gyertyákat a helyszínen.  A tiltakozók célja  világos: a vizsgálati tények megerősítésén túl nyilvános számonkérést akarnak, nem kommunikációs kozmetikát. 

Ma azért álltunk ide, mert sokak helyett senki nem állt ide korábban. Ha nincs következmény, nincs megelőzés. Ha nincs igazságszolgáltatás, a vizsgálat csak alibi

 – mondta a Metropolnak egy másik maszkos tiltakozó.

A gyertyák lassan leégtek, a mondandójuk viszont most kezd csak lángra kapni Józsefvárosban, ugyanis rengeteg járókelő, bámészkodó hallgatta meg a tüntetőket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu