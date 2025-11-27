Nem hallgatnak tovább Józsefvárosban - maszkos nők álltak ki a Lélek-program áldozataiért
A munkahelyi zaklatás ellen demonstráltak kedden este Józsefvárosban. A Lélek-ház bejárata előtti civil megmozduláson mintegy 30-an vettek részt, az érintett józsefvárosi képviselő és a polgármester lemondását követelték.
A Lélek-ház nevű szociális intézmény előtt Józsefvárosban kedd este gyertyák sorfala gyúlt ki és maszkot viselő nők gyülekeztek. A tüntetés apropóját a Lélek-program zaklatási ügye adta, a munkahelyi zaklatás ellen tiltakoztak és követelték Oláh József valamint Pikó András lemondását.
A Metropol által korábban nyilvánosságra hozott belső vizsgálati jegyzőkönyv részletei szerint Oláh József – a kerület momentumos önkormányzati képviselője és korábbi intézményvezető – rendszeresen szexuális tartalmú megjegyzéseket tett női kollégákra és a program ügyfeleire, „szemmel vetkőztette” őket, illetve olyan kéretlen SMS-eket küldött, mint a vizsgálat által is idézett mondat: „De jól nézel ki, de kár, hogy nem vagy szingli!” A belső irat tanúsága szerint a képviselő a szocialitás szaknyelvébe menekítette a védekezést, amikor a vizsgálat alatt azt mondta: „szociális munkásként a személyiségével dolgozik”, mert szerinte „a közvetlenség mindig hatékony”.
A demonstrálók szerint azonban a közvetlenségnek álcázott viselkedés nem mentorálás volt, hanem nyomasztó, hierarchiába csomagolt nyomulás, amely ellen éveken át nem mertek szólni az áldozatok.
A demonstráción felszólaló női szóvivői beszéde hatására minden résztvevő a zaklatott nők helyébe tudta képzelni magát.
Nőtársaim! Szolidaritásunkat kifejezni jöttünk. Bár ne kellene ma itt lennünk, mert az azt jelentené, hogy minden rendben van a környezetünkben. De sajnos nincs így. Sokan vagyunk, akik ismerjük, milyen az, amikor nem merünk szólni. Elsőre azt hisszük, hogy velünk van a baj. Hogy félreértettük. Hogy nekünk kell szégyenkezni, mert ránk nyomultak, vagy szexuális tartalmú üzeneteket kaptunk.
-magyarázta.
A történet a kerület egyik legsérülékenyebb társadalmi programjából, a hajléktalan-reintegrácuót segítő Lélek-programból indult. A kiszivárgott dokumentumok szerint Oláh József, akkori Lélek-ház vezetőként és képviselőként olyan nőket zaklathatott, akik a programban dolgoztak vagy támogatott ügyfelek voltak.
Itt állunk a Lélek-ház előtt, ahol nőtársaink egy vezető beosztású személy zaklatásának estek áldozatul. Értük és helyettük is szólunk. Ez a zaklató megpróbálta elkenni az ügyet. Még bocsánatot is úgy kért, hogy látszott, hogy azzal is csak saját magát próbálta védeni. A pozícióját féltette, nem az áldozatait. Oláh József az intézményből lelépett, de a városházán ugyanúgy ott maradt. Önkormányzati képviselőként ma is itt tevékenykedik a kerületben. Politikustársai pedig némák maradtak.
- ecsetelte a problémát a szószóló.
A mintegy 30 maszkos nő táblákkal, csendben kérte Oláh József és Pikó András lemondását.
Mint azt a Metropol korábban megírta, a Fidesz helyi képviselő-jelöltje, Pálovics Emese már korábban ugyanezt kérte.
A momentumos Oláh Józsefnek vállalnia kell a felelősséget és le kell mondania önkormányzati képviselői mandátumáról.
A Fidesz–KDNP testületi ülésen is felszólította Pikó András polgármestert, hogy hozza nyilvánosságra a belső jegyzőkönyvet. A polgármester ugyan elismerte a vizsgálat tényét, de annak tartalmát azóta sem tette közzé – amit a demonstrálók úgy értelmeznek: beismerés nélküli beismerés, a tény kommunikációja igazság hiányában.
Senki nem követelte az Oláh József elszámoltatást. Ha ők hallgatnak, a hallgatásuk is állásfoglalás – csak épp a rossz oldalon
– mondta lapunknak az egyik tüntető.
A demonstráció után a nők sorban helyezték el a gyertyákat a helyszínen. A tiltakozók célja világos: a vizsgálati tények megerősítésén túl nyilvános számonkérést akarnak, nem kommunikációs kozmetikát.
Ma azért álltunk ide, mert sokak helyett senki nem állt ide korábban. Ha nincs következmény, nincs megelőzés. Ha nincs igazságszolgáltatás, a vizsgálat csak alibi
– mondta a Metropolnak egy másik maszkos tiltakozó.
A gyertyák lassan leégtek, a mondandójuk viszont most kezd csak lángra kapni Józsefvárosban, ugyanis rengeteg járókelő, bámészkodó hallgatta meg a tüntetőket.
