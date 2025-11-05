Szexuálisan zaklathatott kiszolgáltatott nőket egy józsefvárosi önkormányzati képviselő - derül ki a jegyzőkönyvből, amit Pikó András nem hozott nyilvánosságra
Szexuális tartalmú megjegyzéseket tett kolléganőire, és ügyfeleire, szemmel vetkőztette őket, és illetlen sms-eket küldött nekik az egyik józsefvárosi önkormányzati képviselő. A Metropol szerkesztőségéhez eljutott a megbotránkoztató dokumentum egy része, amely feltárja a megrendítő esetet. Eszerint, egy kiszolgáltatott nőt is zaklatott Pikó András egyik baloldali képviselője, Oláh József. Józsefváros polgármestere megpróbálja eltusolni az ügyet, ez azonban nem sikerül neki. Mutatjuk a megrázó részleteket.
Botrány követ botrányt Pikó András önkormányzatában. A polgármester szokatlanul zűrös alakokkal veszi körbe magát és nem, hogy mindenről tájékoztatná a józsefvárosiakat, hanem úgy fest, még titkolná is a vállalhatatlan eseteket. Legutóbb egy lakos tette közzé közösségi oldalán, hogy igazságot akar, mert tudomása szerint, eltitkolnak egy zaklatási ügyet, amely az egyik önkormányzati képviselő, Oláh József lelkén szárad. Mint írta „Nem tudok nyugodtan élni addig, amíg ez a dolog a háttérben marad!”
A csütörtöki testületi ülésen emiatt felszólította a helyi Fidesz-KDNP Pikó András polgármestert, hogy hozza nyilvánosságra azt a jegyzőkönyvet, amely szerint baloldali képviselőtársa Oláh József szexuálisan zaklatott kiszolgáltatott nőket. A dokumentum szerint a szociális munkásként is dolgozó Oláh a hajléktalanok visszaintegrációját elősegítő szociális programban munkát végző nőket zaklatott.
Józsefváros Budapest szégyenfoltja lett
Pikó a súlyos vádak ellenére sem hozta nyilvánosságra a dokumentumot. A Metropolhoz eljutott részlet azonban önmagában megdöbbentő.
A polgármester ugyan
- elismerte a vizsgálat tényét,
- de ígéretével ellentétben, azóta sem hozta nyilvánosságra annak tartalmát.
A Metropolhoz azonban eljutott a jegyzőkönyv, e szerint a képviselő hatalmával visszaélve zaklatott több nőt, akik féltek tőle. A szándékosságot a vizsgálat alatt tagadta, viselkedését azzal magyarázta: szociális munkásként, ő a „személyiségével dolgozik”.
Például dicsér. „Hiszen a közvetlenség, mindig hatékony!” – mondta a jegyzőkönyvi vizsgálat alapján a szociális munkásként dolgozó önkormányzati képviselő. Szerinte ennek tudhatóak be mondatai, mint például:
De jól nézel ki, de kár, hogy nem vagy szingli!
A sértett nő félt korábban jelenteni az esetet
A nő a jegyzőkönyvi vizsgálat szerint akkor 3,5 éve dolgozott a kerületi hajléktalanoknak új esélyt nyújtó Lélek-programban, és a kezdetektől félelemben volt az önkormányzati képviselő kéretlen és nyomasztó viselkedése miatt.
A többi között Oláh József önkormányzati képviselő - aki egyúttal szociális munkásként is dolgozott a programban -, a szemével vetkőztette le őt, de más nőkkel is gyakran kezdeményezett négyszemközti beszélgetéseket, beszólogatott nekik, verbálisan egyfolytában nyomult rájuk. A sértett nőn a nyomás egyre nagyobb volt, nem tudta kezelni a helyzetet, leblokkolt, zavartan mosolygott, általában csak tovább ment. Attól félt, ha az inzultusról beszélne, veszélybe kerülne a szociális programban való részvétele és a munkahelye is, hiszen az őt zaklató férfi önkormányzati képviselő. A jegyzőkönyv szerint, a nő azt sem értette, hogy a férfi miért lép át a roma szokásokon, amelyet mindketten ismernek. Eszerint: nincs udvarlás férjezett nőnek.
A nő nem tűrte tovább a nyomást, beszélni kezdett
Augusztusban végül a sértett hölgy beszélt, nem bírta tovább. Az ekkor kezdődő vizsgálat jegyzőkönyve szerint, megkönnyebbült. A szociális munkásként dolgozó önkormányzati képviselő pedig bocsánatot kért tőle, amit a nő nem látott őszintének. A vizsgálat során, még agresszívvá is vált a zaklatással vádolt férfi.
Sokszor átlépi a határt az olyan ügyfelekkel, akik nem az ő mentoráltjai!
A jegyzőkönyv szerint a zaklatott nő, soha nem adott okot arra, hogy a képviselő közeledjen felé, de az átlépte a határokat. A sértett nő mentora a dokumentumban elmondja, hogy más nők is hasonló esetekről számoltak be neki. Sőt ő maga is a zaklató célkeresztjében volt, kéretlen sms-ek, sejtelmes hangüzenetek formájában. Emiatt maga is szorongott.
A jegyzőkönyvben foglaltak alapján, a képviselő, „sokszor átlépi a határt az olyan ügyfelekkel, akik nem az ő mentoráltjai. Sokszor bizalmas beszélgetéseket kezdeményez és folyamatosan belefolyik ügyeikbe”.
Többször előfordul, hogy az ügyfelek megcáfolják a hatalmával visszaélő képviselő által elmondottakat. A férfi nem tudja tartani a távolságot a női kollégáival. A sértett mentora, aki maga is áldozat volt a jegyzőkönyv szerint, ugyanúgy félt a szociális munkásként is dolgozó férfitől. Egyszer azonban erőt vett magán, és vezetőjével egyeztetve leült tisztázni vele a nem kívánatos helyzetet. Neki nem volt félteni valója állítása szerint. A tisztázó beszélgetésen a képviselő agresszívvé vált, degradálni kezdte a nőt. Például azt mondta: „Túltolod, nem is kellenél nekem, mint nő!”
A képviselő azt kérte, hallgassák el az ügyet
A belső vizsgálati jegyzőkönyv szerint, a zaklató férfi tagadta a vádakat, gyakran indulatos, lekezelő, agresszív módon nyilvánult meg. A tisztázó beszélgetést követően, az áldozattá is vált mentort például félrehívta amiatt, hogy meggyőzze: az ügynek „ne legyen nagyobb hangja.
Azt akarta, hogy a vezetőség felé ne jusson el az ügy híre, majd pszichológiai nyomásként ismételten a nő degradálásába kezdett. Azt hangoztatta neki, hogy ő nem akárki, illetve megemlített három másik ügyet is példaként, amelyek „nem mentek tovább”.
A Koszorú utcai Lélek Ház
Mint ismert, az intézmény a LÉLEK‑program („Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási és Egzisztencia-teremtési Közösségi Program”) keretében működik, amely célul tűzte ki az utcán, illetve hajléktalanként élő emberek rehabilitációját a kerületben. A program keretében olyan személyeknek, családoknak kínál lakhatási lehetőséget és támogatást, akik igazolhatóan a kerülethez köthetők, munkahellyel rendelkeznek, és hajléktalanná váltak vagy lakhatási válsághelyzetben vannak.
A LÉLEK-Ház tehát nem csupán szálló: olyan közösségi lakhatásként működik, ahol a lakók dolgoznak, társadalmilag résztvesznek, és cél a visszailleszkedés a normál életbe.
