Szexuálisan zaklathatott kiszolgáltatott nőket egy józsefvárosi önkormányzati képviselő - derül ki a jegyzőkönyvből, amit Pikó András nem hozott nyilvánosságra

Botrány követ botrányt Pikó András önkormányzatában. A polgármester szokatlanul zűrös alakokkal veszi körbe magát és nem, hogy mindenről tájékoztatná a józsefvárosiakat, hanem úgy fest, még titkolná is a vállalhatatlan eseteket. Legutóbb egy lakos tette közzé közösségi oldalán, hogy igazságot akar, mert tudomása szerint, eltitkolnak egy zaklatási ügyet, amely az egyik önkormányzati képviselő, Oláh József lelkén szárad. Mint írta „Nem tudok nyugodtan élni addig, amíg ez a dolog a háttérben marad!”

Józsefváros polgármestere, Pikó András elismerte a belső vizsgálatot, de úgy reagált: „Nincs itt semmi látnivaló!”

Fotó: Tumbász Hédi / Metropol

A csütörtöki testületi ülésen emiatt felszólította a helyi Fidesz-KDNP Pikó András polgármestert, hogy hozza nyilvánosságra azt a jegyzőkönyvet, amely szerint baloldali képviselőtársa Oláh József szexuálisan zaklatott kiszolgáltatott nőket. A dokumentum szerint a szociális munkásként is dolgozó Oláh a hajléktalanok visszaintegrációját elősegítő szociális programban munkát végző nőket zaklatott.

Józsefváros Budapest szégyenfoltja lett

Pikó a súlyos vádak ellenére sem hozta nyilvánosságra a dokumentumot. A Metropolhoz eljutott részlet azonban önmagában megdöbbentő.

A polgármester ugyan

elismerte a vizsgálat tényét,

de ígéretével ellentétben, azóta sem hozta nyilvánosságra annak tartalmát.

A Metropolhoz azonban eljutott a jegyzőkönyv, e szerint a képviselő hatalmával visszaélve zaklatott több nőt, akik féltek tőle. A szándékosságot a vizsgálat alatt tagadta, viselkedését azzal magyarázta: szociális munkásként, ő a „személyiségével dolgozik”.

Például dicsér. „Hiszen a közvetlenség, mindig hatékony!” – mondta a jegyzőkönyvi vizsgálat alapján a szociális munkásként dolgozó önkormányzati képviselő. Szerinte ennek tudhatóak be mondatai, mint például:

De jól nézel ki, de kár, hogy nem vagy szingli!

A sértett nő félt korábban jelenteni az esetet

A nő a jegyzőkönyvi vizsgálat szerint akkor 3,5 éve dolgozott a kerületi hajléktalanoknak új esélyt nyújtó Lélek-programban, és a kezdetektől félelemben volt az önkormányzati képviselő kéretlen és nyomasztó viselkedése miatt.

Az ügyet megszellőztető nő posztja szerint, Pikó András is tud a zaklatási ügy vizsgálatáról, de nem szeretné, hogy az nyilvánosságra kerüljön Fotó: Google



A többi között Oláh József önkormányzati képviselő - aki egyúttal szociális munkásként is dolgozott a programban -, a szemével vetkőztette le őt, de más nőkkel is gyakran kezdeményezett négyszemközti beszélgetéseket, beszólogatott nekik, verbálisan egyfolytában nyomult rájuk. A sértett nőn a nyomás egyre nagyobb volt, nem tudta kezelni a helyzetet, leblokkolt, zavartan mosolygott, általában csak tovább ment. Attól félt, ha az inzultusról beszélne, veszélybe kerülne a szociális programban való részvétele és a munkahelye is, hiszen az őt zaklató férfi önkormányzati képviselő. A jegyzőkönyv szerint, a nő azt sem értette, hogy a férfi miért lép át a roma szokásokon, amelyet mindketten ismernek. Eszerint: nincs udvarlás férjezett nőnek.