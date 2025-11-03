RETRO RÁDIÓ

Pikó András tovább akarta zülleszteni Józsefvárost

A baloldali polgármester a közterület-felügyelet és a kerületőrség egybeolvasztásával képzelte el a kerület biztonságosabbá tételét. Pikó András lépése számos, a rendezettebb Józsefvárosért dolgozó kerületőr kirúgását eredményezte volna, aminek köszönhetően csak tovább romlott volna a közbiztonság a kerületben.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.03. 05:00
józsefvárosi rendészet baloldal Pikóék szavazat Fidesz polgármester

A józsefvárosi Fidesz-frakció szerint ez valójában eleve csak kampányfogás lett volna a polgármester részéről. Csakhogy az nem érdekelte, hogy ha megvalósul, akkor kirúgásokkal, zűrzavarral és a közbiztonság további romlásával járt volna. Miközben a kerületben nő a szemét, a kosz, a mocsok, a rend pedig csökken, azaz: Pikóék megint kommunikációs trükkökkel akarták volna elfedni, hogy nem csinálnak semmit. De a Fidesz-KDNP frakció megakadályozta a baloldali polgármester újabb őrült lépését.

Pikó
Pikó nem oldja meg a kerület tényleges problémáit / Fotó: Tumbász Hédi / MetropolFotó: Tumbász Hédi / Metropol

Pikó romboló számítása nem jött össze

Szerencsére. A Fidesz-KDNP frakció közleményt is kiadott a győzelemről:

Megvédtük a kerületet attól, hogy Pikó András tovább züllessze Józsefvárost! Ezt a lépést sikerült megakadályoznunk. Győztek a kerületőrök, győztek a józsefvárosiak! Ma megüzentük Pikó Andrásnak: nem hagyjuk, hogy tovább rontsa a kerületi közállapotokat!

A Fidesz-KDNP frakció szerint a kerületi őrök rendszerét kellene elismerni, vonzóvá tenni, bővíteni, emelni a fizetésüket, embereket felvenni. Ez valódi megoldást jelentene a kerületben tomboló káosz megfékezéséhez. Így az összevonás pusztán látványpékség lett volna, valódi megoldás helyett.

A jobboldali városvezetés 2019 előtt komolyan vette a rend és közbiztonság kérdését, ezért hozta létre a kerületi őrök hálózatát, és erősítette meg a közterület-felügyeletet. A Fidesz szerint azóta a helyzet csak romlott: amióta a baloldal rátette a mancsát a kerületre, leépítette a rendszert, elvette a támogatást, és most „átnevezéssel” próbálta volna megmenteni a látszatot. De valójában az egykori, a jobboldali városvezetés alatt még valódi rend emlékét őrző utolsó, már eddig is legyengített és elhanyagolt tartópillért rúgták volna ki. 

Ha mondjuk egy pékség nem működik, akkor nem az a megoldás, hogy átnevezem, és akkor minden meg van oldva. Hanem meg kell nézni, hogy miért süt rossz kenyeret

- nyilatkozta Egry Attila, a Fidesz-KDNP józsefvárosi frakcióvezetője a Metropolnak.

Pedig Józsefvárosban évek óta panaszkodnak a lakók a közterületek állapotára: szemetes utcák, romló közbiztonság, egyre kevesebb rendőr látható az utcán.

Pikó András nem bővíti a létszámot, nem ad eszközöket, nem emel fizetést. Csak papíron akart átszervezni mindent, miközben a rend szétesik. Az őröket átcsoportosításával, néhányat valószínűleg el is bocsátott volna, de ettől nem lesz biztonságosabb a kerület

- mondta Egry Attila. A frakcióvezető hozzátette:

Ez nem más, mint egy kampányfogás, amivel Pikó megpróbálja elterelni a figyelmet a valós problémákról – miközben az elmúlt hat évben mindig a rendőrségre mutogatott, ha a kerületben baj volt.

önkormányzat testületi ülés 2025_10_30 Budapest
Az Egry Attila által vezetett Fidesz-KDNP frakció megakadályozta a polgármester újabb őrült lépését / Fotó: Tumbász Hédi / Metropol

A helyzet komoly

Ezt jól mutatja lakók biztonságérzete is egyre romlik. A kerületben sokan attól tartottak, hogy ha a kerületi őrök eltűntek volna, akkor nem lesz senki, aki reagáljon a mindennapi problémákra. A Fidesz szerint Pikó nem valódi reformot akart, hanem kampányeszköz volt, amellyel a baloldal megpróbálja eladni a leépítést fejlesztésként. Miközben az utcák állapota egyre romlik, a közbiztonság gyengül, és az emberek elbizonytalanodnak, a városvezetés továbbra is a szavak szintjén próbál rendet tenni.

 

 

