Komoly zaklatási ügy történt Józsefvárosban?

Megdöbbentő posztot tett közzé egy nő a legnagyobb internetes közösségi oldalon. A nő a posztja elején arról ír, hogy szeretné, ha végre kiderülne az igazság egy olyan ügyről, amit többen próbálnak elhallgatni, köztük Józsefváros ellenzéki polgármestere Pikó András is.

Pikó András egy lehetséges zaklatási ügyet próbál eltussolni? Fotó: Kovács Dávid / Metropol

Nem akarok senkit bántani, de nem tudok nyugodtan élni addig, amíg ez a dolog a háttérben marad

- írja posztjában Pécsi Zsuzsa a bejegyzés létrehozója, aki ezután azt állítja, hogy a Koszorú Utcai Lélek Ház- Lélek Pont korábbi vezetője több érintett elmondása szerint a házban dolgozó nőket zaklatta és molesztálta.

Azt írja, a férfit a zaklatási ügye miatt már korábban kirúgták emiatt, ráadásul az esetet az is bizonyítja, hogy arról jegyzőkönyv is készült. Azonban erről Józsefváros polgármestere a mai napig hallgat a poszt szerint.

Ezt megpróbálják elhallgatni és eltussolni. Úgy tudni, hogy Pikó Andrásék és a környezetük nem szeretnék, ha mindez nyilvánosságra kerülne

- fogalmazott posztjában Zsuzsa, aki szerint fontos lenne, hogy ez az ügy ne maradjon elhallgatva és az érintettek igazságot kapjanak, majd azt is leírta, hogy "szükség van arra, hogy valaki kimondja azt, amit mások nem mernek, mert az igazság előbb-utóbb úgyis felszínre kerül."

A Koszorú utcai Lélek Ház

Az intézmény a LÉLEK‑program („Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási és Egzisztencia-teremtési Közösségi Program”) keretében működik, amely célul tűzte ki az utcán, illetve hajléktalanként élő emberek rehabilitációját a kerületben. A program keretében olyan személyeknek, családoknak kínál lakhatási lehetőséget és támogatást, akik igazolhatóan a kerülethez köthetők, munkahellyel rendelkeznek, és hajléktalanná váltak vagy lakhatási válsághelyzetben vannak.

A LÉLEK-Ház tehát nem csupán szálló: olyan közösségi lakhatásként működik, ahol a lakók dolgoznak, társadalmilag résztvesznek, és cél a visszailleszkedés a normál életbe.

Az üggyel kapcsolatban lapunk felkereste Pikó András polgármestert, azonban kérdéseinkre választ még nem kaptunk. Ha kapunk, frissítjük cikkünket.