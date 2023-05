Hagyják lepusztulni Józsefváros balatoni gyerektáborát Pikóék - a cél, hogy eladhassák?

Negyedik éve nem történt egy kapavágás sem Józsefváros évek óta kihasználatlan balatoni gyereküdülőjében. Pedig Pikó Andráséknak csak folytatniuk kellett volna az előző, Fidesz-KDNP-s kerületi vezetés munkáját, illetve felhasználni azt a kétmilliárd forintot, ami csak erre költhetnek el. A baloldal azonban semmit sem csinált, a pénz ott pihen az önkormányzat számláján, így gyerekeket sem tud fogadni a stranddal is rendelkező üdülő, amelynek állaga folyamatosan romlik.

2019 előtt a jobboldali városvezetés kezdte el a tábor felújítását. Akkor elkészült hat lakópavilon, amely alkalmas arra, hogy több száz gyerek táborozzon Káptalanfüreden télen-nyáron. Pikóéknak csak folytatni kellett volna... Fotó: Facebook

Amióta Gyurcsány Ferenc betette a lábát az önkormányzatba, az értékesítési folyamat felerősödött Józsefvárosban. Pikó Andrásék semmi mást nem csinálnak, csak hárítanak, terelnek és másra mutogatnak. De nem fogjuk hagyni, hogy a baloldali ingatlanmutyi tönkretegye a gyerekek táborát. Le fogjuk leplezni ezt az ügyet és be fogjuk mutatni a valóságot.

–hangsúlyozta Szilágyi Demeter. A fideszes képviselő azt is hozzátette: "a kerületi baloldal a tábor korábban felújított épületeinek állagmegóvására sem költ, így azok állapota romlik, ahogyan a teljesen új focipálya például szétrohadt. Mindeközben a táborhoz tartozó strandot haveri cégeknek játszották ki, és jelenleg is egy vitorláskikötő üzemel ott, elvéve a területet a gyerekektől".

Láthatóan vízminőség szempontjából is aggályos a strandszakasz hasznosítása. Itt valóban nehezen elképzelhető, hogy gyerekek fürödjenek... Fotó: Facebook

A helyi Fidesz már pár évvel ezelőtt nyilvánosságra hozta, hogy vitorláskikötő működik a gyerekek strandjának helyén. Mire Pikó Andrásék azt állították, hogy minden rendben van, és létezik szerződés. A szerződést azonban már nem tudták bemutatni, az csak hetekkel később került elő. Majd váratlanul kiírtak egy pályázatot ugyanarra a területre, és lám, ugyanaz a vitorlás egyesület nyerte el, amely már három hónapja ott volt, egy vélhetően utólag megírt szerződés alapján. További érdekesség, hogy a pályázat meghirdetésével egy időben a vitorlás egyesület már egy évre előre árulta ott a szolgáltatásait... Ezt követően akkora botrány lett az ügyből, hogy megszabadultak az önkormányzat cégének vezetőjétől, majd felbontották a szerződést a vitorlás egyesülettel, amely azóta is pereskedik az önkormányzattal, és immáron harmadik éve foglalja a helyet az eredetileg józsefvárosi gyerekek számára fenntartott strandon.

–avatta be a Metropolt a részletekbe Vörös Tamás. A józsefvárosi Fidesz-KDNP frakcióvezetője hozzátette: "Utána egy belső vizsgálatot is elrendeltek az ügyben, amely eredményét mind a mai napig nem meri Pikó András nyilvánosságra hozni."

Pikóéknak szándékában sem volt a felújítás befejezése?

A baloldali városvezetésnek már 2020-ra be kellett volna fejeznie a komplexum felújítását, hiszen a kormánypárti korábbi városvezetés hagyott hozzá "pénzt, paripát, fegyvert". Pontosabban az engedélyes tervek mellett az önkormányzat számláján volt a szükséges forrás, ami azóta is ott pihen. Arra a kérdésre, hogy Pikóék miért nem fejezték be a tábor felújítását, Szilágyi Demeter szerint egyszerű a válasz.

Mert nem is állt szándékában Pikó Andráséknak ezt megcsinálni. Azt volt a céljuk, hogy ez így lerohadjon és utána jó áron értékesítsék. Ugyan úgy, mint sok más ingatlant a kerületben

– vélekedik a józsefvárosi politikus.

A 2019 előtt felújított pavilon fala ma, állagmegóvás nélkül...Fotó: Facebook

A káptalanfüredi tábort és strandot 2010 előtt a balliberális városvezetés évtizedekig csak használta, de nem javított az állapotán. A Fidesz-KDNP-s kerületvezetés döntött aztán úgy, hogy felújíttatja. 2017-ben, amikor a kormányzattól kétmilliárd forintot nyertek a tábor felújítására, már túlvoltak az újjáépítés első fázisán, és elkészültek az új épületek is. A 2. ütemet kellett volna csak befejezniük Pikó Andráséknak. Sára Botond korábbi polgármester 2019 őszén úgy adta át a baloldalnak a városvezetést, hogy csak a közbeszerzési eljárást és a kivitelezést kellett volna lebonyolítaniuk. A baloldali polgármester azonban megcsonkította az eredeti felújítási tervet, amit az állami pénzt folyósító Emberi Erőforrások Minisztériuma ­(Emmi) akkor nem fogadott el. A második ütemben éttermet, étkezőt, orvosi szobát kellett volna kialakítani, de négy év óta nem történt semmi. Az állami támogatás arra szólt, hogy téliesítik és egész évben működtetik a sporttábort, Pikóék csak nyárra tervezték. A kerület vezetése így elveszítette a tábor felújítására szánt állami pénzt, de Kocsis Máté fideszes ország­gyűlési képviselő közbenjárására visszakapták a józsefvárosiak a támogatást.

Kiárusítják a vagyont, miközben a kerületnek rekordméretű költségvetése van

2023-ban 41,2 milliárd az éves költségvetése Józsefvárosnak. Ebbe már minden benne van: a kormány rezsitámogatása 470 millió forinttal, és az az összeg is, amit az önkormányzat az ingyenes parkolás eltörlésével beszed. Ez a költségvetés közel kétszer annyi, mint 2019-ben volt. Ennek ellenére sorozatosan adják el az ingatlanokat, legutóbb a Korányi Sándor utca 14. és 16. szám alatt található telek eladásáról döntött a baloldali testület. Igaz, az ülésen összeveszett egy momentumos és szocialista képviselő, Szilágyi szerint háttéralku lehet a vita mögött, amely valami olyasmiről szólhatott, hogy ki és milyen módon bonyolítsa az eladást, amelyből kb. 550 millió forint bevétele lesz a kerületnek...