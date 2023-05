Végre takarítottak Budapesten egyet - kár, hogy ehhez egy cikkünk kellett... fotók

Igazi szerencse, hogy a Metropol pár napja kiszúrta, hogy nincs állandó takarítás a Rákóczi tér azon szegletében, amelyet WC-nek használnak a metró kijárata mellett tábort verő drogosok és hajléktalanok. Ráadásul a "beugró" néhány méterre fekszik a gyerekek által használt játszótértől. És, láss csodát Budapest! Karácsony Gergely cikkünk megjelenése után gyorsan kitakaríttatott. Lapunk továbbra is megmutat minden hiányosságot a városban –nem nehéz–, amit a főpolgármester és 17 jól fizetett tanácsadója nem akar, vagy nem vesz észre.

A WC-nek használt területet alapesetben nem takarítják, csak ha megjelenik egy cikk, vagy betelefonál éppen egy felháborodott környékbeli... Fotó:Metropol

A Metropol a múlt héten adott hírt arról, hogy a négy éve teljesen felújított és nagy forgalmat bonyolító Rákóczi tér úszik a mocsokban és bűzlik az emberi fekáliától, mert az állandóan ott héderelő drogosok és hajléktalanok a tér egyik szegletében végzik el szükségleteiket. Itt rendszeresen tornyosul az ürülék és a használt papír... Bár annak örülünk, hogy a főpolgármester kitakaríttatott, de bízunk benne, hogy, ha már a fedélnélküliek nem mennek el egy fizetős toalettre például a Blahára, akkor legalább a főváros mostantól rendszeresen elvégzi az amúgy kötelező higiéniai feladatát.

Múlt héten így nézett ki a Rákóczi tér, ahová guggolni járnak a drogosok és hajléktalanok 10 nappal egy ad hoc takarítás után… Fotó: Metropol



A Metropol múlt héten tudta meg a téren dolgozó takarítóktól, hogy a hajléktalanok által vécének használt térrészt tíz nappal ezelőtt takarították utoljára, ehhez szükséges nagy nyomású géppel. Ezt is csak azért, mert „egy járókelő beszólt az önkormányzatba telefonon”. Egyébként rendszeres takarítás nincsen, annak ellenére, hogy iszonyatos mennyiségű ürülék található ott szinte minden nap. A probléma még ennél nagyobb, mert nemcsak a hajléktalan-WC területén találni fekáliát a téren, hanem minden bokorban, ráadásul üres alkoholos üvegekkel és dobozokkal együtt. A sokat emlegetett játszótéren pedig kollégáink szintén ürüléket találtak. Mint megtudtuk egy kisunokás nagymamától, „az bizony már három napja ott van…”

Íme erről a videónk:

A cikkünk után a zebrát is megpróbálták visszafesteni - mérsékelt sikerrel...

Arról két hete írtunk, hogy Karácsony Gergely újrafestette a balesetveszélyes bicikliutakat a József körút egy szakaszán. Ha már ott jártunk, megnéztük a zebrák állapotát is a Baross és József körút kereszteződésében, illetve annak szomszédságában is. Akkor azt nem festették újra, pedig durván elkoptak, legalább annyira, mint a bicikliutak. Úgy látszik, Karácsony Gergely is olvasta cikkünket, mert a megjelenését követő ötödik napon egyszer csak serényen hozzáfogtak a zebrákhoz és a szintén elkopott biciklisek közlekedését irányító jelzések átfestéséhez. A "jó hír nem jár egyedül", főleg nem Karácsony esetében, hiszen szokás szerint gány munkát végeztek. A festéseket követően nem zárták el a jelzéseket a forgalom elől, így nem tudtak megszáradni. Reggelre olyanok voltak, mintha szinte le sem festették volna őket, de más is van még... Mutatjuk!

Így sikerült a festés...Ráadásul a hatból a két legelkopottabb zebrát nem festették újra... Talán a mostani cikkünk után jobban odafigyelnek a munka minőségére is Karácsonyék. Fotó: Mediaworks

Egy óvodás is jobbat csinált volna. A kókler munkát jelzi, hogy a felfestés igen vastagra, egyenetlenre sikerült, néhol még szét is folyt Fotó: Mediaworks

Így nézett ki az előző este festett zebra reggel Fotó: Mediaworks