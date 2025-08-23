RETRO RÁDIÓ

Ezt üzente Orbán Viktor a Harcosok Klubjában: Még 9 nap és start

Szombaton fontos üzenetet közölt Orbán Viktor a Harcosok Klubjában.

Létrehozva: 2025.08.23. 11:20
Orbán Viktor Magyarország harcosok klubja üzenet

Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán pénteken késő este megosztott fényképes bejegyzésben tájékoztatott arról, hogy elkészült a győzelmi terv 2026-ra. Pénteken egyébként a miniszterelnök a Harcosok Klubjának is küldött egy üzenetet, melyben arról írt, hogy megvolt az 1025 éves Magyarország első kormányülése: „Árrésstop meghosszabbítva, harcolunk az indokolatlan áremelések ellen. Nem hagyjuk, hogy a multik packázzanak az emberekkel”.

A kormányfő hiába van Horvátországban, még onnan is dolgozik. Szombaton ismét üzent a Harcosok klubjában. 

„Hahó, Harcosok! Még 9 nap és start. Albérlet helyett saját otthon. Sikeres tárgyalás az oroszokkal. Az ukránok szétlőtték a barátság kőolajvezeték orosz szakaszát, de van műszaki megoldás. Egy hét múlva újraindul a szállítás. Brüsszelre most sem számíthattunk. Velünk és a szlovákokkal szemben ebben az ügyben is az ukránok oldalára álltak. Ez már nem európai, hanem ukrán bizottság. A kiskakas tegnap is elkukorékolta magát. A Tisza nevű digitális trükk lejtmenetben, egyre nagyobb zebrákra van szüksége ahhoz, hogy bekerüljön a hírekbe. Közben mi haladunk a saját terveink szerint” - olvasható Orbán Viktor üzenetében. 

„A kiskakas kukorékol, a karaván halad. Dobrev Horvátországban. Előre szólok, nem lesz titkos randevú. Harcolunk az igazságért! Harcolunk a hazugság ellen!” - ígérte Orbán Viktor miniszterelnök, rámutatva: Még 232 nap.

