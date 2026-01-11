5+1 kihagyhatatlan idézet Orbán Viktor kongresszusi beszédéből – Így készül a Fidesz a biztos győzelemre!

Mi kell Magyarországnak? Orbán Viktor szerint erős családok, biztonság, magyar pénzek, nem pedig Brüsszel döntései. Orbán Viktor a Fidesz január 10-i kongresszusán a párt jövőjéről, a jelöltekről és a 2026-os választások tétjéről beszélt. A Fidesz-kongresszuson elhangzott miniszterelnöki beszédből kiragadott rövid, frappáns mondatokkal is nagyszerűen össze lehet foglalni a Fidesz céljait és értékeit. Orbán Viktor világossá tette: arra készül, hogy a következő ciklusban is ő fogja vezetni a nemzetet.

Orbán Viktor győzelemre készül – Fidesz-kongresszus, 2026.01.10. (Fotó: MW)

Az 5+1 frappáns Orbán-idézet a kongresszusról

1. „Én húsz év miniszterelnökség után is készen állok a feladatra”

Orbán Viktor a kongresszuson az áprilisi választások előkészületeiről beszélve mondta ezt:

Az előttünk álló időszak kemény lesz, de én húsz év miniszterelnökség után is készen állok a feladatra, hogy a magyar családokat, a gazdaságot és a nemzet biztonságát képviseljem.

A mondat egyszerre biztatás a párttagoknak és a szavazóknak, hogy számíthatnak rá a nehézségek idején.

2. „Megint a legjobb korban vagyok”

A párt jövőbeli terveivel kapcsolatban tette hozzá nevetve:

Lehetne mondani, hogy túl öreg vagyok már ehhez, de megint a legjobb korban vagyok, hogy a következő ciklust végigvigyem.

Orbán Viktor ezzel a lendülettel és energiával biztosította a tagságot, hogy készen áll a kihívásokra.

3. „A Fidesznél csak a Fidesz a jobb”

A 106 képviselőjelölt bemutatásakor hangsúlyozta a párt erejét és stabilitását:

Ahogy bemutattam a 106 képviselőjelöltet, látjuk, hogy a Fidesznél csak a Fidesz a jobb, mindenki más csupán próbálkozás, de a magyar érdekeket ők nem tudják képviselni.

Ezzel világossá tette, hogy a Fidesz a biztos választás, ha Magyarország érdekeit akarjuk előtérbe helyezni.

4. „Mi nem lapítunk, nem sunnyogunk, mi büszkén állunk ki a magyar emberek elé”

A politikai bátorságot és a nyílt kiállást illusztrálva mondta:

A mai világban sokan próbálnak lapítani, sunyítani. Mi nem lapítunk, nem sunnyogunk, mi büszkén állunk ki a magyar emberek elé, mert a döntéseinket a nemzet érdekében hozzuk.

Orbán Viktor ezzel azt is hangsúlyozta: a Fidesz nem rejtőzik el a nehéz döntések elől.

5. „Ők mind olyan emberek, akikre Magyarországnak szüksége van”

A jelölteket méltatva mondta:

Ők mind olyan emberek, akikre Magyarországnak szüksége van ahhoz, hogy békében és biztonságban élhessünk, hogy a családokat védjük, a gazdaságot erősítsük, és a határainkat biztonságban tartsuk.

Orbán Viktor ezzel kiemelte a stabil, felelős politikai vezetést.

+1. „Fizessünk az embereknek, ne Brüsszelnek!”

A gazdaságpolitikai irányt hangsúlyozva mondta:

Amikor az uniós pénzekről beszélünk, világos a cél: fizessünk az embereknek, ne Brüsszelnek! Ez a politikánk lényege, a magyar családok és vállalkozások támogatása.

Ezzel a mondattal Orbán egyértelművé tette, hogy a magyar érdek az első a nemzetpolitikában.