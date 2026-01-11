5+1 kihagyhatatlan idézet Orbán Viktor kongresszusi beszédéből – Így készül a Fidesz a biztos győzelemre!
A miniszterelnök a január 10-i Fidesz-kongresszuson a párt jövőjéről, a jelöltekről és a 2026-os választások tétjéről beszélt. Orbán Viktor arra készül, hogy a következő ciklusban is ő fogja vezetni a nemzetet.
Mi kell Magyarországnak? Orbán Viktor szerint erős családok, biztonság, magyar pénzek, nem pedig Brüsszel döntései. Orbán Viktor a Fidesz január 10-i kongresszusán a párt jövőjéről, a jelöltekről és a 2026-os választások tétjéről beszélt. A Fidesz-kongresszuson elhangzott miniszterelnöki beszédből kiragadott rövid, frappáns mondatokkal is nagyszerűen össze lehet foglalni a Fidesz céljait és értékeit. Orbán Viktor világossá tette: arra készül, hogy a következő ciklusban is ő fogja vezetni a nemzetet.
Az 5+1 frappáns Orbán-idézet a kongresszusról
1. „Én húsz év miniszterelnökség után is készen állok a feladatra”
Orbán Viktor a kongresszuson az áprilisi választások előkészületeiről beszélve mondta ezt:
Az előttünk álló időszak kemény lesz, de én húsz év miniszterelnökség után is készen állok a feladatra, hogy a magyar családokat, a gazdaságot és a nemzet biztonságát képviseljem.
A mondat egyszerre biztatás a párttagoknak és a szavazóknak, hogy számíthatnak rá a nehézségek idején.
2. „Megint a legjobb korban vagyok”
A párt jövőbeli terveivel kapcsolatban tette hozzá nevetve:
Lehetne mondani, hogy túl öreg vagyok már ehhez, de megint a legjobb korban vagyok, hogy a következő ciklust végigvigyem.
Orbán Viktor ezzel a lendülettel és energiával biztosította a tagságot, hogy készen áll a kihívásokra.
3. „A Fidesznél csak a Fidesz a jobb”
A 106 képviselőjelölt bemutatásakor hangsúlyozta a párt erejét és stabilitását:
Ahogy bemutattam a 106 képviselőjelöltet, látjuk, hogy a Fidesznél csak a Fidesz a jobb, mindenki más csupán próbálkozás, de a magyar érdekeket ők nem tudják képviselni.
Ezzel világossá tette, hogy a Fidesz a biztos választás, ha Magyarország érdekeit akarjuk előtérbe helyezni.
4. „Mi nem lapítunk, nem sunnyogunk, mi büszkén állunk ki a magyar emberek elé”
A politikai bátorságot és a nyílt kiállást illusztrálva mondta:
A mai világban sokan próbálnak lapítani, sunyítani. Mi nem lapítunk, nem sunnyogunk, mi büszkén állunk ki a magyar emberek elé, mert a döntéseinket a nemzet érdekében hozzuk.
Orbán Viktor ezzel azt is hangsúlyozta: a Fidesz nem rejtőzik el a nehéz döntések elől.
5. „Ők mind olyan emberek, akikre Magyarországnak szüksége van”
A jelölteket méltatva mondta:
Ők mind olyan emberek, akikre Magyarországnak szüksége van ahhoz, hogy békében és biztonságban élhessünk, hogy a családokat védjük, a gazdaságot erősítsük, és a határainkat biztonságban tartsuk.
Orbán Viktor ezzel kiemelte a stabil, felelős politikai vezetést.
+1. „Fizessünk az embereknek, ne Brüsszelnek!”
A gazdaságpolitikai irányt hangsúlyozva mondta:
Amikor az uniós pénzekről beszélünk, világos a cél: fizessünk az embereknek, ne Brüsszelnek! Ez a politikánk lényege, a magyar családok és vállalkozások támogatása.
Ezzel a mondattal Orbán egyértelművé tette, hogy a magyar érdek az első a nemzetpolitikában.
A kongresszus világosan megmutatta: a Fidesz nemcsak politikai stratégiát, hanem egy erős, stabil és következetes értékrendet is kínál a választóknak. Orbán Viktor rövid, frappáns mondatai nem csupán
- a párttagoknak szólnak,
- hanem az egész országnak üzenik: a Fidesz továbbra is a biztos választás a családok védelmében, a gazdasági stabilitásban és a nemzeti érdekek képviseletében.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre