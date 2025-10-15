5+1 felháborító dolog Budapesten, ami a Karácsony-Tisza-Vitézy paktumnak köszönhető - ez tényleg mindennek az alja

A Karácsony-Tisza-Vitézy éra megalakulása óta a budapestiek úgy érzik, most már tényleg elegük van. A "zöld és élhető" Budapest ígéretek szintjén maradt, a valóság ehelyett már-már katasztrófafilm-szerű: buszok égnek, a parkok burjánzanak, folyamatosan dugó van, és újabban patkányok futkosnak minden felé.

1. A fővárost ellepték a patkányok

Az emberek már nemcsak az aluljárókban, hanem parkokban, udvarokban, játszótereken is találkoznak patkányokkal. Volt idő, amikor Budapest a világ egyetlen patkánymentes fővárosa volt, de mára ez történelem. A patkánybejelentő térkép nem működik, az irtás „folyamatban van”, de senki nem látja, és közben minden este több patkány rohangál, mint turista a Váci utcában. A számok nem hazudnak: a budapesti patkányprobléma nemcsak visszatért, de sosem volt ennyire drámai. Miközben a lakók vészjelzéseket küldenek, a városvezetés konzorciumokat váltogat, sőt, idén a Karácsony-Tisza-Vitézy paktum már nem bíz meg külön céget, hanem a Budapest Közművek végzi el ezt a feladatot és nincs is szándékában visszaállítani a régi, jól működő, központosított irtási rendszert. A helyzet valóban elkeserítő: patkányokat nemcsak a csatornákból feljőve látnak, hanem köztereken, aluljárókban, metróbejáratoknál és játszóterek közelében is. Józsefvárosban a II. János Pál pápa téren, de Óbudán, Zuglóban, sőt Belváros-Lipótvárosban is egyre több a bejelentés.

Legutóbb egy a 6-os villamos futkosott az utasok között, az egyik ülésen egy patkány.



2. Dugóban élünk, és ez már nem csak metafora, már nyáron is dugó van a főváros utcáin

Reggel, délben, este, hétvégén, nyáron, teljesen mindegy, mikor indulsz, hová mész, Budapesten mindig dugó van. Állandók a lezárások, terelések, és miközben egyre-másra alakítják ki a biciklisávokat, újabb szűkítések. A budapestiek szerint már nem közlekednek, hanem állnak egymás idegein.

3. Égnek a buszok, füstöl a türelem

Augusztusban öt BKV-busz gyulladt ki. Az utasok menekültek, a városvezetés magyarázkodott, a kormányhivatal vizsgálódott és durva dolgok derültek ki. A közösségi médiában már trend lett lefotózni a füstölgő buszokat, mintha csak egy új városi attrakció lenne.