5+1 felháborító dolog Budapesten, ami a Karácsony-Tisza-Vitézy paktumnak köszönhető - ez tényleg mindennek az alja
Patkányok futkosnak, a buszok kigyulladnak, a parkok dzsungellé váltak, a kukák tele vannak Budapesten. Mindeközben a városvezetés zöld és élhető fővárosról beszél. A Karácsony-Tisza-Vitézy a fővárost katasztrofális helyzetbe sodorta.
A Karácsony-Tisza-Vitézy éra megalakulása óta a budapestiek úgy érzik, most már tényleg elegük van. A "zöld és élhető" Budapest ígéretek szintjén maradt, a valóság ehelyett már-már katasztrófafilm-szerű: buszok égnek, a parkok burjánzanak, folyamatosan dugó van, és újabban patkányok futkosnak minden felé.
1. A fővárost ellepték a patkányok
Az emberek már nemcsak az aluljárókban, hanem parkokban, udvarokban, játszótereken is találkoznak patkányokkal. Volt idő, amikor Budapest a világ egyetlen patkánymentes fővárosa volt, de mára ez történelem. A patkánybejelentő térkép nem működik, az irtás „folyamatban van”, de senki nem látja, és közben minden este több patkány rohangál, mint turista a Váci utcában. A számok nem hazudnak: a budapesti patkányprobléma nemcsak visszatért, de sosem volt ennyire drámai. Miközben a lakók vészjelzéseket küldenek, a városvezetés konzorciumokat váltogat, sőt, idén a Karácsony-Tisza-Vitézy paktum már nem bíz meg külön céget, hanem a Budapest Közművek végzi el ezt a feladatot és nincs is szándékában visszaállítani a régi, jól működő, központosított irtási rendszert. A helyzet valóban elkeserítő: patkányokat nemcsak a csatornákból feljőve látnak, hanem köztereken, aluljárókban, metróbejáratoknál és játszóterek közelében is. Józsefvárosban a II. János Pál pápa téren, de Óbudán, Zuglóban, sőt Belváros-Lipótvárosban is egyre több a bejelentés.
Legutóbb egy a 6-os villamos futkosott az utasok között, az egyik ülésen egy patkány.
2. Dugóban élünk, és ez már nem csak metafora, már nyáron is dugó van a főváros utcáin
Reggel, délben, este, hétvégén, nyáron, teljesen mindegy, mikor indulsz, hová mész, Budapesten mindig dugó van. Állandók a lezárások, terelések, és miközben egyre-másra alakítják ki a biciklisávokat, újabb szűkítések. A budapestiek szerint már nem közlekednek, hanem állnak egymás idegein.
3. Égnek a buszok, füstöl a türelem
Augusztusban öt BKV-busz gyulladt ki. Az utasok menekültek, a városvezetés magyarázkodott, a kormányhivatal vizsgálódott és durva dolgok derültek ki. A közösségi médiában már trend lett lefotózni a füstölgő buszokat, mintha csak egy új városi attrakció lenne.
A kormányhivatal vizsgálata azt mutatta ki: a budapesti buszok többsége nem felel meg az alapvető műszaki követelményeknek. Az eredmények miatt Sára Botond főispán és a Budapest Főváros Kormányhivatala úgy döntött, hogy a teljes BKV-flottára kiterjedő, új, átfogó műszaki ellenőrzést rendel el.
A legjellemzőbb hiányosságok közé tartoztak az olajszivárgás, a nem megfelelő fékhatás, a gumiabroncsok és a futóműalkatrészek nem megfelelő állapota. A vizsgálatok több esetben az utastér rendeltetéstől eltérő állapotára mutattak rá, ilyenek például az ülések rögzítése, kapaszkodókkal kapcsolatos problémák. Fény derült a kötelező tartozékok hiányára is, mint a kitámasztó ékek, a porral oltó eszközök, illetve ezek lejárt érvényességére is rámutatott a vizsgálat.
4. Gazos Budapest, a természet vagy a méhlegelő visszavág
A parkokban derékig ér a gaz, a gyerekek dzsungelben játszanak, az allergiások könnyeznek, a kutyások kullancsokat vadásznak. A városvezetés szerint ez „ökológiai szemléletváltás”, a lakók szerint inkább hanyagság. Kaszásdűlőn már csak névben létezik kasza, Hegyvidéken lakók fotózzák a burjánzó gazt, Zuglóban pedig sorozat indult: „Gazdátlan Zugló”. A fideszes képviselők sok kerületben maguk vették kézbe a problémát és a balos önkormányzatok helyett levágták a gazt. Mint ahogy azt a Metropol már megírta, Óbudán a nyakik érő gaz miatt elszabadult a népharag.
A lakók szerint már élhetetlenné tette a környéket.
5. Szemét mindenhol - szó szerint
A kukák körül hegyekben áll a hulladék, a bűz elviselhetetlen. A főváros korábban háromezer szemetest leszerelt, most meg nincs, aki elhordja a maradékot sem. Az FKF dolgozói sztrájkoltak, a városvezetés spórol, a lakók panaszkodnak, közben Budapest egyre inkább szemétteleppé válik.
+1 Budapest a nagy ígéretek városa lett
"Zöld, tiszta, élhető Budapest” – halljuk újra meg újra. A valóságban zöld a gaz, tiszta a füst, és élhető leginkább annak, aki elköltözött. A budapestiek dühösek, kiábrándultak, mert a hangzatos választási ígéretekből szinte semmi nem valósult meg.
