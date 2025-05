Térdig gazban Budapest – a főváros tavaszra dzsungellé változott

Gazban úszik több budapesti terület, a zöldpolitika nevében burjánzó gyomok nemcsak csúfítják a várost, hanem megkeserítik az allergiások, kutyások életét, félnek a kullancsoktól a lakók és az elhanyagoltság miatt sok helyen forrnak az indulatok.

Gazban úszik a bicikliút a Margit hídtól 300 méterre – Fotó: Kőrösi Koppány

Mint ahogy azt a Metropol már megírta, Óbudán a nyakik érő gaz miatt elszabadult a népharag. A lakók szerint már élhetetlenné tette a környéket.

A politikus válláig ér a gyom Óbudán – Fotó: Gyepes Ádám

Gyerekek dzsungelharcot vívnak a játszótereken, a kutyások félnek a kullancsoktól, az allergiások levegő után kapkodnak. Kaszásdűlő nevét már csak a térképen lehet komolyan venni, kaszát ember nem látott!

A lakók szerint a börtönben ülő baloldali polgármester, Kiss László nem sokat törődik a kerület állapotával. Ráadásul az alpolgármesterek közül többen nem is a kerületben élnek, így a problémával sem szembesülnek.

A fideszes képviselők nyílt levélben követelték a takarítást a négy alpolgármestertől. Kozma János megelégelte a helyzetet, saját fűnyírójával megkezdte a rendrakást a közterületeken – ha már más nem teszi meg.

Megmondom őszintén, hogy rászánom magam, a saját gépemmel, mert egyszerűen szégyen, ami ebben a kerületben van

– mondta. Hozzátette: a kerületnek hozzá nem értő vezetése van, ugyanis a fűnyírást ütemezni kéne, mert minél később kezdik, annál nehezebb a munka vele. Megtudtuk: napi 3-4 órát rá fog szánni a kerület tisztítására a képviselő.

Gyepes Ádám is úgy döntött, nem vár tovább, cselekszik. A Medgyessy Ferenc Általános Iskola előtt Kozma Jánossal vágta le a gazt.

Rengeteg lakossági jelzés érkezett hozzánk: derékig ér a gaz, burjánzik a fű szerte a kerületben. Mivel az önkormányzat továbbra is tétlen, úgy döntöttünk, hogy nem várunk tovább – cselekszünk. Képviselőtársaimmal együtt levágtuk a gazt a Medgyessy Ferenc Általános Iskola előtti téren

– írta a gazvágásról készült videó mellé a képviselő.

Gazban úszik a Hegyvidék is

A Kutyapárt vezette kerületben is egyre több elhanyagolt területről érkezik panasz. Fonti Krisztina fideszes politikus fotókat gyűjt a lakóktól az elhanyagolt területekről és igyekszik közbenjárni, hogy a polgármester és az önkormányzat vezetése tegye a dolgát. Krisztina elképesztő fotókat is közzétett a kerület állapotáról a közösségi médiában. Legutóbb például arról, hogy az elhanyagolt növénytartókban is felütötte a fejét a gaz.