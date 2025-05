Elég volt a kerület lezüllesztéséből - nyílt levélben üzentek Óbuda alpolgármestereinek

Óbuda - Békásmegyer négy alpolgármesteréhez fordult nyílt levélben a Fidesz-KDNP frakció. A dokumentum nem kertel: alkalmatlannak nevezik az alpolgármestereket és tétlenséggel, döntésképtelenséggel valamint közterületi káosszal vádolják őket.

Óbuda: vállig ér a gaz Fotó: Gyepes Ádám

A nyílt levélben kifejtik: a kerület olyan elhanyagolt állapotba került, amilyet még soha nem látott a városrész. A másfél méteres gaztengerek nem csak a látványt rontják, hanem megkeserítik a kisgyermekes családok, kutyások, allergiások és biciklisek mindennapjait is.

Kihangsúlyozzák:

A zöldterületek karbantartása az Önök feladata lenne, mégsem cselekszenek

A levélben megemlítik, hogy nem csak a gazos erületekkel kapcsolatosan ez a helyzet, a kerület más, különböző problémái kapcsán is ezt tapasztalják.

Mint ahogy a Metropol is beszámolt róla, Óbudán már sok helyen derékig ér a gaz és a kerületben elszabadultak az indulatok.

„Itt a nyár, itt a gaz” – így lehetne összefoglalni a III. kerület lakóinak hangulatát, akik szerint Óbuda zöldterületei inkább dzsumbujra hasonlítanak, mint ápolt parkokra. A napokban több poszt is felrobbant a kerületi Facebook-csoportokban: nyakig érő gaz, elburjánzott növényzet, elhanyagolt járdaszegélyek, és sehol egy kaszált négyzetméter!

Többen megjegyezték, hogy a börtönben ülő polgármestert nyilván mindez nem zavarja. De arra is felhívták a figyelmet, hogy a kerület balos vezetésének nagy része, beleértve az alpolgármestereket is, nem is lakik a kerületben, így nem is érzékeli a problémát.

A probléma mögött ott húzódik a kerületben zajló politikai válság is: Kiss László polgármester előzetes letartóztatása óta a városvezetés a négy alpolgármesterre maradt, akik képtelenek hatékonyan irányítani a kerületet. A helyzetet nem bírta tovább tétlenül nézni a Fidesz-frakció, ezért szólította fel nyílt levélben őket a kaszálásra. Korábban a Facebookon is posztoltak a problémáról a kerület fideszes képviselői, arra nem érkezett semmilyen reakció. Kérdés, hogy a nyílt levelet követi-e majd intézkedés vagy válasz.