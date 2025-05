Gaz nőtt Óbudán a józan ész helyén is – az allergiás, kutyás, gyerekes lakók kiakadtak

Óbudán hatalmas a gaz a közterületeken, hiába kérik a lakók, senki nem nyírja le a füvet. Kaszásdülő nevét most már csak a térképen lehet komolyan venni, mert ott kaszát ember nem látott. A Facebookon forrong a népharag, mindenki panaszkodik.

Óbudán sok helyen már a járdára lóg a gaz Fotó: olvasói

„Itt a nyár, itt a gaz” – így lehetne összefoglalni a 3. kerület lakóinak hangulatát, akik szerint Óbuda zöldterületei inkább dzsumbujra hasonlítanak, mint ápolt parkokra. A napokban több poszt is felrobbant a kerületi Facebook-csoportokban: nyakig érő gaz, elburjánzott növényzet, elhanyagolt járdaszegélyek, és sehol egy kaszált négyzetméter!

Gaztenger Fotó: Malinás Sándor

Gyepes Ádám, Óbuda fideszes képviselője figyelmeztetett:

Egy hete Malinás Sándor képviselőtársam már felhívta a figyelmet a közterületek ápolatlanságára. Azóta eltelt jópár nap és már nyakig ér a gaz

- írta a képviselő, amihez megdöbbentő fotót is posztolt. A képen jól látszik, hogy a gaz a politikus válláig ér.

Óbudán már nyakig ér a gaz Fotó: Gyepes Ádám

Azóta több lakó is csatlakozott a panaszhoz, köztük olyan szülők, akik szerint a gyerekeik konkrétan nem látnak át a játszótéri zöldön vagy kutyások, akik kullancsveszélytől tartanak.

Az allergiások és a kutyások réme a burjánzó gaz Fotó: Malinás Sándor

Békásmegyeren lakom, földszinten. Az ablakomig érnek az előttem lévő, elburjánzott bokor ágai

- írja egy felháborodott helyi.

Többen megjegyezték, hogy a börtönben ülő polgármestert nyilván mindez nem zavarja. De arra is felhívták a figyelmet, hogy a kerület balos vezetésének nagy része, beleértve az alpolgármestereket is, nem is lakik a kerületben, így nem is érzékeli a problémát.

A házak előtt térdig ér a gyom Fotó: Malinás Sándor

A baloldal fémjelezte nemtörődömség nem újdonság, a DK-s Kiss László már tavaly sem tette oda magát, hogy igényes közterületeket hozzon létre az óbudaiaknak, méhlegelő táblákat rakott ki a durván gazos területeken. Most a börtönből még annyira sem törődik a kerületiekkel.

Elvirágzott a pitypang, szórja a magvait a szél... Fotó: Malinás Sándor

Az óbudai probléma nem csak esztétikai:

allergiások tucatjai panaszkodnak rosszullétre

kutyások félnek a fertőzésektől és a kullancsoktól

idősek nem tudnak biztonságosan közlekedni a járdaszegély mentén

A gyerekekre is különösen kell figyelniük a szülőknek, és a kutyások számára egy egyszerű séta sem biztonságos manapság. A gazdinak résen kell lennie, ha nem akarja, hogy a toklásztengerben megsérüljön a kutyája. A toklász ugyanis veszélyes a kutyákra.