Borzasztó állapotok uralkodnak Óbudán, pedig másképp is lehetne

Megdöbbentően romlik a közterületek állapota Óbudán. Korábban több cikket írtunk arról, hogy a hajléktalanok tömegei hogyan foglalják el a közterületi padokat, hogy keserítik meg az ott élők mindennapjait. Nem ez azonban az egyetlen dolog, ami a leromló közterületi állapotokhoz hozzájárul.

Világvége utáni gondozatlanság

Nem csak akkor érezhetjük magunkat egy zombifilmben, mikor matt részeg zombi csövesek vonyítanak, rángatóznak a közterületeken Óbudán, a kezeletlen közterületek is kezdenek filmbe illőek lenni. Ha például a Pethe Ferenc téren sétálunk egyedül, olyan érzése támadhat az embernek, mintha egy posztapokaliptikus filmben lenne, amiben nem gondozzák már évek óta a közterületeket. A térkövek között térdig ér már a gaz, a lépcső szélén már nem lehet közlekedni a felnőtt növényzettől. De általánosan mindenféle hordalékkal, ágakkal, növényi maradvánnyal, porral borítottak az utak.

Bálványfa nőtt ki a gondozatlan lépcsőn Forrás: Olvasói fotó

Rendezett közterület, boldog lakók

A közterületek gondozása kiemelkedő fontosságú a városi környezet szépségének, rendezettségének és lakhatóságának megőrzése szempontjából. A rendszeres tisztítás, parkok ápolása, zöldterületek fenntartása és a szemétmentesség hozzájárul a lakók pozitív életérzéséhez. A jól karbantartott közterületek vonzóbbá teszik a várost, vonzzák a turistákat és javítják a gazdasági kilátásokat. Az esztétikus környezetnek pozitív hatása van a mentális egészségre is, csökkentheti a stresszt, és segíthet javítani az életminőséget.

Itt se sepregettek egy ideje Fotó: Olvasói

Döntéshozókat kérdeztünk

Megkérdeztük dr. Kiss Lászlót, Óbuda polgármesterét annak kapcsán, hogy éves szinten mennyit költenek a közterületek fenntartására, aminek nem sok látszata van. A cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ a kérdésekre.

Megosztotta azonban az elmúlt években szerzett tapasztalatait Csikósné Mányi Júlia önkormányzati képviselő asszony:

Soha ilyen elhanyagolt, gondozatlan, szemetes nem volt Óbuda, mint amióta Kiss László a polgármester. A kaszálást nem időben és nem a megfelelő gyakorisággal végzik, heteken keresztül toklászmezők lengedeznek a nyári szellőben, a növényzetet nem ápolják és a járdákat nem takarítják rendszeresen, kevés a közterületi szemetes, és sajnos az utóbbi években a hajléktalanok is ellepték Óbudát, az óbudaiak pedig elkezdtek félni. Az itt élők nem zavaros ideológiák mentén született ötletektől vezérelt zöldterület-gondozást szeretnének, hanem ápolt, tiszta, rendezett, egyszóval kulturált környezetben szeretnének élni, közlekedni, sétálni, ha úgy adódik, megpihenni egy-egy padon.

Felveri a gaz a térkövet – erről nincs párbeszéd Fotó: Olvasói

Saját kezükbe vették a lakók Kiss László dolgát

Bár a közterületek élhetővé tétele, fenntartása az önkormányzat és Kiss László feladata lenne, a lakók már beleuntak több helyen abba, hogy minden nap könyörögjenek a polgármesternek, hogy tegye már a dolgát a fizetéséért. Óbuda lakói közül többen már tűrhetetlennek tartották városrészük közterületeinek elhanyagolt állapotát. Ennek eredményeként szép példát mutattak közösségük erősségéről és összefogásáról, amikor maguk vágták le a füvet, nyírták meg a bokrokat, és ültettek virágokat, ágyásokat. Ennek Csikósné képviselő asszony is szemtanúja volt, így számolt be a látottakról:

Sok társasház környezetében példaértékű munkát végeznek az ott lakók, néhány helyen szinte mini arborétumokat hoztak létre civil összefogással, közös munkával, saját költségből.

A lakók kezükbe vették a közterületet Fotó: Olvasói fotó

Az önkéntes kezdeményezéseknek több pozitív hatása van a városra és a lakókra. Egyrészt a közterületek gondozása révén az utcakép szebbé és rendezettebbé válik, ami pozitív benyomást kelt a lakosokban és a látogatókban egyaránt. A városkép javítása emellett vonzóbbá teszi Óbudát a turisták számára, ami a gazdasági kilátásokat is javíthatja.

Szebbé teszik környezetüket a lakók Fotó: Olvasói fotó

Az önkéntes kezdeményezések inspirációt adhatnak más városrészeknek is, hiszen a baloldali vezetés más helyeken is hasonló állapotokat hoz a közterületeken. Az ilyen projektek elismerése és támogatása az önkormányzat részéről is kiemelkedően fontos lenne, hiszen az aktív lakossági részvétel hosszú távon pozitív hatást gyakorolhat a város fejlődésére és az emberek életminőségére.

Virágos Óbuda Fotó: Olvasói fotó

Az óbudai lakosok példája azt mutatja, hogy egy kis összefogással és közös akarattal a közterületek gondozása sokat javíthat a városképen és az emberek mindennapi életén. A közösségi kezdeményezések a városi környezet szépítésének és az összetartó közösségek építésének egyaránt kiemelkedő eszközei lehetnek.