Tiltakozás Óbudán: a teret csúfító „csőerdő” elbontásáról írtak alá sok százan petíciót

Mint ahogyan a Metropol megírta, közfelháborodást keltett dr. Kiss László DK-s polgármester térfelújítása Kaszásdűlőn. A lakosság becsapva érzi magát, miután a csőrengeteg a korábbi fórumokon bemutatott tervekkel köszönőviszonyban sincs. Azokon ugyanis napvitorlát tartó cölöpök szerepeltek, nem pedig gázcső vastagságú csövek. A Metropol által megkérdezett környékbeliek szerint ez amiatt fordulhatott elő, hogy a baloldali önkormányzat haveri cégének ezekből volt raktáron... Miután a Pethő Ferenc tér jelenlegi állapota akadályozza a gyalogosok mozgásterét és a rendezvények szervezését, a lakosság tiltakozó aláírásgyűjtéssel kényszerítené ki a bontást, eddig több százan írták alá a kezdeményezést.

Ronda „csőerdő” a napvitorlákat tartó vékony rudak helyett – Fotó: Markovics Gábor

Ezúton szólítjuk fel az önkormányzatot, hogy azonnali hatállyal kötelezze a kivitelezőt a vascsövek lebontására, és biztosítsa a lakosság által támogatott tervek megvalósítását. Ha szükséges, a tér eredeti állapotának visszaállítását is elfogadjuk, de a jelenlegi állapotot nem hagyhatjuk figyelmen kívül

– írta a petíció kezdeményezője.

Ahogyan beszámoltunk, a Kaszásdűlő központi terének fejlesztéséhez szükséges pénzt még a Bús Balázs vezette önkormányzat szerezte meg pályázat útján a Tarlós István által irányított fővárostól. Miután dr. Kiss László lett a kerületi polgármester, a téren megállt az idő. Nemhogy fejlődés nem volt évekig, de állandó lezárások keserítették meg a lakosság mindennapjait. Ezt még valahogyan elviselték a helyiek, és nemrég még örültek is annak, hogy végre Kissék most befejezik a tér felújítását.

A legtöbben elbontanák a furcsa építményt – Fotó: Markovics Gábor

Így alakult, hogy azután 700 millióból a baloldali városvezetésnek sikerült megszüntetnie a tér tágas, világos hangulatát. A látványtervekkel csúnyán átverték a lakosságot. A terveken szereplő vázszerkezet – amely a kifeszített napvitorlákat tartaná – nem is emlékeztet a ténylegesen felállított hatalmas vascsövekre.

A beruházás alaposan kiverte a biztosítékot a helyieknél, mert a vastag, fekete vascsövek beszűkítik a teret, és elveszik a helyet a gyalogosok elől is. Annyira tönkreteszi a korábbi sétálóutcát, hogy a téren alig lehet majd nagyobb rendezvényeket tartani.

Az ügy kapcsán Newman Tímea, az önkormányzat szaktanácsadója Facebookon reagált a helyiek panaszaira. Ő egyébként nemcsak Kiss László, hanem a téren irodával rendelkező Szabó Tímea kampányainak is rendszeres résztvevője. Newman a lakókat hibáztatta a kialakult helyzetért, szerinte ugyanis nem voltak hajlandók nagy számban részt venni a meghirdetett egyeztetéseken.

Ha a lakosság kicsit figyelt volna a felhívásainkra, nem utólag panaszkodnának!

– írta.

A Metropol megkérdezte a környékbelieket

Zsuzsa szerint elrondították a teret – Fotó: Markovics Gábor

„Ez katasztrófa! Az egész teret elrondították ezekkel a nagy, százas csövekkel. Az építésvezető azt mondta, amikor rákérdeztem, hogy a téren nagy a szél, emiatt kellenek ekkora csövek. De könyörgöm, nincs itt a lakótelepen orkánszél, sosem volt. A kisgyerekek mindig itt játszottak. Most ezek között a vascsövek között kellene futkorászniuk, amelyek nyilvánvalóan felforrósodnak a kánikulában, és megégeti őket. Nem is értem, ezt hogyan gondolták. Én ott voltam egy lakossági fórumon, és rajtam kívül más lakók is részt vettek azon. Szerintem elegen voltunk ahhoz, hogy az önkormányzat komolyan vegye a javaslatainkat. Senkit nem gyanúsítok, de olyan szaga van az egésznek, mintha valaki havernak ez lett volna raktáron, és fel kellett használni... Alá fogom írni a tiltakozóívet. Ez így nem maradhat” –mondta a Metropolnak Zsuzsa.

Marika sincs elragadtatva a látványtól. Sőt! – Fotó: Markovics Gábor

Kérdezem én, ki az az ember, aki ezt kitalálta? Ez nevetséges!

– mondta felháborodottan Marika. „Én először azt hittem, hogy a Főtáv épít valami csöveket. De ezek még ahhoz is túl nagyok lennének. Ez semmiképpen nem a lakosság hibája, nehogy már ránk fogják. Még szép, hogy aláírom a tiltakozóívet, pláne ezek után, hogy még ránk is sütné az önkormányzat!”

Móni: A lakossági fórumokon nem erről volt szó! Fotó: Markovics Gábor

Több lakossági fórum is volt, ott voltunk, és határozottan nem ez volt a látványterven. Azon vékony, standard napvitorlarúd szerepelt, gyönyörű, színes ponyvákkal. Eszméletlen, amit itt ahelyett csináltak! Szerintem senki nem fog a csöveseken kívül oda feküdni. A lakosság egyébként árnyékadó fákat szeretett volna ide, de az önkormányzat szerint a Főtáv föld alatti csövei miatt nem maradnának meg. Na de kérem, a dézsába ültetett fa megmaradna? Igen! Akkor az miért nem lett volna jó?

– háborgott Móni, megjegyezve: „Kíváncsi vagyok, meddig lesznek itt ezek, hallani már mindenfélét a felháborodott emberektől. Például azt is, hogy elfűrészelik egy éjjel.”