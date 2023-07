"Nem merünk szólni nekik, mert fellöknek" - Csövesterror Óbudán - videó

Kint így is wc-nek használják a bokrokat, csak a közelébe kell menni, árad belőlük a húgyszag, nézd meg, most is megy oda hugyozni, oda járnak hugyozni. Ugyanúgy ott kihugyozza magát, a gyermekek itt rohangálnak, de nem foglalkozik vele senki, nem szól rá senki