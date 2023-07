Oda Buda? Iszonyatos horrortanyát találtunk a Szent Margit Kórház mögött!

Csak úgy, mint Budapesten már sok helyen, Óbudán is probléma lett, hogy az utcákat ellepő hajléktalanok egyre több közterületet foglalnak el, szennyeznek be, használnak dorbézolásra, zavartalanul. A Szent Margit Kórház mögötti fás-bokros területre is bevették magukat, a helyzet pedig igen elkeserítő: töménytelen mennyiségű szemét mindenhol, folyamatosak a cirkuszok és elviselhetetlen a bűz.

Elképesztő állapotok uralkodnak Óbudán is Fotó: Fügedi Richárd

Óbuda egykoron csendes és békés városrész volt Budapest északi részén, amelyet számos zöldterület és a Duna folyó közelsége tett vonzóvá. Azonban az utóbbi időben a kerület több pontja is egyre problémásabb hellyé válik. A hajléktalanok napközben a kórház mellett isznak, hánynak, fetrengenek, estére pedig visszavonulnak a kórház mögötti horrortanyára, amit a helyiek úgy jellemeznek, hogy

A pokol valahogy így nézhet ki.

A saját szemünkkel voltunk kíváncsiak a kialakult csöveshelyzetre.

A pokol tanya Fotó: Fügedi Richárd

A pokoli jelenség

Az egykor idilli fás-bokros terület ma már nem ismerhető fel. A csövesek itt találtak szálláshelyre. Sátrakban, vackokban pihenik ki a napközben elfogyasztott kannásbort. A sátrak körül hatalmas szeméttenger árasztotta el az amúgy idilli csendes kis erdőt. A félig összeborult sátrakból kilógó koszos zoknis lábak látványa teszi még szürreálisabbá a pokoli tanyát.

Pihenés a pokolban Fotó: Fügedi Richárd

Bűz és szemét

A csövestanya egyik legfeltűnőbb jellemzője a borzalmas bűz, amely a területet beborítja. A szeméthalom és a lerakott szemétben megrekedt szerves anyagok rothadása miatt elviselhetetlen szag terjeng a levegőben. A hulladéktengerben mindenféle dolog megtalálható a papucstól a kiborult instant leveses edényig, de a ruhaadományok egy része is itt végezhette. A terület tele van az elmúlt tivornyák emlékével.

Sörösdobozok és boros flakonok mindenhol Fotó: Fügedi Richárd

Napközbeni látvány

A kórház melletti közterület napközben sem nyújt kellemes látványt. A kórház melletti domboldalon szoktak feküdni a hajléktalanok, akik itt fogyasztják papírpohárból a jó öreg kannásbort. Itt ájulnak be ha KO-ra itták magukat, itt kiabálnak, fetrengenek, rókáznak, és ez nem érdekel senkit a kerületi önkormányzattól, még Karácsony Gergely is tanácstalan az ügyben, hiába vannak neki sok millióból tanácsadói, a helyzet csak egyre romlik.

Sátortábor Fotó: Fügedi Richárd

Oda Buda?

Óbuda egykoron vonzó városrész volt, amelyet a zöldterületei és a Duna szépsége tett egyedivé. Sajnos a Szent Margit Kórház mögötti területen a csövesek megjelenése és az általuk létrehozott szeméttelep átalakította a városrészt. A helyiek nap mint nap szembesülnek a törvénytelen magatartással, a bűzzel és a szeméttel, ami kapcsán a kerületi önkormányzat és a városvezetés impotens viselkedést tanúsít. Az ingatlanok értékét a csöves tanyák híre és látványa kezdi csökkenteni. Az ilyen körülmények nemcsak a hajléktalanokra és a kórházra, hanem a környék lakóira és az egész városrészre is negatív hatással vannak. A lakók elkeseredettek és változást akarnak. Folytatjuk...