Térdig szemétben Zugló: a Tisza István téren kitépett padok, vadkemping és ürülék van a szobor körül

A Tisza István tér környékén élők nem élvezhetik a parkot, dühösek az állapota miatt. Borbély Ádám fideszes képviselő a Facebookon hívta fel a figyelmet a tér döbbenetes állapotára: ürülék a szobor mögött, széttört padok, vadkempingezők.

Tisza István tér Fotó: Borbély Ádám

Ez már nem park, hanem egy szabadtéri detoxikáló

– írta ki közösségi oldalára Borbély Ádám zuglói önkormányzati képviselő, miután bejárta a Tisza István teret, ahol a látottak őt is meglepték.

A szobor mögött emberi ürülék, több pad kitépve vagy széttörve, a zöldfelületet pedig láthatóan nem pihenésre, hanem sátorozásra, alvásra, vagy még rosszabbra használják.

A Tisza István tér nem is olyan régen még Zugló egyik dísztere volt:

2012-ben újult meg

akkor állították fel gróf Tisza István szobrát

virágágyásokat telepítettek

padokat helyeztek ki

a lakók pedig szerették, használták – sétáltak, pihentek, olvastak

Most viszont mindennek nyoma sincs. A tér elhanyagolt, a köztisztaság botrányos, a növényzet ápolatlan, és a közbiztonság is kérdéses. Borbély szerint a közterület-felügyelet és a kerület vezetése is tétlen, miközben a helyiek féltik gyermekeiket, panaszkodnak a bűzre, a zavaró viselkedésre, és egyre kevesebben merik használni a parkot.

A zuglói önkormányzat egyelőre nem reagált hivatalosan a posztra, és a Tisza István térrel kapcsolatban semmilyen közlemény nem jelent meg. Borbély azonnali takarítást, rendrakást és közbiztonsági intézkedéseket követelt, mielőtt a helyzet még rosszabbra fordul.

A kérdés már nem az, hogy mi történt a Tisza István térrel, hanem az, hogy vissza lehet-e hozni valaha azt a nyugodt, kulturált közterületet, ami tíz éve még példaértékű volt. Most a lakók és a politikusok is várják a választ: ki felelős a romlásért és mikor lesz rend végre.

Végül nem vártak a tehetetlen önkormányzatra, Borbélyék kitakarították a teret, és arra kérnek mindenkit, szóljanak nekik, ha gondot látnak.

Zuglóban nem ez az egyetlen probléma

Borbély Ádám fideszes önkormányzati képviselő „Gazdátlan Zugló” címmel indított sorozatot, amelyben a kerület elhanyagolt, problémás területeire hívja fel a figyelmet. A sorozat célja, hogy bemutassa, milyen állapotok uralkodnak Zugló különböző részein, és ezzel ösztönözze az önkormányzatot a cselekvésre.