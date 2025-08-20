Megtalálták Sissi elveszett kincsét? 170 év után bukkant fel a semmiből – Fotó

Sokan izgatottan dörzsölnék a tenyerüket, ha olyan tárgyakat húznának ki a folyókból és a tavakból, mint amilyeneket Kovács Erik és Tóth Pál. A fiatal barátoknak lételeme a mágneshorgászat. Igazi kincskeresők! Legutóbb egy 170 éves ritkaságot hozta őket lázba. Egy II. világháborús csatatéren rejtőzött a múlt "lélegző" darabkája.

A mágneshorgászok (balról jobbra - Erik és Pál - egy Kiegyezés előtti, ritka kincset találtak / /Mágnes Horgászat/Facebook

Kincset rejtett a víz

Erikék rendszeresen barangolnak országszerte: bepattannak az autójukba, hogy autópályák menti nagyvárosok, csatornák és folyók mélyére merítsék mágnesüket. Ők nemcsak fémhulladék-vadászok, hanem időnként bizony kincseket is találnak. A Mágnes Horgászat Facebook-oldalukon rendre bemutatják, épp mi volt a fogás – legyen szó elrejtett tolvajszajréról, gyújtógyertyáról vagy épp ékszerekről.

Legutóbb, augusztus 14-én, múlt csütörtökön Fejér vármegyébe vezetett útjuk, ahol a Nádor-csatorna (Sárvízi mellék) apadt vizéhez hívta ösztönük. Nem semmi, ami akkor ott fogadta őket!

„Nagyon sok rézhüvelyt is találtunk, mert a németek ezen a részen próbálták visszaverni a szovjeteket. De nem ez volt a legérdekesebb!” – kezdte el mesélni Erik izgatottan a Metropolnak.

A múlt lélegzett a környéken, és fel is fedte magát a történelem. A mágneshorgászok egy közel 170 éves kincsre bukkantak! Egy Habsburg-korabeli érmét találtak, amikor I. Ferenc József osztrák császár és Sissi királyné uralkodott az Osztrák-Magyar Monarchia felett.

Egy érmét találtunk. Egy rozsdásodó fém kezdte benőni, ezért fogta fel a mágnesünk. Kihúztuk, hát nem volt semmi! Megfordítottam a fémet, és akkor láttam meg benne, hogy ott egy 1858-as rézkrajcár

– árulta el a férfi.

Mutatjuk az 1867., a Kiegyezés éve előtti krajcárt!

Egy "vascsomó" kezdte megemészteni a kincset / Fotó: Mágnes Horgászat Facebook oldal

A társaság nagyon megörült, hiszen már egy jó ideje ott vadásztak a gépükkel és már majdnem feladták. A végén jártak a folyónak, amikor a krajcár előbukkant. „Sajnos nem egy ritka darab, elég sokat vertek belőle anno, de ez maga a történelem és szerencsepénznek tökéletes” – mondta mosolyogva.

Hatalmas érték nekik

Az apró, csillogó kincs becses darab nekik, amit meg is osztottak a közösségi oldalukon. Rögtön elindult a találgatás, és kész teóriák születtek: vajon mégis mennyit érhet mégis?

Maga az érem nem ér sokat, én pár ezer forintért vettem 100 darabot, mert jól néz ki, mutatós, de félig se tudnám megtankolni az árából az autót

– írta egy kommentelő Erikék bejegyzésére.