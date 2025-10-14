RETRO RÁDIÓ

Nincs ennél lejjebb: Karácsony Budapestjén már a villamoson is patkányok rohangálnak – videó

Évek óta egyre rosszabb a helyzet a fővárosban a patkányok miatt, az utóbbi években már tömegével rohangálnak városszerte. Karácsony Gergely pedig nem tesz semmit a patkányinvázió ellen. Először a társasházakban jelentek meg a patkányok, aztán a helyzet rosszabbodását követően már a tömegközlekedésen is megjelentek, legutóbb a 4-6-os villamos egyik ülésén szaladgált egy.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.14. 15:17
Módosítva: 2025.10.14. 15:50
patkány veszély Budapest invázió

A fővárosi házmester nevezetű Facebook-oldal a napokban osztott meg egy videót arról, hogy Budapest utcáit ellepték a patkányok. A videón jól látszik, ahogy egy patkány a 4-6-os villamos egyik ülésén rohangál. Ráadásul a 4-6-os villamos a főváros egyik legforgalmasabb közlekedési eszköze.

Karácsony Gergely szórta a pénzt, még hitelt is vett fel a főváros miatta... / , patkányinvázió
Karácsony a patkányinvázióval sem tud mit kezdeni – Fotó: Pesti Srácok

A videót feltöltő oldal kezelője posztjában arról is beszámolt, hogy nemcsak a villamoson, de sínek között és a megállóban is látta, ahogy ezek a kártékony rágcsálók rohangálnak. A helyzet odáig fajult, hogy a patkányok ellepték a parkokat és a szemeteseket is. Mindez pedig nemcsak dühítő lehet a város lakói számára, hanem súlyos egészségügyi kockázatot is hordoz magával.

Ugyanis ezek az állatok baktériumokat, vírusokat és parazitákat terjeszthetnek a székletükön, vizeletükön és nyálukon keresztül. Ezenkívül harapásuk vagy karcolásuk révén is terjeszthetnek kórokozókat, és beszennyezhetik az élelmiszereket, ami súlyos betegségekhez (pl. szalmonella, hantavírus, leptospirózis) vezethet.

Patkányinvázió a fővárosban  

Nem ez volt az első, hogy Budapest utcáin és tömegközlekedési eszközein patkányok jelentek meg. Korábban a 108 E buszon történt hasonló eset. Akkor az egyik utas vette videóra a jelenséget, amikor a tenyérnyi méretű rágcsáló szaladgál a busz ülésein

Emellett számos társasházban attól rettegnek a lakók, hogy az ott lévő patkányok miatt betegségeket kapnak el. A Práter utca egyik házának az alagsorát teljesen ellepték a patkányok. Az ott lakók már szinte mindent megpróbáltak, hogy elűzzék onnan a patkányokat, méreget, söprűt, konyhai ecetet, sőt még vadászgörényeket is bevetettek, de mindhiába. 

Az állatok éjjel-nappal rohangálnak a házban, még a liftben is ott vannak. A Tények.hu készített egy részletes beszámolót a Práter utcai patkányinvázióról, ahol a helyzet annyira elburjánzott, hogy a Tények tudósítójának lábára is ráugrott egy, miközben ott forgattak. Az ott lakó, akinek unokái vannak, elmondta, hogy azért nem mernek hozzá menni a kiskorú rokonai, mert félnek, hogy egy patkány megharapja őket. 

Ezek mellett egy szerelmespár arról számolt be, hogy tavaly júliusban, amikor az Operaház közelében sétáltak a Hajós utcában, egy hatalmas patkány szaladgált a lábuk alatt. A környéken több luxusétterem is található, így félő volt, hogy akár oda is beszöknek a rágcsálók. Azonban azoknak addigra már zárva volt az ajtajuk, de ennek ellenére a patkányok kitartóan próbálkoztak a bejutással. 

Karácsonyék spórolnak a patkányirtáson 

A patkánymentes főváros címet viselte Budapest 1972 és 2012 között, rágcsálómentes volt a magyar főváros, azonban ez Karácsony vezetése alatt gyökeresen megváltozott. 

A patkányirtást Budapesten 47 éven keresztül egészen 2019-ig a Bábolna Bio Kft. végezte. Ennek akkor szakadt vége, amikor abban az évben kiírt, botrányos tenderen a RNBH Konzorcium nyert, mivel az a cég csaknem 300 millió forinttal olcsóbb ajánlatot adott, majd kis idővel a szerződéskötés után a cég még 650 milliót kért, állítólag ezt az „extra irtási díj” fejében.

A cégcserét követően nemhogy csökkent, hanem látványosan megnőttek a fővárosban a patkányészlelések, így 2023-ban ismét visszatért a Bábolna Bio, ezúttal a Ronix Kft.-vel közösen, és havi nettó 26 millió forintért vállalták el a patkányirtást. Mivel ennek a cégnek csak két évre szólt a szerződése, idén már a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. kezébe került a patkányirtás. Ezzel pedig a helyzet egyre súlyosabb lett. 

Ennek ellenére a városvezetés azt állítja, hogy a feladatot most sokkal szervezettebben kezelik, viszont a patkányészlelések adatait nem közölték.

Ahogy azt a Metropol megtudta, éves szinten 527,5 millió forintot irányoztak elő a feladatra, ám a pénzhiány miatt ennek csak kevesebb mint felét fizetik ki 2025-ben, a maradékot 2026-ban tervezik kifizetni.

A lépést többek között spórolással indokolták. Ehhez képest az előző tendergyőztesnek, a Bábolna Bio, RONIX alkotta Deratizációs Központ Konzorciumnak 2024-ben 439,7 millió forintot fizetett az önkormányzat.

Kozma Lajos, a Fidesz VIII. kerületi képviselője több videót is megosztott a közösségi oldalán arról, hogy a Kőris utcában évek óta problémát okoznak a patkányok. Előjönnek a pincéből, a társasház minden zugából, ráadásul a szagból ítélve több dög is előfordulhat. Emiatt a képviselő jelezte a Fővárosi Önkormányzatnak a problémát, többször, de másfél hét elteltével sem történt intézkedés az ügyben. Nem helyeztek ki új mérget, és a tulajdonosokkal sem vették fel a kapcsolatot, pedig az oldalon az van leírva, hogy a bejelentést követő 48-72 órában megtörténik a patkányirtás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu