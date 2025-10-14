Nincs ennél lejjebb: Karácsony Budapestjén már a villamoson is patkányok rohangálnak – videó

A fővárosi házmester nevezetű Facebook-oldal a napokban osztott meg egy videót arról, hogy Budapest utcáit ellepték a patkányok. A videón jól látszik, ahogy egy patkány a 4-6-os villamos egyik ülésén rohangál. Ráadásul a 4-6-os villamos a főváros egyik legforgalmasabb közlekedési eszköze.

Karácsony a patkányinvázióval sem tud mit kezdeni – Fotó: Pesti Srácok

A videót feltöltő oldal kezelője posztjában arról is beszámolt, hogy nemcsak a villamoson, de sínek között és a megállóban is látta, ahogy ezek a kártékony rágcsálók rohangálnak. A helyzet odáig fajult, hogy a patkányok ellepték a parkokat és a szemeteseket is. Mindez pedig nemcsak dühítő lehet a város lakói számára, hanem súlyos egészségügyi kockázatot is hordoz magával.

Ugyanis ezek az állatok baktériumokat, vírusokat és parazitákat terjeszthetnek a székletükön, vizeletükön és nyálukon keresztül. Ezenkívül harapásuk vagy karcolásuk révén is terjeszthetnek kórokozókat, és beszennyezhetik az élelmiszereket, ami súlyos betegségekhez (pl. szalmonella, hantavírus, leptospirózis) vezethet.

Patkányinvázió a fővárosban

Nem ez volt az első, hogy Budapest utcáin és tömegközlekedési eszközein patkányok jelentek meg. Korábban a 108 E buszon történt hasonló eset. Akkor az egyik utas vette videóra a jelenséget, amikor a tenyérnyi méretű rágcsáló szaladgál a busz ülésein.

Emellett számos társasházban attól rettegnek a lakók, hogy az ott lévő patkányok miatt betegségeket kapnak el. A Práter utca egyik házának az alagsorát teljesen ellepték a patkányok. Az ott lakók már szinte mindent megpróbáltak, hogy elűzzék onnan a patkányokat, méreget, söprűt, konyhai ecetet, sőt még vadászgörényeket is bevetettek, de mindhiába.

Az állatok éjjel-nappal rohangálnak a házban, még a liftben is ott vannak. A Tények.hu készített egy részletes beszámolót a Práter utcai patkányinvázióról, ahol a helyzet annyira elburjánzott, hogy a Tények tudósítójának lábára is ráugrott egy, miközben ott forgattak. Az ott lakó, akinek unokái vannak, elmondta, hogy azért nem mernek hozzá menni a kiskorú rokonai, mert félnek, hogy egy patkány megharapja őket.