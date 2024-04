Egerek és patkányok tartják rettegésben ezt a budapesti környéket - A helyiek közegészségügyi vészhelyzettől tartanak - Fotó!

Egyre többen számolnak be Budapest XXII. kerületében arról, hogy egereket és patkányokat láttak a nyílt utcán rohangálni. Sokan a főváros vezetését hibáztatják. Emlékezhetünk: Karácsony Gergely 2019-ben a kampánya során azt ígérte, ha ő lesz a főpolgármester, ez többé nem fordul elő. Ez is csak egy a számos betartatlan ígéret közül. Budafokon már a lakásban is találkozott patkánnyal az egyik lakó, ami egyenesen veszélyessé válhat, hiszen két hete Ócsán egy hathónapos csecsemőt harapdált össze rágcsáló.

Így nézett ki a járda a Budafoki úton, április 19-én délután. Fotó: Olvasói fotó

Felrobbantotta a közösségi oldalakat az a hír, mely szerint Budafokon és környékén elszaporodtak a rágcsálók. Van, aki szerint a lomtalanítás vagy a jó idő csalhatta elő az állatokat, ezért nem kell velük foglalkozni. A többség ugyanakkor nem szívesen merészkedik az utcákra, ha ilyen harapós kis jószágok szaladgálnak mindenfelé. Arról nem is beszélve, hogy egyeseknek a lakásába is bejutottak.

Már két házban is látták őket, a pincén keresztül a lakásokba is felmennek

- mondta az egyik helyi lakos, aki nem örült neki, hogy ilyen problémákkal kellett szembesülnie.

Felborult a biológiai egyensúly! A kutyák többsége már nem az udvaron van, így nincs mitől féljenek a rágcsálók

- állította egy másik helybéli, aki az emeletes házaktól nem messze él kedvencével.

Az erről szóló posztok alatt a budafoki Arany János utca több szakaszát is említették, mint egyfajta gócpontot. A dolog egyik érdekessége, hogy az innen több mint 2 kilométerre lévő Széchenyi utca, valamint a szomszédos Baross Gábor-telep is szóba került, ami egy meglehetősen nagy területet zár körbe. Olyan is akadt, akinek a macskája és a kutyája is megfogott pár rágcsálót az utóbbi időszakban:

Nálunk is voltak, az Erzsébet királyné úton. Bejelentettem, kijöttek az irtók, de hiába, utána a kutya és a macska is megfogott párat. A gazdaboltból szerzett, rágcsálóknak kitett pép volt az egyetlen, ami 3-4 alkalom után működött.

Az egyik lakótelepi férfinek az az ötlete támadt, hogy a főpolgármesternek kellene ajándékozni néhány patkányt:

Be kellene fogni őket, majd elvinni Kari Gerihez. Biztos, hogy utána hirtelen lépnének az ügyben! Az összes tanácsadójának is kéne adni egyet ajándékba!

- írta egy lakos kommentben A bejelentéseket többen megtették, sokaknál már a kártevőirtók is jártak, a helyiek ugyanakkor tartanak tőle, hogy tovább romlik a helyzet és előbb-utóbb közegészségügyi probléma lesz belőle.