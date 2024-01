Hemzsegnek a patkányok, a gazdátlan Budapest igazi terülj-terülj asztalkám számukra

Budapest az elmúlt években a „patkányok városa” lett. Legutóbb a ferencvárosi Határ út 50. környékéről jelezték olvasóink, hogy a villamosmegálló melletti bokros, elhanyagolt és szemetes területen csapatban szaladgálnak a rágcsálók. – Legalább 5-6 patkány szaladgált a megálló mellett a szemétkupacok között, az egyik szájában egy kenyérdarab volt. Másik két patkány pedig összeveszett a koncon – mondta el lapunknak egy szemtanú. Egy ferencvárosi zárt Facebook-csoportban erről két videót is közzétettek, amelyeken látszik, ahogy a patkányok csapatostul rohangálnak a gondozatlan területen.

A patkányok gyorsan szaporodnak és 35-féle betegséget terjesztenek, de a harapásuk sem kellemes

Fotó: Pexels

Mint megírtuk, Karácsony Gergely alatt ismét 1000 fölé nőtt a havi patkányészlelések száma ősszel Budapesten.

Újbudán már az óvodákban is feltűntek a patkányok, de Óbudán és a pesti kerületekben – mint Terézváros, Erzsébetváros, Ferencváros, Józsefváros és Zugló – mostanra mind-mind hemzsegnek a patkányok.

Jelenleg az irtás lakossági bejelentés alapján történhet meg, ingyenesen, de amíg ennyire koszos a város, addig a lokális, eseti irtás teljesen hatékony nem lehet. Karácsony Gergely elengedte a gyeplőt e téren is: a szakemberek szerint most már csak egy, az egész várost átfogó irtás hozhatna megnyugtató eredményt.

Kevesebb a takarítás és a kuka, több a patkány

Mint ismert, a rágcsálók egy kilométeres távolságról is megérzik az élelem szagát, okosak és gyorsak.

Nem segít a patkányok irtásában, hogy szemetes, gazdátlan a város. Miután Karácsony Gergelyék „spórolási” céllal leszereltek 3000 szemeteskukát, a Budapest közterein megmaradt kukákból „kifolyik” a hulladék, ami igazi terülj, terülj asztalkám a patkányok számára, ahogyan a számos helyen létrejött „hajléktalantanyák” szintén. A patkány élelmet keres és talál is, ahogyan ez a Határ útnál készített lakossági felvételen látszik. A terület egyfajta illegális szemétlerakóként funkcionál, így a patkányokat kiirtani addig nem is lehet, amíg az emberek a kissé eldugott és kivilágítatlan részre hordják tilosban a hulladékaikat, amelyeket aztán nem szállítanak el nyomban...

Napjainkban alapvetően a lakosságra hárul a patkányészlelés bejelentésének feladata, még ha az önkormányzat kérhet is plusz vagy extra átfogó irtást. Miután utóbbi többnyire nincs, ezért maradjunk a lakossági bejelentésnél, amely után a Fővárosi Önkormányzattal szerződött Deratizációs Központ Konzorcium ingyenesen elvégez. Az általunk megkérdezett szakember tapasztalatai alapján úgy véli:

Az elmúlt pár évben jóval nagyobb arányban szaporodtak el a patkányok. Ennek egyik oka, hogy néhány évig nem megfelelő vegyszerrel irtottak. A másik pedig, hogy ott nehezebb irtani, ahol nagyobb a kosz és a szemét. Ma már nem lehetséges a korábbi patkánymentes állapotot fenntartani, egy olyan átfogó irtásra van szükség, ami az 1970-es években volt ahhoz, hogy azután évtizedekig fenntartható legyen ismét a patkánymentes övezet érzete

– tájékoztatott a neve elhallgatását kérő szakember.

A patkányok elrághatják a kábeleket, de veszélyt jelentenek házi kedvenceinkre is – Fotó: Carlos Aranguiz

A patkányészleléses eseteket megszámolni sem lehet...

A Metropol is beszámolt már számtalan esetről, aggasztó volt a helyzet például a XVIII. kerületben, ahol az utóbbi időben rengeteg patkány jelent meg a Szinyei Merse utcában több ingatlannál is. A helyi lakosok hiába fordultak a hatóságokhoz segítségért, egyelőre nem tudták megoldani a problémát. Zuglóban például életvitelszerűen beköltöztek, tüzet gyújtottak, hangoskodtak éjszakánként azok a hajléktalanok, akik a Csertő utcai trolivégállomás mögött, a panelházak tövében vertek sátortábort. A szétszórt ételmaradékok idevonzották a patkányokat... Egy gazdagréti és két zuglói óvodában is hasonló eset történt, közös volt bennük, hogy patkányok voltak az intézményben, de a szülőket nem értesítették...