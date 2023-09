Elszaporodtak a patkányok ebben a pesti kerületben, kiakadtak a lakók!

„Kérdezném drága polgármester urat, hogy nem szeretne hazavinni párat?” – ezt kérdezte egy józsefvárosi, Palotanegyedben élő férfi Pikó Andrástól. Az elmúlt hetekben a kerület több részéről is patkányészlelést jelentettek, a legtöbbször olyanok, akik már hosszas évek óta Józsefvárosban élnek, de patkányokkal eddig még nem volt dolguk.

Elszaporodtak a patkányok Józsefvárosban Fotó: Carlos Aranguiz

Az adakozó kedvű férfinak bőven van miből felajánlást tenni, elmondása szerint ugyanis „hemzsegnek” a patkányok a Kőfaragó utcai társasházukban. „Több mint tíz éve lakunk Józsefvárosban! Ez idő alatt soha, de soha nem volt patkány a társasházunkban! Most hemzsegnek! Ebben házban kisgyerek és újszülött él! Már a Balkánon is különb a helyzet! Józsefváros ébresztő!” – írta a férfi, hozzátéve, hogy akár ő is lehetne a polgármester a kerületben, ő legalább ott lakik, és törődik is a környezetével. A társasházban azóta megoldódni látszik a probléma, a lakók értesítették a patkányirtó céget, akik mérgeket helyeztek ki, aminek a hatás már látszik is. „Yo, yo, Yózsefváros! Ideje lenne ezt a polgit elzavarni a francba! Egyre élhetetlenebb a kerület! Minden téren kuka” – fejtette ki a véleményét egy kommentelő.

Az Orczy negyed is fertőzött

Igencsak aggasztó hírek érkeznek az Orczy negyedből is, ahol a Metropol által már sokat emlegetett Szeszgyár köz és a Visi Imre utca fertőzött. „Patkányok sétálnak fényes nappal az utcán, a házak udvarán!” – írta egy nő, aki a patkányok megjelenését összekötötte a közelben lévő Szeszgyárkerttel. Az azt bérlő ökofeministák ugyanis vájtak a falba egy lyukat, ahova az emberek a komposztálnivalót önthetik. Mint kiderült a magánkert üzemeltetői hetekig rá sem néztek a lyukra, amibe valakik húsmaradványokat raktak, melyek a 40 fokos melegben rohadtak az utcán, vélhetően megfelelő táptalajt biztosítva az elszaporodó patkányoknak.