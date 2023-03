Józsefváros: drogtanya lett Pikó András „sétálóutcájából” – videó

2021-ben hozott döntést a józsefvárosi önkormányzat arról, hogy egy régi kerítésfal lebontásával kinyitja a Kőris utca és Szeszgyár utca közötti szakaszt, és az így újonnan létrejött közterületet Szeszgyár köznek nevezik el. Ezzel egy időben a terület fejlesztéséről is döntést hoztak, és ezzel kezdetét vette a mindössze 60 méteres szakasz évekig tartó felújítása. A fejlesztést a józsefvárosi önkormányzat ingatlanfejlesztő cégére, a Rév8 Zrt.-re bízta, mely az Urban Future Laboratory (UfLab) bevonásával állt neki a tervezésnek. Pikó András polgármester szép reményeiből azonban drogtanya lett.

Pikóék új sétálóutcája teljes „pompájában” – Fotó: Metropol

Jól jött az önkormányzati döntés az ökofeministáknak

A Szeszgyár közben 2021-ben indult be nagyon az élet, amikor a Szeszgyárt Kert néven működő közösségi tér üzemeltetői használatba vették a Kőris utca, Diószegi Sámuel utca és az akkor még lezárt Szeszgyár köz által határolt, 7700 négyzetméteres kertet, ahol „queer, ökofeminista teret”, egy nagy közösségi nappalit hoztak létre, ahol két nyáron is programokat tartottak. Mindenképpen elgondolkodtató, hogy éppen ekkor döntött úgy a józsefvárosi önkormányzat, hogy nemcsak átjárhatóvá teszi a Szeszgyár Kert mellett húzódó utcácskát, de sok milliót elkölt a fejlesztésére is. Hiába no, egy ökofeminista tér mellé rendezett sétálóutca dukál! Árulkodó az is, hogy az önkormányzat részvételi tervezést hirdetett meg, de a környéken élők mellett természetesen a Szeszgyár Kert működtetőit is bevonta a döntésbe.

Egyszer majd készen lesz...

Nagyon komolyan vágtak bele a tervezésbe: meghatározták, kik lesznek majd a jövőbeli használói a Szeszgyár köznek, többnapos ötletbörzét tartottak, 94 labdával szavaztak a tér fő funkcióiról, maketteket raktak ki vagy éppen kártyákon, megszemélyesítve jellemezték a teret.

Látványos programokon tervezték az új sétálóutcát – egy évig – Fotó: Rév8

Magyarán jó sok pénzért, nagyon látványos tervezésbe kezdtek. Idén februárra aztán le is zárult a maratoni hosszúságú, egyéves tervezése a 60 méteres szakasznak.

Hónapokig gondolkodtak rajta, hány fát ültessenek a 60 méteres szakaszra...

Összességében elmondható, hogy a tervek tetszettek a lakóknak, sok támogató és bátorító üzenetet kaptunk. A folyamat következő állomása, hogy a terveket engedélyeztetjük a közműszolgáltatókkal, a Budapest Közúttal, illetve a kerületnek is meg kell adnia a közútkezelői hozzájárulást. Ez több hónapot is igénybe vehet, és csak ezután tudjuk kiírni a közbeszerzést, amely szintén több hónap, sőt az is előfordulhat, hogy egy közbeszerzés érvénytelen. Az eredményes közbeszerzés után szerződést kötünk majd a nyertes kivitelezővel és ekkor indulhat el a kivitelezés. Ezt persze az évszakok is befolyásolják, hiszen növényeket telepíteni ősszel vagy tavasszal érdemes

– tájékoztatta a kerületi lakosokat február elején az önkormányzat.

„Bűz, mocsok, patkányok” – drogtanya lett Pikó álmából

A Szeszgyár közt és a mellette lévő hatalmas telket azonban drogosok vették birtokukba.

„Bűz, mocsok, patkányok" – ez a Szeszgyár jelenleg – Fotó: Markovics Gábor

Tisztelettel Pikó! Kicsit körbe kéne nézni a kerületben! Bűz, mocsok, patkányok! Drogosok a Kris utcán! Még bunkert is építettek, ott szívnak és lövik be magukat! Rendőr? Meg sem közelíti!

– írta egy felháborodott lakó aztán február végén, a télen ugyanis rettenetesen elfajult a helyzet a környéken. A Metropol újságírói jártak kinn a helyszínen, ahol jól látható, hogy a Szeszgyár Kertet elfoglalták valakik. A kertet üzemeltető ökofeministák pergoláiba beköltöztek, matracokat vittek be maguknak, kedvenc foglalatosságaikról pedig az otthagyott, további használatra szépen elrendezett fecskendős tűk árulkodnak.

Szépen bekészítve a fecskendő... Fotó: Metropol

A telket mindenhol szemét borítja, építési törmeléktől a ruhákon át a pornó-DVD-ig. Az önkormányzat a Metropol megkeresésére azt írta, nem tudnak a fennálló problémáról. A környékbeliek azt mondják, szinte minden reggel látják, ahogy a csapatok elhagyják a kertet, de tehetetlennek érzik magukat. A Szeszgyár Kert üzemeltetői közben tagokat keresnek, az értendő ezalatt, hogy pénzt akarnak beszedni a közösségi tér üzemeltetésére.

„Ökofeminista tér” – kicsit „újragondolva” a Szeszgyár Kertben – Fotó: Metropol

Szeretnénk közösségi finanszírozásból fenntartani a teret, hogy egy közös nappali legyen belőle, kint is bent is, télen, nyáron

– írták oldalukon októberben.

Íme a „közösségi nappali” Józsefvárosban! – Fotó: Metropol

Hogy a drogosokat majd bevonják-e a programokba, azt egyelőre nem tudni...

Íme videónk a balsikerű projektről: