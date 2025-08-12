Teljes sötétség borult a Corvin Plázára – áramszünet bénította meg a bevásárlóközpontot

A Corvin Pláza boltjaira sötétség telepedett kedden délelőtt, amikora teljes épületben elment az áram. Szokatlan látvány fogadta a Corvin Plázába érkező vásárlókat: az üzletek zárva voltak, a folyosókon pedig biztonsági őrök tájékoztatták az érdeklődőket a leállásról. A látogatók üres üzleteket, becsukott ajtókat és figyelmeztető táblákat találtak a bejáratoknál az áramszünet miatt.

Áramszünet a Corvin Plázában kedd délelőtt! Fotó: Olvasói

Az üzletek órák óta zárva vannak az áramszünet miatt

A beszámolók szerint az áramkimaradás pontosan 11 óra körül történt, egyik pillanatról a másikra állt le minden. A biztonsági személyzet azonnal körbejárta az épületet, és megkérte a dolgozókat, hogy ne fogadjanak vásárlókat, amíg a probléma nem oldódik meg.

Éppen most érkeztem, de a kollégák szerint az áramszünet már 11 óra óta tart. Sajnos a terminálok sem működnek, így jelenleg csak várakozunk a dolgozókkal együtt. A vásárlók folyamatosan érkeznek, de sajnos nem tudjuk beengedni őket, hiszen világítás nélkül nem látnának semmit, és a fizetési lehetőség sincs

– meséli egy eladó a CBA Príma üzlet előtt.

A Corvin Pláza dolgozói szerint technikai okok miatt van a váratlan áramkimaradás , amely az egész épületet érinti. Közlésük szerint szakemberek már dolgoznak a hiba elhárításán, a cél pedig az, hogy mielőbb helyreálljon a megszokott működés. Az áramszünet okát azonban továbbra sem hozták nyilvánosságra.

Az üzemeltetők tájékoztatása szerint az áram várhatóan körülbelül délután 2 órára áll vissza. Jelenleg csak helyenként működik vészvilágítás az épületben

– teszi hozzá egy másik eladó a CBA Príma üzletből.

Nem ez az első hasonló eset a bevásárlóközpont életében: 2023 novemberében is történt egy teljes leállás, akkor szintén áramszünet miatt nem tudtak kinyitni az üzletek. Akkor egy eladó arról számolt be, hogy egyik kollégája órákra bent rekedt az egyik üzletben. Jelenleg az üzletek zárva tartanak, és a vásárlók csak a hiba elhárítása után térhetnek vissza.