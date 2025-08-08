Rohantak a mentők, balesettel indult a reggel a 4239-es úton

A fák közé csapódott egy személyautó a 4239-es út Gerla és Doboz közötti szakaszán. Egy ember utazott benne, ő ki tudott szállni a járműből, a mentők vizsgálják. A műszaki mentést végző békéscsabai hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit - írja a Katasztrófavédelem.