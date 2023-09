Figyelmeztetést adtak ki az orvosok: ezek az ételek terjesztik az agyat fertőző betegséget

Az bizonyos, hogy a szörnyű járványok és betegségek korát éljük. A koronavírus előtt is több szörnyű járvánnyal is szembe kellett néznünk, a Covid azonban minden rémálmunkat felülmúlta. Rengeteg ember hunyt el vagy közvetlenül a vírusban, vagy annak következményeibe, szövődményeibe, és nincs olyan ember, akit ne viselt volna meg a karantén, valamint a nagy leállások. Most tehát mindenki megkönnyebbült, hogy lezárult a Covid gyötrelmes korszaka, de olybá tűnik, újabb betegség ütötte fel a fejét.

Egy angiostrongylus cantonensis nevű betegség kezdett el terjedni az USA északi részén, amely sajnos az embereket is fenyegeti, és amely olyan komoly kockázatot jelent, hogy az egészségügyi szervezetek intenzíven foglalkoznak a kérdéssel. Most az orvosok figyelmeztetést adtak ki, és arra kérnek mindenkit, hogy kerüljék az alábbi ételeket.

Az angiostrongylus cantonensis tulajdonképpen egy tüdőféreg, amely elsősorban a patkányokban fészkel. A körforgás a következő: a féreg megtelepszik a patkány tüdejében, és lerakja itt a petéit. Amikor a lárvák kikelnek, kitörnek a tüdőből, a patkány felköhögi azokat, majd visszanyeli, s azok ürülékként távoznak. Ezután csigák vagy meztelencsigák megeszik a lárvás ürüléket. A csigákat pedig a patkányok eszik meg, s így a kifejlett egyedek visszajutnak a patkány szervezetébe, hogy a tüdejében petét rakjanak.

Előfordul azonban, hogy az ember szervezetébe is bekerülhetnek. Ha ugyanis rosszul elkészített csigát, vagy féreggel fertőzött kagylót eszünk, akkor az angiostrongylus cantonensis a mi szervezetünkbe is bejuthat. Ilyenkor a gerincünk mentén felkúszik az agyunkba, s itt megtelepszik, lepetézik. Ez természetesen nagyon veszélyes, és maradandó károsodással is járhat – figyelmeztet a The Sun.