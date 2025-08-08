235 éve született a költő, akinek az egyik versét minden magyar ismeri

Kölcsey Ferenc 1790. augusztus 8-án született. Szatmárban volt főjegyző és vármegyéjének követe az 1832-es első úgynevezett reformországgyűlésen. 1835-ben lemondott, és főjegyzőként dolgozott tovább. Sokoldalú, filozófiában jártas szónok volt. A magyar nyelv, az örökváltság, a papi tized ügyében írott cikkei és beszédei nagy jelentőségűek. Költőként és prózaíróként is maradandót alkotott, elsők között írt balladaféléket. Ismert műve a fiához címzett intelme, amelynek a Paraneisis Kölcsey Kálmánhoz címet adta, legismertebb műve pedig a Himnusz, amit megzenésítve minden jelentősebb eseményen állva éneklünk.

Kölcsey legismertebb verse, a Himnusz. Fotó: Bors

Ezen a napon kapta a Nemzeti Színház is a nevét

A Pesti Magyar Színházban 1840. augusztus 8-án mutatták be Erkel Ferenc Báthory Mária című dalművét. Aznap, mikor az intézmény állami tulajdonba került, előtte ugyanis vármegyei tulajdonban volt. Az intézmény azóta viseli nevében a "nemzeti" jelzőt. A színlapon ekkor szerepelt először a Nemzeti Színház megnevezés.

18 éve adták át Magyarország leghosszabb hídját

A Kőröshegyi völgyhíd (viadukt) az M7-es autópályán található. 2007. augusztus 8-án adták át. A Balaton déli partjával párhuzamosan, a Somogy megyei Zamárdi és Balatonszárszó között fut, Kőröshegy déli szomszédságában. A híd teljes hossza 1872 méter.

51 éve ért véget a Watergate-botrány

Richard Milhous Nixon amerikai elnök a Watergate-ügy miatt egy augusztus 8-i napon jelentette be a visszavonulását, méghozzá 1974-ben. A Watergate-ügyről: 1972 júniusában, Washingtonban a Watergate-irodaházban tetten értek öt férfit, amint a Demokrata Párt választási központjában lehallgató készülékeket szereltek fel. Az ügy kivizsgálása során kiderült, hogy a betörők (hajdani FBI- és CIA-ügynökök) kapcsolatban álltak a Nixon újraválasztását szervező bizottsággal, majd a Fehér Ház megpróbálta eltussolni a botrányt. Nixon végül bevallotta, hogy tudott az ügyről, így a republikánus frakció azt ajánlotta, hogy mondjon le.

Négy helyen lesz pénteken váradás Budapesten

07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)

12:00-17:30 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)

13:00-18:00 óra között a Szent Margit Rendelőintézetben ( 1032. Budapest, Vörösvári út 88-96.)

12:00-17:30 óra között pedig 1172. Budapest, Ferihegyi út 23. szám alatt.

Ilyen időre van kilátás a mostani hétvégén

A koponyeg.hu szerint pénteken ragyogóan napos, száraz időre van kilátás. Nem lesz eső. 30-36 fok közötti országos hőség várható. Szombat fokozódik a hőhullám, hiszen tovább melegszik az idő: néhol már 37-38 fok is lehet, miközben szinte zavartalan lesz a napsütés. Vasárnap pedig országos forróság jöhet, 35 és 40 fok közötti maximumokkal. A csapadék teljesen kizárt, alig lesz felhő az égen.