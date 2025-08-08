235 éve született a költő, akinek az egyik versét minden magyar ismeri

A jegyző, politikus és reformkori vezéregyéniség prózaíróként is maradandót alkotott. Legismertebb verse megzenésítve minden jelentősebb eseményen elhangzik itthon. Ezen a napon született Kölcsey.
Kölcsey Ferenc 1790. augusztus 8-án született. Szatmárban volt főjegyző és vármegyéjének követe az 1832-es első úgynevezett reformországgyűlésen. 1835-ben lemondott, és főjegyzőként dolgozott tovább. Sokoldalú, filozófiában jártas szónok volt. A magyar nyelv, az örökváltság, a papi tized ügyében írott cikkei és beszédei nagy jelentőségűek. Költőként és prózaíróként is maradandót alkotott, elsők között írt balladaféléket. Ismert műve a fiához címzett intelme, amelynek a Paraneisis Kölcsey Kálmánhoz címet adta, legismertebb műve pedig a Himnusz, amit megzenésítve minden jelentősebb eseményen állva éneklünk.
A Pesti Magyar Színházban 1840. augusztus 8-án mutatták be Erkel Ferenc Báthory Mária című dalművét. Aznap, mikor az intézmény állami tulajdonba került, előtte ugyanis vármegyei tulajdonban volt. Az intézmény azóta viseli nevében a "nemzeti" jelzőt. A színlapon ekkor szerepelt először a Nemzeti Színház megnevezés.
A Kőröshegyi völgyhíd (viadukt) az M7-es autópályán található. 2007. augusztus 8-án adták át. A Balaton déli partjával párhuzamosan, a Somogy megyei Zamárdi és Balatonszárszó között fut, Kőröshegy déli szomszédságában. A híd teljes hossza 1872 méter.
Richard Milhous Nixon amerikai elnök a Watergate-ügy miatt egy augusztus 8-i napon jelentette be a visszavonulását, méghozzá 1974-ben. A Watergate-ügyről: 1972 júniusában, Washingtonban a Watergate-irodaházban tetten értek öt férfit, amint a Demokrata Párt választási központjában lehallgató készülékeket szereltek fel. Az ügy kivizsgálása során kiderült, hogy a betörők (hajdani FBI- és CIA-ügynökök) kapcsolatban álltak a Nixon újraválasztását szervező bizottsággal, majd a Fehér Ház megpróbálta eltussolni a botrányt. Nixon végül bevallotta, hogy tudott az ügyről, így a republikánus frakció azt ajánlotta, hogy mondjon le.
Augusztus 9-én 159 éves lesz a Fővárosi Állat- és Növénykert, ami Xantus János természettudós közreműködésével és igazgatásával nyílt meg 1866-ban. Az eredetileg jogot tanuló néprajzkutató 1847-ben lett ügyvéd. 1848-ban nemzetőrként részt vett a pákozdi csatában, majd a szabadságharc bukása után osztrák ezredbe sorozták. Innen szökött el Londonon keresztül Észak-Amerikába, ahol 13 éven át végzett természettudományos gyűjtéseket a még ismeretlen és feltáratlan területeken. 1864-ben végleg hazatért hatalmas természettudományi gyűjteményével, és kezdeményezésére két év múlva megnyílhatott a pesti állatkert, melynek első igazgatója is lett.
Az építkezés 1173. augusztus 9-én indult. Miután 1178-ban a torony harmadik emeletét is felhúzták, az épület olyannyira megsüllyedt, hogy a nagy riadalom miatt az építkezést azonnal leállították. Csak jó 100 év múlva láttak hozzá a további munkálatoknak. Az 58 méter magas, hat emeletes tornyot eredetileg egyenesre szánták, a dőlést az okozhatta, hogy a torony alatt minden valószínűség szerint egy olyan kis sziget pereme húzódott, mely az egykori kikötő része lehetett.
A versenyt Mogyoródon, a frissen megépült Hungaroring versenypályán tartották 1986. augusztus 10-én. Az első Magyar Nagydíj pole pozícióját Ayrton Senna szerezte meg a Lotus-Renault-val, a második helyről honfitársa, Nelson Piquet indulhatott, míg a második sorba a világbajnoki pontversenyt vezető Nigel Mansell és Alain Prost sorakozott fel. A két brazil végig küzdött egymással, végül Piquet-nek sikerült Sennát maga mögött hagynia.
A "Hova tűnt Damon Hill?" c. mondat 28 évvel ezelőtt, ugyancsak augusztus 10-én hangzott el, amikor Palik László a Magyar Nagydíjat közvetítette a Hungaroringről.
A néphiedelem szerint ezután a nap után már nem a legjobb a dinnye. Szent Lőrinc egyébként a legenda szerint II. Sixtus pápa diakónusa volt. A vértanú pápa elfogatásakor őrá bízta az egyház kincseit azzal, hogy ossza szét a szegények között. A pápa egyben azt is megjósolta, hogy három nap múlva ő is mártíromságra jut. Lőrinc Sixtus végakarata szerint cselekedett. Amikor őt is letartóztatták és az egyház értékeit rajta követelték, a szegényeket vezette a bíró elé, mondván: Íme, az egyház vagyona! Kegyetlen halált szenvedett, 258. augusztus 10-én rostélyon sütötték meg.
Czeizel Endre orvos-genetikus, az orvostudományok akadémiai doktora a magzatok védelmének szentelte tudományos életét. Neki köszönhetően derült fény például arra, hogy a folsav mennyire fontos szerepet játszik a magzatok egészséges fejlődésében. 80 éves korában, 2015. augusztus 10-én hunyt el.
