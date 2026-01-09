Mindenki ezeket fotózta Budapesten: mik ezek a furcsa sárga „szörnyek” a síneken?

A napokban sokan dörzsölhették a szemüket Budapesten: furcsa, sárga, retró kinézetű járművek araszoltak a villamossíneken, amik a közösségi médiát is pillanatok alatt elárasztották. Az Árpád hídnál, de nagyobb villamosvonalakon és különböző forgalmi csomópontokban bukkantak fel ezek a különös „szörnyetegek”, sokan pedig azt találgatták: mik ezek, és mire valók? A válasz lényegében egyértelmű, de egyben lenyűgöző is: ők a fővárosi tömegközlekedés láthatatlan hősei, a Hómukik.

Így néznek ki a Hómukik! A róluk készült fotók elárasztották a közösségi médiát Fotó: BKV

A Hómuki – amikor a retró külső új funkcióval párosult!

A keddi–szerdai intenzív havazás után helyenként 20–30 centiméteres hóréteg borította az országot. Ilyen körülmények között a megszokott módszerek már nem elegendőek: míg az utakat hagyományos hókotrók tisztítják, a villamossíneken speciális járművekre van szükség. Itt lépnek színre a sokak által lefotózott, szokatlan külsejű gépek: a HÓMUKI-k, vagyis a BKV speciális hóseprő járművei. A BKV tájékoztatása szerint a villamosok ugyan még elboldogulnak kisebb, 10 centiméter alatti hóval, de vastagabb hórétegnél már elengedhetetlen a „nehéztüzérség”.

A közösségi oldalakon azonban sorra jelentek meg a fotók és videók, sokan pedig csak találgatták, miféle titokzatos hókotrók lepték el a fővárost.

Nem csak Budapesten módi: hasonló villamos dolgozik Miskolcon is

Miközben Budapesten a HÓMUKI-k kapták a reflektorfényt, Miskolcon egy valódi ritkaság állt munkába, egy 116 éves villamos segítette a hóeltakarítást.

A különleges jármű a monarchia idején készült, még a Budapesti Villamos Városi Vasút Aréna úti főműhelyében. Eredetileg motoros fedett teherkocsinak szánták, daruval felszerelve. Az elmúlt több mint egy évszázadban számtalan átalakításon esett át, miközben minden korszak rajta hagyta a nyomát

– szerepel a Midmar Miskolci Idegenforgalmi Marketing honlapján. Mint kiderült, évtizedeken át Budapesten szolgált, majd a kilencvenes évek végén selejtezték. Sok hasonló korú jármű ekkor végleg eltűnt, ő azonban megmenekült. A Miskolci Közlekedési Vállalat fantáziát látott benne, megvásárolta a BKV-tól, és új életet adott neki: hókotró villamosként.