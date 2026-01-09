RETRO RÁDIÓ

Mindenki ezeket fotózta Budapesten: mik ezek a furcsa sárga „szörnyek” a síneken?

Furcsa, sárga járművek lepték el a budapesti villamossíneket a havazás után, a közösségi médiát pedig elárasztották a róluk készült fotók. Kevesen tudják, hogy ezek az úgynevezett „Hómukik” kulcsszerepet játszanak abban, hogy a villamosközlekedés a nagy hóban se álljon le. Érdekesség, hogy Miskolcon még egy 115 éves villamos is munkába állt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.09. 17:15
hómuki budapest villamos havazás

A napokban sokan dörzsölhették a szemüket Budapesten: furcsa, sárga, retró kinézetű járművek araszoltak a villamossíneken, amik a közösségi médiát is pillanatok alatt elárasztották. Az Árpád hídnál, de nagyobb villamosvonalakon és különböző forgalmi csomópontokban bukkantak fel ezek a különös „szörnyetegek”, sokan pedig azt találgatták: mik ezek, és mire valók? A válasz lényegében egyértelmű, de egyben lenyűgöző is: ők a fővárosi tömegközlekedés láthatatlan hősei, a Hómukik. 

A Hómuki túrja a havat!
Így néznek ki a Hómukik! A róluk készült fotók elárasztották a közösségi médiát Fotó: BKV

A Hómuki – amikor a retró külső új funkcióval párosult! 

A keddi–szerdai intenzív havazás után helyenként 20–30 centiméteres hóréteg borította az országot. Ilyen körülmények között a megszokott módszerek már nem elegendőek: míg az utakat hagyományos hókotrók tisztítják, a villamossíneken speciális járművekre van szükség. Itt lépnek színre a sokak által lefotózott, szokatlan külsejű gépek: a HÓMUKI-k, vagyis a BKV speciális hóseprő járművei. A BKV tájékoztatása szerint a villamosok ugyan még elboldogulnak kisebb, 10 centiméter alatti hóval, de vastagabb hórétegnél már elengedhetetlen a „nehéztüzérség”. 

A közösségi oldalakon azonban sorra jelentek meg a fotók és videók, sokan pedig csak találgatták, miféle titokzatos hókotrók lepték el a fővárost. 

Nem csak Budapesten módi: hasonló villamos dolgozik Miskolcon is 

Miközben Budapesten a HÓMUKI-k kapták a reflektorfényt, Miskolcon egy valódi ritkaság állt munkába, egy 116 éves villamos segítette a hóeltakarítást.  

A különleges jármű a monarchia idején készült, még a Budapesti Villamos Városi Vasút Aréna úti főműhelyében. Eredetileg motoros fedett teherkocsinak szánták, daruval felszerelve. Az elmúlt több mint egy évszázadban számtalan átalakításon esett át, miközben minden korszak rajta hagyta a nyomát 

– szerepel a Midmar Miskolci Idegenforgalmi Marketing honlapján. Mint kiderült, évtizedeken át Budapesten szolgált, majd a kilencvenes évek végén selejtezték. Sok hasonló korú jármű ekkor végleg eltűnt, ő azonban megmenekült. A Miskolci Közlekedési Vállalat fantáziát látott benne, megvásárolta a BKV-tól, és új életet adott neki: hókotró villamosként. 

A jármű ma már 

  • két nagy teljesítményű vontatómotorral dolgozik, 
  • korszerűsített fékrendszerrel és berendezésekkel, 
  • miközben megőrizte robusztus felépítését. 

Kezeléséhez járművezető és többfős személyzet szükséges, feladata pedig ugyanaz, mint 60 éve: biztosítani, hogy a villamosközlekedés télen is zavartalanul működjön. 

A miskolci „matuzsálemről” készült videót itt nézheted meg. 

A 115 éves hóseprő villamos története már önmagában is regénybe illő, de első miskolci hóseprésére 1998 decemberében került sor, és azóta minden télen munkába áll, ha az időjárás indokolja

Egy biztos: ezek nélkül a különleges járművek nélkül a nagy havazás napokon belül megbénítaná a villamosközlekedést

 

 

