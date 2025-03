12 éve volt a nagy márciusi havazás - megdöbbentő felvételek

Teljesen máshogy alakult a 2013-as március 15-e, mint ahogyan az előtte elképzelték. Elhoztunk pár igen rizikós, nagyszerű és veszélyes helyzetet, ami a havazás következtében alakult ki.

Fotó: KEMMA

Annak idején március 14-én az emberek csak kapkodták a fejüket a márciusi havazás láttán, ami másnapra horrorisztikus méreteket öltött. Emiatt ezrek ragadtak az M1-esen, több, mint negyven kilométeres volt a dugó, rengeteg települést zárt el a hó, még közlekedési tilalmat is elrendeltek.

Nem mintha bárhova is lehetett volna menni a nagy havazásban. A katonaságot is kirendelték a rendkívüli helyzet okán. A tatai dandár katonái is aktívan részt vettek a mentésben- idézi fel a Kemma. Az alakulat március 14-én délután öt T-72-es harcjárművel és egy VT-72-es vontató lánctalpas járművel vett részt a mentési munkálatokban. A harcjárművek Győr, Komárom és Bököd és Pusztavám irányában indultak menteni - írja a portál.

A bajbajutottakért mentősök, rendőrök, tűzoltók, polgárőrök és önkéntesek fogtak össze.

Traktorral vitték szülni a kismamát

Ez csak egy a megannyi kihívást jelentő helyzet közül, ugyanis egy 11 éves szerb kisfiú Tatabánya térségében ragadt úgy, hogy Frankfurtba siettek vele életmentő szívműtétre. A BRFK egyik szolgálaton kívüli baleseti helyszínelője szállásolta el őket egy megyeszékhelyen, utána Nagyszentjánosig kísérte őket egy járőr, ahol az M1-es autópálya járható állapotban volt és tovább tudtak menni.

Egy vajúdó kismamát Nagyigmánd mellől traktorral, a földeken tudták csak a Szent Borbála Kórházba elszállítani.

Az M1-esről Ácsnál egy babát kellett kimenteni és egy anyát a gyermekeivel.

Egy dadi gazdálkodó szállást adott egy anyának és gyermekének.

Rengeteg ehhez hasonló történet fűződik, ahhoz a bizonyos naphoz.