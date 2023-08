Patkányinvázió! Már rettegnek a Szinyei Merse utcában élők

Egyre aggasztóbb a helyzet a XVIII. kerületben, ahol az utóbbi időben rengeteg patkány jelent meg a Szinyei Merse utcában több ingatlannál is. A helyi lakosok hiába fordultak a hatóságokhoz segítségért, egyelőre még nem tudták megoldani a problémát.

A családnak a helyi önkormányzat nyújtott eddig segítséget Fotó: Vaskó Tamás

A XVIII. kerület egy csendes lakónegyed, ahol a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér található. A Péterhalmi erdő fái békés sétákra invitálnak, a Bókay Kalandpark pedig kötélpályákkal és játszóterekkel várja látogatóit. A kerületben azonban nem mindenhol idilli az állapot. Lapunkat nemrég kétségbeesetten kereste fel az egyik helyi lakos, aki arról számolt be a Metropolnak, hogy már jó ideje hemzseg az udvaruk a patkányoktól a Szinyei Merse utcában. A család nyolc éve költözött ide, ám akkor talán még nem is gondolták, hogy egy szép napon mivel kell szembenézniük.

A patkányok feltehetően a szomszéd házból jöhetnek Fotó: Vaskó Tamás

A rémálom két-három hónappal ezelőtt kezdődött, amikor egyik pillanatról a másikra jelentek meg a nemkívánatos rágcsálók a háznál. A patkányok először a hűtő és a fagyasztó kábelét rágták el, ami le is csapta a biztosítékot. A család először teljesen értetlenül állt a dologhoz, mondván, korábban még nem történt velük hasonló. Mint mondták, az estéket rendszeresen a teraszon szokták tölteni, ám egy idő után apróbb szökkenésekre lettek figyelmesek.

A család rövid kutakodás után egy lyukat fedezett fel a kerítésük mellett. A patkányok elmondásuk szerint vélhetőleg a szomszédos háztól származhatnak, ami már évek óta tele van gazzal és gyommal, mivel a tulajdonosa évek óta nem gondozza.

A család egyre jobban aggódik a patkányok miatt, már csak azért is, mert udvarukon tyúkokat, és nyulakat is tartanak, és van két kiskutyájuk is. Így az ő számukra különösen veszélyesek lehetnek a rágcsálók. Az áldatlan állapotok miatt korábban már kint volt a rendőrség, ám a hatóságok tehetetlenek voltak. A családnak eddig csak a helyi önkormányzat nyújtott segítséget, heti rendszerességgel szállítanak nekik patkányfogókat ingyen.

Egyelőre nem tudni, mikor lesz megoldás az ügyben Fotó: Vaskó Tamás

Azt egyelőre nehéz megmondani, hogy mikor rendeződik a helyzet, ám az tény, hogy a patkányok egyre nagyobb pusztítást végeznek, a család arról számolt be, hogy a rágcsálók már több kábelt is átrágtak a házban. Korábban már az is előfordult, hogy mire hazaértek, dögszagra lettek figyelmesek a patkányok miatt. Ottjártunkkor a Metropol munkatársai is több lyukat fedeztek fel az udvarban. Az állatok nemcsak náluk, hanem máshol is megjelentek már az utcában, a patkányirtók több házról tudnak, ahol szintén pusztításba kezdtek a rágcsálók.

A patkányok jelentős károkat okozhatnak ezekben az otthonokban. Amellett, hogy betegségeket terjesztenek, több konkrét kárt is okoznak. A patkányok egyébként világszerte több mint 35 betegséget terjesztenek: hantavírusos tüdőszindróma, szalmonella, pestis. Magyarországon a vándorpatkány és házi patkány a két legelterjedtebb faj. Leggyakrabban a vándorpatkánnyal találkozhatunk, de igen gyakran előfordul a házi patkány is a ház körül.