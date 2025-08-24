Mézga család vagy Pompom meséi? – Kvíz a retró rajzfilmek világából

Bár nem voltak mesecsatornák, Netflix vagy YouTube, a hetvenes-nyolcvanas-kilencvenes években sem maradtak mesék nélkül a gyerekek. Aki akkoriban nőtt fel, ma már saját gyerekének mutatja meg a retró rajzfilmeket, és nosztalgiázva nézi velük. De vajon emlékszünk annyira ezekre a mesékre, hogy hibátlanul kitöltsünk egy retró rajzfilm kvízt?

Mindenki imádta az esti meséket. Te hány mesét ismersz fel a kvízből? Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Mézga család, Pompom meséi – Kvíz

Ma is imádjuk ezeket a retró magyar rajzfilmeket. Te tudtad például, hogy kilencvennél is több országban mutatták be annak idején A kockásfülű nyulat? A főhősről mintázott plüssfigura ma is kapható. Természetesen nincs retró rajzfilm összeállítás Pom Pom meséi nélkül, ahogy az a kvízből sem maradhat ki! És akkor Gombóc Artúrról még nem is beszéltünk. De vajon a kvízben eltalálod majd, melyik idézet tartozik a máig népszerű retró rajzfilmhez?

Indulhat a retró rajzfilm kvíz?

Ha kinosztalgiáztuk magunkat a régi meséket felemlegetve, ideje, hogy belevágjunk a kvíz kitöltésébe!