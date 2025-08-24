RETRO RÁDIÓ

Mézga család vagy Pompom meséi? – Kvíz a retró rajzfilmek világából

Ki ne emlékezne a tévé elé ragasztó, ikonikus magyar rajzfilmsorozatokra? Most egy szórakoztató kvízben tesztelheted, mennyire ismered a ’70-es, ’80-as és ’90-es évek legendás meséit – a Mézga Gézától, a Pompomon át egészen a Futrinka utcáig.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.24. 20:15
Mézga Géza rajzfilmsorozat rajzfilm kvíz mese

Bár nem voltak mesecsatornák, Netflix vagy YouTube, a hetvenes-nyolcvanas-kilencvenes években sem maradtak mesék nélkül a gyerekek. Aki akkoriban nőtt fel, ma már saját gyerekének mutatja meg a retró rajzfilmeket, és nosztalgiázva nézi velük. De vajon emlékszünk annyira ezekre a mesékre, hogy hibátlanul kitöltsünk egy retró rajzfilm kvízt? 

kvíz
Mindenki imádta az esti meséket. Te hány mesét ismersz fel a kvízből? Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Mézga család, Pompom meséi – Kvíz 

Ma is imádjuk ezeket a retró magyar rajzfilmeket. Te tudtad például, hogy kilencvennél is több országban mutatták be annak idején A kockásfülű nyulat? A főhősről mintázott plüssfigura ma is kapható. Természetesen nincs retró rajzfilm összeállítás Pom Pom meséi nélkül, ahogy az a kvízből sem maradhat ki! És akkor Gombóc Artúrról még nem is beszéltünk. De vajon a kvízben eltalálod majd, melyik idézet tartozik a máig népszerű retró rajzfilmhez? 

Indulhat a retró rajzfilm kvíz?  

Ha kinosztalgiáztuk magunkat a régi meséket felemlegetve, ideje, hogy belevágjunk a kvíz kitöltésébe!

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Egyedül vagyok, kicsi vagyok, éhes vagyok
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. - Jelszó? - Egy aprócska kalapocska benne csacska macska mocska
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Jöjjön valaki,szökik az energia!Jöjjön valaki,szökik a pénz!
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Maga szerencsétlen Géza! Hát nem tud vigyázni semmire?!
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Állapíts meg bátran bármilyen bajt, előbb-utóbb majd csak beszerzi a beteg!
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. „Nyomják meg a piros gombot, és nyugodjanak békében.” Melyik híres rajzfilmből idézünk?

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu