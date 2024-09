Mikó István az újonnan indult Csukás Meserádióról: „Mese nélkül nem ember az ember, és nem élet az élet”

A Csukás Meserádió hatalmas sikerrel startolt. A szeptember elején indult gyerekrádió egyik ihletője Magyarország kedvenc meseírója Csukás István. A rádió azonban nem csak a nevét köszönheti a Nemzet Művészének. A szlogen is hozzá, és talán legismertebb mesefigurájához, mindenki kedvenc sárkányához köthető: „Rádió egyfejűeknek”.

A Csukás Meserádióban Süsü is fontos szerepet játszik (Fotó: Metropol)

A Csukás Meserádión változatos a műsor

Az online hallgatható rádió műsorfolyama különböző mesetípusokra van osztva. Például a „Cifra Palota” sávban népmesék hallhatóak, míg a „Meséből mesébe” sávban a hosszabb, klasszikus mesék kerülnek előtérbe. Ezek mellett pedig klasszikus és kortárs zenéket, mondókákat, nyelvtörőket, verseket, és mesesorozatokat is hallgathatnak az érdeklődők.

Mikó István szerint nem csak a gyerekeknek fontos a mese

A rádióról, és a mese fontosságáról Mikó István mesélt bővebben az MTVA oldalán. A színművész külön kiemelte, hogy milyen jó hatással vannak a mesék az ember fantáziájára. Szerinte egyfajta szabadságot ad az embernek ahhoz, hogy úgy tudja alakítani a fantáziája által a történeteket, ahogy ő akarja. A színész azt is elárulta a Metropolnak, hogy kiknek és miért ajánlja az újonnan indult meserádiót:

„Nagyon jónak találom, remélem majd aktív résztvevője is lehetek. Szívesen olvasok mesét, mindig is szívesen olvastam. A felnőtteknek azért javasolnám, hogy meghallgassák, hogyan kell elmesélni egy mesét, amit az írók és az előadók meg is mutatnak. A gyerekeknek pedig azért ajánlanám, hogy megtudják, milyen jó hallgatni egy valódi mesét. Gyakorlatilag mindenki megtalálja benne a maga örömét. Mese nélkül nem ember az ember és nem élet az élet. Ez végigkíséri a múltunkat, jelenünket, és a jövőnket is."

A Csukás Meserádiót Mikó István mindenkinek jó szívvel ajánlja (Fotó: Nagy Lajos)

A korábban Szörnyeteget játszó színész is hallható a rádióban

A mesék pedig ismert előadók, színészek hangján szólalnak meg. A rádió műsorvezetői a mindig mosolygós fiatal tehetség Korcsog Laura, akit Pipacs Panka néven ismerhetnek meg a rádió hallgatói, és a Jászai Mari-díjas színész Szabó P. Szilveszter, aki pedig Hangszín Maxim karakterét kelti életre. A meserádió állomáshangja pedig a Petőfi és Junior Príma-díjas színésznő, Gubik Petra.