Barta Sylvia balesetet szenvedett: „Mindig tanul az ember”

Barta Sylvia úgy él, mintha még mindig húszéves lenne: mindig ott van, ahol pezseg az élet, és bármilyen új élményt lelkesedéssel fogad. Ezúttal a Sziget Fesztiválon járt, ahová 31 év után tért vissza. De nem ez volt az egyetlen új élmény, amiből még repetázni szeretne a jövőben, ugyanis a napokban Sárkányhajózáson is járt. Mondhatni szó szerint úszik a boldogságban.

Barta Sylvia balesete után aktívabb, mint valaha (Fotó: Földi Imre)

Barta Sylvia éve nehézkesen indult

Pedig az idei évet nem indította könnyen a Tv2 csinos időjárás jelentője. Májusban otthonában egy nyirkos virágszirmon megcsúszva elesett és eltörte bal orsócsontját. Pechére ez a domináns keze, hiszen balkezes, így a mindennapi teendők hirtelen komoly kihívássá váltak. Műtét, gipsz és kényszerpihenő következett. Sylvia elismerte, hogy a legnehezebb az volt, lelassuljon, elfogadja a helyzetet és újratervezze az életét. A felépülés heteiben sem hagyta, hogy a sérülés megtörje, humorral és kitartással élte mindennapjait.

A nyár végére azonban visszatért a lendülete. Most, augusztusban a Sziget Fesztiválon bulizott, ahol teljesen magával ragadta a fiatalok energiája: „Az első mosdószelfim is a Szigeten készült, ahogy a fiataloktól láttam… mindig tanul az ember… Sziget Fesztivál elvarázsoltál, jövök jövőre is!” – mesélte lelkesen.

Sárkányhajózásban is profi

A Charli XCX-koncert és a fiatalokkal való partizás után Sylvia csak a következő fesztiválra tudott gondolni: „Engem teljesen elvarázsolt a fantasztikus hangulat, a jól szervezettség melletti, biztonságban megélt szabadság érzése! Legszívesebben maradtam volna sátrazni is… Na, majd jövőre!”– írta a TV2 sztárja.

Nem csak a Sziget adott emlékezetes élményt az idei nyáron. Barta Sylvia részt vett az első Sárkányhajó versenyén is, ahol idén még sérült karral, a bemelegítést vezette 600 versenyzőnek: „magával ragadó emberek, fantasztikus hangulat, gyönyörű időjárás és a Balaton szelíd szépsége tette felejthetetlenné ezt a napot!” – árulta el.

Barta Sylvia nyara igazán eseménydúsan telik (Fotó: Csudai Sándor)

Nem fél az új kalandoktól

Barta Sylvia májusi balesete ellenére is bebizonyította: a kora csupán szám, a fiatalos lendület pedig nem múlik. Ahogy ő maga is mondja, az élmények, a közösség és a szabadság érzése mindennél többet ér, és mindezekért érdemes mindig mosolyogva belevágni az új kalandokba.