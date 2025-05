Most érkezett: súlyos baleset érte Barta Sylviát!

Képzeld el, hogy tele vagy tervekkel, lendülettel, majd BUMM… jön a gravitáció, és azt mondja: padlóóó. Eltörtem a karom! Az Orsó csontom ( Radius)A balt. A kreatívat. A mindenest. Mert persze azon kevesek közé tartozom, akik balkezesek, no persze nem 2balkezesek, mert akkor lenne egy hasonlóan ügyes másik kezem is, de most rá kellett ébrednem, hogy nincs! Én döntöttem úgy - hogy a legkevésbé tragikus kimenetelű verziót választom és egy fej vagy csípő sérülés helyett inkább - leteszem a bal kezem…. Mostantól lassított felvételben zajlik az élet és jöhet az ÚJRATERVEZÉS! Nem így terveztem a következő heteket… Egy banális, otthoni baleset… Az ebédlő teraszon megcsúsztam egy nyirkos virágszirmon!