Újra boldog akar lenni - nádszálvékony szexistennőre fogyott Barta Sylvi

Barta Sylvia a TV2 első időjárás-jelentő nőjeként debütált a csatornánál több mint két évtizede. Az évek mintha mit sem fognának rajta, bár már betöltötte az ötvenet, még mindig fiatalokat megszégyenítő külsővel büszkélkedhet. Az agyonszerkesztett képek világában mutatta meg most a tutit.

Megmutatta a valóságot Barta Sylvia (Fotó: Bors)

Barta Sylvia: „Nincs filter”

Barta Sylvia mindig is egészségtudatos életet élt, s a műsorvezetés, tévés karrierje mellett pedig 2013-ban zumba- és aerobikedző is lett. A sportnak hála fantasztikus az alakja, legutóbbi posztjában azonban nem erre akarta a hangsúlyt fektetni. A nyár utolsó napjait a holland tengerparton töltötte, itt készült róla egy különleges fotó.

„Nincs behúzott has, nincs filter, de a csodás naplemente és a szabadság érzése ezt hozta!” – fogalmazott közösségi oldalán, majd elismerte, embert próbáló időszakon van túl: hosszas betegeskedés után elhunyt imádott édesanyja.

„Nagyon nehéz, forró nyár után, ami sok szomorúságról és elengedésről szólt, az élet most sem csupa habos torta, de örülök, hogy legalább már a naptárban új időszak, új évszak kezdődik! Hiába a személyi edzői munka, a beachbody az idén háttérbe szorult! Helyette viszont még értékesebbé vált a mozgékonyság, hajlékonyság, erő, gyorsaság, rugalmasság és állóképesség azaz az egészség! Nincs centizés és mérlegelés, már csak az érzés érdekel, hogy boldog legyek és újra jól érezzem magam a bőrömben!” – mérlegelte az elmúlt időszakot a TV2 műsorvezetője, aki így is rengeteg bókot bezsebelt, rajongói szerint így is példátlanul tökéletes az alakja.