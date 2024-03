Patkányinvázió: Kispest, Csepel, Óbuda... megint egyre több helyen panaszkodnak Budapesten

Teli vannak a közösségi oldalak panaszokkal: ahogy kisütött a nap, kezdik elözönleni Budapestet a patkányok. Kispest és Csepel kerületei egyre súlyosabb patkányproblémával küzdenek, a helyiek nagyon aggódnak. A lakosok szerint a gondozatlan közterületek okozzák a rágcsálók elszaporodását, ami ideális környezetet biztosít a rágcsálóknak.

Julianna és Melitta beszámoltak arról, hogy Csepelen, a Bem utca környékén is hasonló a helyzet.

János pedig, aki nemrég költözött Kispestre, megdöbbent, mennyi ott a patkány. Mint írta,

Nemrégen költöztem Kispestre de meglepő, hogy milyen sűrűn látok patkányt, furcsa.

Viola, egy másik helyi lakos elmondta, hogy hiába jelentik a problémát az önkormányzatnál, a patkányirtó csak minimális intézkedéseket tesz, emiatt már fényes nappal is patkányokat látnak.

Hiába jelentjük az önkormányzatnál, kijön a patkányirtó muki és 2 kanálisba helyez ki mérget.... Ahelyett hogy egész Kispesten irtanának.…

Csillaghegyen is nagy a baj

Az óbudai Csillaghegyen súlyos patkányinvázióra panaszkodnak: a rágcsálók kárt tesznek az otthonokban, a közterületeken szaladgálnak, és veszélyt jelentenek az ottani óvodákra és játszóterekre. A helyi lakosok beszámolói szerint a patkányok mindent összerágnak, ami a kamrában van és belebújnak a virágföldbe, takarókba. A főváros itt már megkezdte a patkányirtást, de a lakosok szerint a helyzet nem javult érdemben.

Óbudán is egyre több gondot okoznak. Fotó: olvasói kép

Zuglóban is pocsék a helyzet

A Ripost is beszámolt arról korábban, hogy a lakosság szubjektív érzete mellett a számadatok is egyre romlanak. Tavaly októberben a bejelentések száma elérte a 1187-et, ami több mint kétszerese a tavalyi adatnak. A patkányok jelenléte különböző városrészeket érint, beleértve pincéket, csatornarendszereket és akár lakóépületeket is.

Patkánytetem Zuglóban. Fotó: Olvasói fotó

Karácsony Gergely: háborgás, ígérgetés, semmittevés...

A 2019-es önkormányzati választás egyik témája Budapesten a patkányirtás volt. Tarlós István korábbi főpolgármester vezetése alatt 2019-ben nagyszabású patkányirtási programot indítottak, amely látványos eredményeket hozott. Karácsony Gergely azonban a főpolgármesteri szék elfoglalása után után leállította a programot, új modellt és vállalkozót hozott a gyérítésre. Az eredmények azonban elmaradtak, nem lett kevesebb a patkány, mint korábban, sőt tavaly tavasz óta elszaporodtak. Ennek látványos jelei is voltak: Zuglóban és Gazdagréten például óvodákat is ki kellett költöztetni átmenetileg az épületből a patkányinvázió miatt. Még a Fővárosi Önkormányzat sem tudja takargatni a számokat, oldalukon mindenki láthatja, hol vannak Budapest legpatkányfertőzöttebb részei.

Néhány hónap tétlenség elég a populációs robbanáshoz A lapunknak nyilatkozó szakértő elmondta, hogy a patkányok úgynevezett "R-stratégista" állatok, akik 3 havonta képesek egy 11 fős almot létrehozni - amivel nagyon gyorsan robbanásszerűen fel tudnak szaporodni. A szaporodás aztán természetes körülmények között az élelem vagy egyéb tényező elfogyásáig tart, ami után az állomány zuhanásszerűen összeomlik. Ha tehát a folyamatos irtás csak egy rövid időre is megakad, beindul a természettörvény és robbanásszerűen kezd növekedni a patkánypopuláció.