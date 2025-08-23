Soha többé nem tud lábra állni az olimpiai bajnok: „Úgy érzem magam, mint egy zsák csont”

A snowboard-sztár Maisie Hill csodával határos módon tért vissza a pályára, és jelenleg minden esélyére rácáfolva, mégis a közelgő téli olimpiára készül. Az orvosok két évvel ezelőtti közölték vele, hogy soha többé nem fog tudni járni. A cheltenhami származású sportoló egy rutin trükk gyakorlása közben szörnyű balesetet szenvedett, amikor nagy sebességgel nekicsapódott egy „jégfalnak”.

A baleset súlyos sérüléseket okozott a számára: csigolyatörés, bordatörés, tüdőperforáció, súlyos agyvérzés és májrepedés. A hatalmas vérveszteség miatt majdnem az életébe került a balesete. Maisie a történtek után azt mondta: „Úgy érzem magam, mint egy zsák csont”. Ám a szörnyű élmény nem tántorította el; éppen ellenkezőleg, minden egyes lesiklást azóta a szerencséjének bizonyítékaként értékeli.

Így kezdődött az olimpikon karrierje

Maisie nyolc éves korában ismerkedett meg a snowboarddal, amikor apja megtanította rá a cheltenhami otthonuk mögötti dombokon. Két évvel később a család Morzine-ba költözött a francia Alpokba, de Maisie nem azonnal szerette meg ezt a sportot. Azokra a kezdeti napokra visszagondolva, így nyilatkozott: „Eleinte nem szerettem a snowboardot. De apám mindig azt mondta, hogy nagyon jó leszek benne. Sokat köszönhetek neki, hogy hitt bennem.”

Tehetsége tagadhatatlan volt, és 16 éves korára Maisie-t felfedezte a GB Snowsport, hogy részt vegyen a svájci Laaxban megrendezett ifjúsági programjukban. 18 évesen nem került be a brit világkupa-válogatottba, de ez csak még jobban megerősítette elszántságát, hogy tovább fejlessze tudását. 2021 nyarát egy svájci gleccseren a gyakorlásnak szentelte, miközben takarítónőként és baristaként dolgozott és egy sátorban élt. A következő évre a kitartó 21 éves lány kiérdemelte, hogy Nagy-Britanniát képviselje a világbajnokságon, ahol lenyűgöző hetedik helyet ért el.

A világbajnokságon szerzett tapasztalatok után újult lelkesedéssel és szenvedéllyel tért vissza Laaxba edzeni. A felkészülés során azonban bekövetkezett a tragédia.

A tragikus baleset

Maisie így mesélte: „Ködös nap volt, és fáradt voltam. Csak egy utolsó kört akartam teljesíteni a másnapi verseny előtt. Nem tudom, hogyan, de nagyon gyorsan haladtam, és lecsúsztam a korlátról. Egy jégfalnak csapódtam. Emlékszem, hogy az orvos felsorolta az összes sérülésemet. Szörnyű volt és csak folytatta tovább. Sírtam, és azt kívántam, bárcsak abbahagynák a beszédet.”