Élménybeszámolót tartott Kapu Tibor Budapesten - Fotók

Nagyszámú hallgatóság előtt tartott élménybeszámolót Kapu Tibor és Cserényi Gyula kutatóűrhajós szombaton Budapesten, a Millenáris parkban, ahol a felkészülésről és az űrutazásról is beszéltek a közönségnek, majd közös fotók készítésére és autogramkérésre is lehetőség nyílt.

Kapu Tibor, Magyarország második kutatóűrhajósa és Cserényi Gyula kiképzett kutatóűrhajós óriási érdeklődés mellett mondta el élményeit a kiválasztástól a visszatérésig a Millenáris parkban felállított színpadon.

Fotó: Illyés Tibor

Kapu Tibor az Axiom-4 misszió tagjaként június 25. és július 15. között járt a Nemzetközi Űrállomáson (ISS), ahol 25 tudományos kísérletet hajtott végre a HUNOR Magyar Űrhajós Program keretében.

A két kutatóűrhajós felidézte a programra való jelentkezés folyamatát: utolsó pillanatban adták be a pályázatukat, 245 további jelentkező mellett. Több kiválasztási kört teljesítettek, 2022 márciusában 44-en maradtak, ekkor utaztak Hamburgba.

Cserényi Gyula elmondta: ezek után egyéves alapkiképzési fázis következett, amelyet négyen teljesítettek, ezalatt az időszak alatt Szakály Andrással és Schlégl Ádámmal négyen örök barátságot kötöttek.

Elmondta: következő fontos dátum 2024. május 26-a volt, amikor lezárták az alapkiképzést, és kiválasztották a két űrhajóst. Egyrészt letaglózó, másrészt pozitív pillanat volt, amikor a kiválasztási ceremónián a levelet elolvasták arról, hogy őket választották - mondták.

Fotó: Illyés Tibor

A dátum megegyezik az első magyar űrhajós, Farkas Bertalan felbocsátásának 44 évvel ezelőtti dátumával - idézték fel.

Elmondták: 2024 augusztusában kezdték meg az amerikai kiképzési szakaszt, döntő részben Houstonban zajlott a felkészítés, a NASA, az Axiom Space és a SpaceX által. Kiemelték: mind a NASA, mind a SpaceX képzés gyakorlatias volt, a vészhelyzeteket szimulálták, többször végigmentek a folyamatokon.

Kapu Tibor a csapatmunkát emelte ki, mint mondta, a küldetésben összesen legalább ezren vettek részt.

A magyar űrhajós és a parancsnok, Peggy Whitson mellett, aki a legtapasztaltabb amerikai űrhajós, Shubhanshu Shukla indiai és Sławosz Uznański-Wiśniewski lengyel űrhajós vett még részt a küldetésben.