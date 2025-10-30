Pikó András tagadja a zaklatási ügyet, úgy dobja el magától, mint a forró krumplit
„Nem tudok nyugodtan élni addig, amíg ez a dolog a háttérben marad!” – írta feldúltan közösségi oldalán egy nő, aki a kerület vezetésének felelősségét is felvető, durva zaklatási ügyekről beszél. Amikor a kerületi képviselők számonkérték az esetet, a polgármester csak zavartan tagadott.
Megdöbbentő posztot tett közzé egy nő a Facebook-on. Arról ír, szeretné, ha végre kiderülne az igazság egy olyan zaklatási ügyről, amit többen próbálnak elhallgatni, köztük Józsefváros baloldali polgármestere, Pikó András is. A poszt szerint több nő állítja, hogy a LÉLEK‑ház nevű önkormányzati intézmény korábbi vezetője zaklatta őket. Az eseteket a poszt szerint jegyzőkönyv rögzítette, mégsem látott napvilágot vizsgálati eredmény. A hír hallatán az Egry Attila által vezetett józsefvárosi Fidesz–KDNP-frakció mai testületi ülésén a vizsgálati dokumentumok teljes nyilvánosságra hozatalát követelte. Pikó egyébként zavartan tagadott mindent.
Pikó retteg a zaklatási ügy témájától
A poszt szerint, a LÉLEK‑ház nevezetű önkormányzati intézmény vezetője zaklatta és molesztálta a női alkalmazottakat. A feldúlt nő azt írta:
Úgy tudni, hogy Pikó Andrásék és a környezetük nem szeretnék, ha mindez nyilvánosságra kerülne. Fontos lenne, hogy ez az ügy ne maradjon elhallgatva, és hogy az érintettek végre igazságot kapjanak. Szükség van arra, hogy valaki kimondja azt, amit mások nem mernek, mert az igazság előbb-utóbb úgyis felszínre kerül
– hangsúlyozta. Valószínűleg régóta a szőnyeg alá seperte az önkormányzat és intézménye az ügyet. A poszttal a Metropol már itt foglalkozott. Később, az október 30-i testületi ülésen, amikor a józsefvárosi Fidesz–KDNP-frakció megkérdezte a polgármestert a megdöbbentő hírrel kapcsolatban, megtudtuk, hogy a posztra Pikó András és a baloldali képviselő-testület szerint „nincs miért reagálni”.
A polgármester azt is mondta, hogy „nincs itt látnivaló”, a vizsgálat lefolyt, és „nem találtak semmit”. Szóval Pikó a vizsgálatot és az esetet elismerte, a nő vádját azonban csak tagadja, tagadja és tagadja.
Az ügyet kivizsgáltuk, és nem találtunk bizonyítékot arra, hogy a város bármely intézménye tolerálna zaklatást. Nincs értelme olyan ügyet napirendre venni, amelyben nincs alátámasztható jogsértés
– mondta Pikó András.
Jelenleg az átláthatóság totális hiánya okozza a legnagyobb aggodalmat
Ezért Egry Attila, a Fidesz–KDNP VIII. kerületi frakcióvezetője felszólította Pikót, hogy tegye elérhetővé a vizsgálat dokumentumait, mutassa be a vizsgálati jegyzőkönyveket, intézményi jelentéseket a képviselő-testület bizottságai előtt, és tegye nyilvánossá, hogy a kerületben senkit sem érhet olyan bánásmód, amely sérti a jogait és méltóságát.
Ha valóban nem történt semmi, akkor mutassák meg a dokumentumokat, de ha történt, akkor ez egy nagyon súlyos ügy, és lépni kell. A józsefvárosi emberek jogos elvárása, hogy ne féljenek Józsefvárosban
– nyilatkozta Egry Attila a Metropolnak.
Nem ez lenne az egyetlen botrányos ügy, amit eltussolnának
Az biztos, hogy egy másik bántalmazási ügy sem túlzottan érdekelte korábban a polgármestert, a kutyapártos képviselőjelöltet ugyanis annak ellenére támogatta, és képviselőt csinált volna belőle, hogy egyértelműen kiderült: az illetőt nőbántalmazás miatt függesztették fel akkori munkahelyén. Jelenlegi támogatottja is aggályos, a drogbulikba járó Horváth Alexander képviselőjelöltről az elmúlt hetekben látott napvilágot az a vélhetően saját maga készítette videó, ahol hencegve kuncorászik, miközben barátja fehér porból két csíkot húz, majd az egyiket felszippantja. A videót egyébként maga a jelölt és Pikó András is eltitkolta volna, de miután Horváth meggondolatlanul elküldte valakinek a felvételét, az kiszivárgott.
A Metropol kérdésére mindezzel kapcsolatban a józsefvárosi Fidesz–KDNP-frakció így reagált:
Úgy látszik, Pikó Andrásnak különös vonzalma van a bántalmazó emberekhez és ügyeik eltussolásához.
A Fidesz–KDNP-frakció szerint:
Nem hagyhatjuk, hogy a szőnyeg alá söpört ügyek elveszítsék súlyukat
– nyilatkozta Egry Attila a Metropolnak.
