Nem csillapodik a drogbotrány Pikó András körül - a polgármester továbbra is támogatja Horváth Alexandert

,,Felháborító, hogy Pikó András polgármesterként továbbra is csak mosdatja a drogbotrányba keveredett jelöltjét, össze-vissza és mellébeszélve a hatósági munka miértjéről. A józsefvárosiak és a sajtó félrevezetésén túl, kiderült: Pikó András továbbra is szolidalitást vállal Horváth Alexanderrel." – olvasható a Józsefvárosi Fidesz Facebook oldalán.

Pikó András polgármester továbbra is hallgat. Fotó: Kovács Dávid / Metropol

Azokról az érdemi kérdésekről, amelyek joggal merülnek fel a lakosságban a videó láttán, továbbra is hallgat Horváth Alexanderrel együtt – írják. – Egy hete várjuk a válaszokat arról:

Pikó és Horváth Alexander miért akarta eltitkolni a józsefvárosiak elől a drogbulin készített és kiszivárgott videót?

Alexander felszívta-e azt a csík fehér port, amit a barátja készített elő a szelfivideó tanúsága szerint?

Mikor készült a felvétel?

Illetve miért mondott le, ha ártatlannak tartja magát?

Pikó András szerint Alexandert korábban zsarolták, emiatt mondott le pár hónappal ezelőtt képviselői mandátumáról. Pikó András ugyanakkor a sajtótájékoztatón továbbra is hallgatott arról, hogyha valóban így volt, akkor ki zsarolta meg Horváth Alexandert?

Pikó András félretájékoztatta a sajtót is

A polgármester ráadásul szándékosan félretájékoztathatta a sajtót, nem Tényi István feljelentése miatt tartottak házkutatást, mivel a Budapesti Rendőr-főkapitányság hivatalból indított nyomozást kábítószer birtoklása gyanú okán. A droggal kapcsolatos bűncselekménygyanú esetében pedig, ez a normális eljárás. A polgármester egyre gyűjti maga köré a zűrös alakokat. Az Orczy negyedben a nőverési gyanúba keveredett Balázs Andrást, most pedig a drogbulis szelfivideón pózoló Horváth Alexandert támogatja

– írják az oldalon, hozzátéve: ,,Pikó András csak ilyen zűrös figurákat tud ajánlani a józsefvárosiaknak, ami az itt élők becsapása és semmibevétele. Felszólítjuk Pikó Andrást, hogy tisztázza a felmerült kérdéseket!"



