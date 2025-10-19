RETRO RÁDIÓ

Kiket is tart a baloldal érdemesnek Józsefváros képviseletére?

Ferencz Orsolya országgyűlési képviselő felháborítónak tartja, hogy Pikó András polgármester botrányos szereplőkkel veszi körbe magát. Az ilyen képviselet Józsefváros lakosainak is sértő, hiszen azt gondolják, a kerület ilyen kétes alakokat érdemel.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.19. 14:26
józsefváros Ferencz Orsolya Budapest

Nemrégiben került nyilvánosságra a Metropolon az a minden bizonnyal drogbulin készült videó, melyen Horváth Alexander látható, meglehetősen kétes elmeállapotban. Pikó András, Józsefváros baloldali polgármestere nem először támogat kétes alakot Józsefváros képviseletében; a szeptemberi időközi választáson azt a Kétfarkú Kutya Pártos Balázs Andrást támogatta jelöltként, aki ellen a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem nőbántalmazás ügyében vizsgálatot indított, továbbá a munkaviszonyát is felfüggesztette. Ferencz Orsolya országgyűlési képviselő szerint méltatlan, hogy a baloldal ilyen képviselőjelölteket szán Józsefvárosnak.

Józsefváros balos képviselete vállalhatatlan
Józsefváros lakosai erkölcsileg és szervezetileg is tiszta képviselőket érdemelnek. Fotó: Ványi Ákos

"Józsefváros lakosai ennél sokkal többre érdemesek"

Közeledik az időközi választás a Losonci negyedben. A választásra épp azért volt szükség, mert a választókörzet baloldali képviselője, Horváth Alexander lemondott egy "félreérthető" videó miatt. Ez a felvétel nemrégiben nyilvánosságra került, az érintettek azóta is hallgatnak az ügyről. Pikó András és a kerület baloldali tömbje képtelen vállalható jelölteket felmutatni.

Ahogy Balázs András, úgy Horváth Alexander jelöltként indulásával is semmibe veszi a józsefvárosiakat, hiszen azt gondolják, ilyen emberek képviselhetik csak a kerületet. Nem csupán a kétes ügyek jogi vonzata, hanem a politikai felelősség is kulcskérdés lesz a botránypolitikusok esetében.

Nagyon helyes az, ha ebben az ügyben feljelentés születik, viszont túl a jogi kérdéseken, politikailag is azt gondolom, hogy vállalhatatlan egy olyan városvezetés, amelyik nőverésbe, drogbotrányba keveredett alakokkal veszi körbe magát és azt gondolja az itt élő emberekről, hogy ilyen képviseletet érdemelnek

– nyilatkozta Ferencz Orsolya a HírTV-nek. 

Pikó András a jelöltállítási képtelenség mellett a kerületiek lakhatási problémáit is csapnivalóan látja el. Az állítólagos cserelakás programjuk részeként lakhatatlan, jelentős felújításra szoruló lakásokat kínált a józsefvárosiaknak, ráadásul a megígért sorrendhez képest eltérően mutatja be azokat a lakosoknak.  

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu