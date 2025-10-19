Kiket is tart a baloldal érdemesnek Józsefváros képviseletére?

Nemrégiben került nyilvánosságra a Metropolon az a minden bizonnyal drogbulin készült videó, melyen Horváth Alexander látható, meglehetősen kétes elmeállapotban. Pikó András, Józsefváros baloldali polgármestere nem először támogat kétes alakot Józsefváros képviseletében; a szeptemberi időközi választáson azt a Kétfarkú Kutya Pártos Balázs Andrást támogatta jelöltként, aki ellen a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem nőbántalmazás ügyében vizsgálatot indított, továbbá a munkaviszonyát is felfüggesztette. Ferencz Orsolya országgyűlési képviselő szerint méltatlan, hogy a baloldal ilyen képviselőjelölteket szán Józsefvárosnak.

Józsefváros lakosai erkölcsileg és szervezetileg is tiszta képviselőket érdemelnek. Fotó: Ványi Ákos

"Józsefváros lakosai ennél sokkal többre érdemesek"

Közeledik az időközi választás a Losonci negyedben. A választásra épp azért volt szükség, mert a választókörzet baloldali képviselője, Horváth Alexander lemondott egy "félreérthető" videó miatt. Ez a felvétel nemrégiben nyilvánosságra került, az érintettek azóta is hallgatnak az ügyről. Pikó András és a kerület baloldali tömbje képtelen vállalható jelölteket felmutatni.

Ahogy Balázs András, úgy Horváth Alexander jelöltként indulásával is semmibe veszi a józsefvárosiakat, hiszen azt gondolják, ilyen emberek képviselhetik csak a kerületet. Nem csupán a kétes ügyek jogi vonzata, hanem a politikai felelősség is kulcskérdés lesz a botránypolitikusok esetében.

Nagyon helyes az, ha ebben az ügyben feljelentés születik, viszont túl a jogi kérdéseken, politikailag is azt gondolom, hogy vállalhatatlan egy olyan városvezetés, amelyik nőverésbe, drogbotrányba keveredett alakokkal veszi körbe magát és azt gondolja az itt élő emberekről, hogy ilyen képviseletet érdemelnek

– nyilatkozta Ferencz Orsolya a HírTV-nek.

Pikó András a jelöltállítási képtelenség mellett a kerületiek lakhatási problémáit is csapnivalóan látja el. Az állítólagos cserelakás programjuk részeként lakhatatlan, jelentős felújításra szoruló lakásokat kínált a józsefvárosiaknak, ráadásul a megígért sorrendhez képest eltérően mutatja be azokat a lakosoknak.