"Pikó András és Horváth Alexander álljon elő a videóval, ha nincs takargatnivalójuk" - a baloldali képviselő lemondott, most pedig újraindul

November 9-én időközi választás lesz Józsefvárosban, a Losonci negyedben. A választásra azért volt szükség, mert a választókerület baloldali képviselője, Horváth Alexander lemondott mandátumáról, miután egy videón volt látható "félreérthető helyzetben". Most viszont Pikó András, Józsefváros polgármestere újra indítja Horváth Alexandert. Egry Attila, a józsefvárosi Fidesz-KDNP frakcióvezetője felszólította Pikóékat, hogy álljanak elő a videóval és adjanak felvilágosítást a Losonci negyedieknek arról, mi is volt abban a videóban.

"Horváth Alexander és Pikó András álljon elő a videóval, ha nincs takargatnivalójuk!" Fotó: Kovács Dávid / Metropol

Horváth Alexander csupán egyike a Pikó által támogatott botrányhősöknek

Józsefvárosban több józsefvárosi önkormányzathoz köthető baloldali politikus keveredett drogbotrányba. Köztük van Horváth Alexander is, akit Pikó most újra indít, pedig korábban egy drogbuliban készült videón láthatták a baloldali képviselőt.

Felszólítjuk Pikó Andrást és Horváth Alexandert, hogy azonnal hozzák nyilvánosságra azt a videót, amelynek a tartalma miatt Pikó András folyamatosan mosdatni kényszerül jelöltjét. A józsefvárosiaknak joguk van megtudni a teljes igazságot. November 9-én időközi választás lesz a Losonci negyedben, ahol Horváth a drogbotránya miatt lemondani kényszerült. Ezzel a döntésével egyetértünk, azonban történt egy meglepő fordulat; Pikó újra indítja Horváthot az időközi választáson. A választók tudják, hogy mi történt azon a videón, és úgy tudjanak november 9-én döntést hozni, hogy ki képviselje őket a Losonci negyedben, hogy tisztában vannak, mi is történt és mit képvisel tulajdonképpen Horváth Alexander

– fogalmazott Egry Attila.

A frakcióvezető felhívta a figyelmet, hogy Horváth Alexander mellett Pikó András olyan személyeket részesít előnyben, akik bővelkednek a botrányokban. Elég a hivatalos személy elleni erőszak miatt jogerősen elítélt Szarvas Koppány Bendegúzra gondolni, aki egy bizottság elnöki székét kapta Pikótól. Ali Abdel Rahim, a helyi DK volt elnöke az egyik önkormányzati cég felügyelő bizottsági elnöki székét köszönheti Pikónak, pedig korábban drogos állapotban randalírozott egy társasházban. Miután a rendőrség előállította, drogot találtak a szervezetében.