Miközben Józsefváros rohad, maguknak emelnek - újabb fizetéscunamit szavazott meg Pikó András csapata Józsefvárosban

Józsefvárosban a Pikó András vezette városvezetés és a hozzá hű frakció tagjai megint a saját zsebükbe nyúltak, csak épp nem kivenni, hanem beletenni. Egyedül a Fidesz szavazott ellene, de a fizetés növelő előterjesztés átment.

Józsefváros vezetését a saját fizetése érdekli Fotó: Kovács Attila

Még tavaly októberben kezdődött a nagy fizetésparti, amikor Pikó második ciklusát azzal indította, hogy brutálisan megemelték a polgármesteri és alpolgármesteri fizetéseket. A decemberi újabb emeléssel Pikó ma már havi 3,5 millió forintot vihet haza, miközben három alpolgármestere együtt 9,5 milliót kap – mindezt a józsefvárosi adófizetők pénzéből.

De ez sem volt elég: most az önkormányzati képviselőknek is megérkezett a jutalom. A Momentumhoz tartozó Könczöl Dávid és a C8-as Bihari György javaslatára emelték meg az önkormányzati képviselők és a bizottsági tagok díjazását is.

A most elfogadott javaslat alapján szinte minden képviselő és tanácsnok jól járt – a fizetések szintje ugyanis a nemzetgazdasági bruttó átlagkeresethez lett kötve, vagyis ahogy az országos átlag nő, úgy automatikusan nő majd az ő bérük is.

A „sima” önkormányzati képviselő havi bére 550 ezerről 600 629 forintra emelkedik, aki egy bizottságban is helyet kap, annak a fizetése 650 ezerről már 734 ezerre ugrik. A két bizottságban ülő képviselők ennél is jobban jártak: 720 ezerről 800 838 forintra emelték a havi díjazásukat. A bizottsági elnökök fizetése pedig 750 ezerről 867 575 forintra nő – vagyis csaknem 120 ezer forinttal több pénzt kapnak havonta.

Az előterjesztés a Fideszen kivül mindenki megszavazta, így a baloldali többség átvitte a tervet.

Józsefvárosban a bizottsági tagok is magasabb fizetést vihetnek haza

Megtudtuk: még a bizottságok nem képviselő tagjai is kaptak emelést: az ő juttatásuk 150 ezerről 166 841 forintra nő.

A tanácsnokok sem maradtak ki a jóból: a korábbi 600 ezres bérük 734 ezerre, a bizottsági tagsággal rendelkezőké pedig 700 ezerről 867 ezerre ugrott.

Vagyis: miközben Józsefvárosban lakók panaszkodnak a lepusztult közterületekre, az önkormányzati elit havi szinten akár 120–160 ezer forinttal is többet vihet haza, a kerületiek pénzéből. Az önkormányzati lakások bérleti díját és a kerületi parkolási díjat is emeltek idén, a helyi adókat pedig plafonig emelte.