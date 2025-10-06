RETRO RÁDIÓ

Miközben Józsefváros rohad, maguknak emelnek - újabb fizetéscunamit szavazott meg Pikó András csapata Józsefvárosban

A baloldali többség döntése havi kétmillió forinttal terheli meg a kerület költségvetését, egyedül a Fidesz próbált ellenálni, de sikertelenül. Józsefvárosban omlanak a házak, szemetesek az utcák és a drogosok miatt újra nyócker lett a kerületből, de a városvezetés ismét csak a saját zsebére gondol.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.06. 17:41
józsefvárosi önkormányzat baloldal Pikó fizetés

Józsefvárosban a  Pikó András vezette városvezetés és a hozzá hű frakció tagjai megint a saját zsebükbe nyúltak, csak épp nem kivenni, hanem beletenni. Egyedül a Fidesz szavazott ellene, de a fizetés növelő előterjesztés átment.

Józsefváros
Józsefváros vezetését a saját fizetése érdekli Fotó: Kovács Attila

Még tavaly októberben kezdődött a nagy fizetésparti, amikor Pikó második ciklusát azzal indította, hogy brutálisan megemelték a polgármesteri és alpolgármesteri fizetéseket. A decemberi újabb emeléssel Pikó ma már havi 3,5 millió forintot vihet haza, miközben három alpolgármestere együtt 9,5 milliót kap – mindezt a józsefvárosi adófizetők pénzéből.

De ez sem volt elég: most az önkormányzati képviselőknek is megérkezett a jutalom. A Momentumhoz tartozó Könczöl Dávid és a C8-as Bihari György javaslatára emelték meg az önkormányzati képviselők és a bizottsági tagok díjazását is.

A most elfogadott javaslat alapján szinte minden képviselő és tanácsnok jól járt – a fizetések szintje ugyanis a nemzetgazdasági bruttó átlagkeresethez lett kötve, vagyis ahogy az országos átlag nő, úgy automatikusan nő majd az ő bérük is.

A „sima” önkormányzati képviselő havi bére 550 ezerről 600 629 forintra emelkedik, aki egy bizottságban is helyet kap, annak a fizetése  650 ezerről már 734 ezerre ugrik. A két bizottságban ülő képviselők ennél is jobban jártak: 720 ezerről 800 838 forintra emelték a havi díjazásukat. A bizottsági elnökök fizetése pedig 750 ezerről 867 575 forintra nő – vagyis csaknem 120 ezer forinttal több pénzt kapnak havonta. 

Az előterjesztés a Fideszen kivül mindenki megszavazta, így a baloldali többség átvitte a tervet.

Józsefvárosban a bizottsági tagok is magasabb fizetést vihetnek haza

Megtudtuk: még a bizottságok nem képviselő tagjai is kaptak emelést: az ő juttatásuk 150 ezerről 166 841 forintra nő.
A tanácsnokok sem maradtak ki a jóból: a korábbi 600 ezres bérük 734 ezerre, a bizottsági tagsággal rendelkezőké pedig 700 ezerről 867 ezerre ugrott.

Vagyis: miközben Józsefvárosban lakók panaszkodnak a lepusztult közterületekre, az önkormányzati elit havi szinten akár 120–160 ezer forinttal is többet vihet haza, a kerületiek pénzéből. Az önkormányzati lakások bérleti díját és  a kerületi parkolási díjat is emeltek idén, a helyi adókat pedig plafonig emelte.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu