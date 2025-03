Önkormányzati ingatlanok Józsefvárosban: Pikó árat emel, elad és átjátszik

Az önkormányzati ingatlanok és bérlakások kérdése körül sok a vita Józsefvárosban. A nyolcadik kerületiek soha nem láttak még ekkora mértékű lehúzásokat, mint amit most a baloldali vezetés csinál.

Sok önkormányzati ingatlan ilyen állapotban van. Fotó: Metropol

A legszegényebbekkel szúrt ki Pikó, amikor brutálisan megemelte az önkormányzati bérlakások díját. Pikó András csapata brutális lakbéremelést szavazott meg a februári képviselő-testületi ülésen. A józsefvárosi Fidesz nemmel szavazott, nem értenek egyet a bérleti díj jóval az infláció fölötti emelésével. A terv szerint idén 5-35 százalékkal, jövőre további 30 százalékkal, és azt követően évente inflációkövető mértékben emelkednének a lakbérek.

Fotó: Máté Krisztián/Metropol

Nem csak az árával van baj az önkormányzati lakásoknak, romos és lepusztult a lakások többsége, és nem is jut minden igénylőnek.

Mindezek mellett a kerület ingatlanvagyonát is továbbértékesíti Pikó. Annak ellenére, hogy most 52 milliárd forint van a kasszában, 1,5 milliárdos eladásról döntött a legutóbbi képviselő-testületi ülésen. A Dobozi utca 13. szám alatti üres telek mellett a Bauer Sándor utca 13. szám alatti egyszintes lakóház, a Tömő utca 17. szám alatti háromszintes bérház, valamint az Üllői út 16/B és 18. szám alatti üzlethelyiségeket együttesen hirdetik meg.

A kampányban ennek pont az ellenkezőjét ígérte Pikó András. Az ellenzéki polgármester a kampányban azt ígérte a nyolcadik kerületben, hogy nem adnak el ingatlanokat és felújítják az önkormányzati bérlakásokat, illetve odaadják azokat a lakóknak. A kampányban Pikóék 1500-1600 kerületi bérlakásról beszéltek, ennyi már régen nincs a kerület tulajdonában, körülbelül a fele lehet a mostani lakásállomány, és sok van közte, ami használhatatlan állapotban van.

Önkormányzati ingatlant adott át az egyesületnek

Ha ez nem lenne elég, bérlőkijelölési joggal ruházta fel az önkormányzat az Utcáról Lakásba Egyesületet. Az ULE egyelőre egy lakás felett rendelkezhet, de a tervek szerint a következő években is kapnak 1-1 lakást. Ezeknek a lakásoknak az esetében az egyesület mondhatja meg, hogy ki költözhet be oda, ők döntenek. Az ULE egyik elnöke Bende Anna, aki Jámbor András felesége. Mint az köztudott, Pikót a kampányban támogatta Jámbor András és az ő Szikra nevű mozgalma. Ennek a mozgalomnak több tagja is benne van az Utcáról Lakásba Egyesületben is – írja a Hír8extra.