Ezt jelenti az év utolsó jóslata a csillagjegyed számára
Ebben a hónapban minden a helyére kerülhet végre. Itt az év utolsó tarot jóslata a csillagjegyek számára.
Sokan frusztráló kudarcérzetet élhettek át az elmúlt időszakban, a decemberi energiák azonban különösen fényesen ragyognak most a legtöbb csillagjegyre, akik hihetetlen időszakra számíthatnak. Lássuk, mit jósolnak vajon a csillagjegyednek a tarot kártyák erre a hónapra a Lifestyle Asia jósnője szerint!
Tarot jóslatok minden csillagjegynek
Kos
Veregesd meg a saját válladat, mert kemény időszakon vagy túl. Megerősödtél és ezt a környezeted is érzi, inspirálóan hatsz most mindenkire. A december békét és jólétet hoz. Megtalál téged a pénz energiája és olyan bőséget élhetsz át, amelyre már nagyon vágytál legbelül. Eljött az ideje a jutalomnak, kényeztesd kicsit magad.
Bika
Túl sok időt és érzelmet fektettél olyan emberekbe, akik nem érdemlik meg azt. Nagyon elhanyagoltad a munkád az utóbbi időben a környezetedben feszülő drámák miatt. Az energiák most arra ösztönöznek téged, hogy a hosszú távú céljaidra koncentrálj, és cselekedj, de megfontoltan!
Ikrek
Közelgő bajt jeleznek a kártyák! Valaki manipulál téged, aki irányítja a tetteidet és elszigetel a szeretteidtől. Ki kell szűrnöd mindenkit a környezetedből, aki nem a jóakaród. Próbáld meg kitisztítani az elmédet szabadidős tevékenységekben, hobbiaidban.
Rák
A 2025-ös decemberi tarot előrejelzésed mély szomorúságot sugall, lehet, hogy erős vágyakozás van benned – talán a volt párod után, vagy egyszerűen csak szünetre vágysz a megterhelő mókuskerék miatt. Most magadat helyezd előtérbe. Ne hagyd, hogy az apró-cseprő munkahelyi gondok leszívják az energiáidat. Ha lemerül az aksid, annak nagy ára lehet a következő hetekben. Vigyázz az egészségedre!
Oroszlán
Úgy tűnik szerelmi háromszög van kialakulóban az Oroszlánok életében. Bízz az ösztönödben. Ha válaszút elé állít az Univerzum a következő időszakban, hallgass a szívedre. A rideg logika most csak szenvedésbe taszítana a tarot kártyák szerint.
Szűz
Szerelem van a levegőben! Megtaláltad az igazi lelki társad, és készen állsz a következő nagy lépés megtételére. Kérdés csak az, hogy vajon felismered-e? A Szüzek precizitása és maximalizmusa most elvakíthat téged. Ha sikerül kikapcsolnod, és a szíveddel látnod, az Univerzum minden esélyt megad neked arra, hogy az Igazi belépjen az életedbe. A kártyák házasságot is jeleznek, régóta tartó kapcsolatodban most eljegyzés is megtörténhet!
Mérleg
Ez nem a te hónapod. A felelősség súlya alatt vagy, és teljesen kimerültél. Irány és az otthon kényelmének hiányában itt az ideje, hogy hátralépj. Vegyél ki egy kis szabadságot a munkából, és töltsd az ünnepeket szeretteiddel. A pihenésnek és a feltöltődésnek kell az első helyen állnia. Az ambíciód csodálatra méltó, de milyen áron? Meditálj, földeld le magad, és kerüld el a kiégést.
Skorpió
A Skorpió szülöttei számára a december nyughatatlan energiával érkezik. Türelmetlen lehetsz a céljaiddal kapcsolatban, némi káoszt érzel, vagy kételkedhetsz az értékedben. De az univerzum arra ösztönöz, hogy higgy magadban, többre vagy képes. Tisztítsd ki az elméd, és erőteljes intuíciódat gyakorlati cselekvéssé alakítsd vállalkozásod növekedése érdekében. Engedd, hogy az energiád szabadon áramoljon.
Nyilas
Izgalmas előléptetésekre, jelentős fizetésemelésre és régóta esedékes elismerésre számíthatsz kemény munkádért. December a változást és a véletlent szimbolizáló hónap, pozitív energiát hoz a szakmai életedbe, segítve abban, hogy gyorsabban kapaszkodj fel a ranglétrán, mint a legtöbben.
Bak
Hatalmas erővel és kecsességgel küzdötted át a közelmúlt nehézségeit. Az univerzum kétségtelenül felfigyelt az erőfeszítésedre, és jelentős anyagi nyereséggel, valamint jól megérdemelt vezetői lehetőségekkel jutalmaz meg. Ne felejts el azonban lelassítani és pihenni is kicsit!
Vízöntő
Ebben a hónapban valóban a lábad előtt hever a világ. Minden a javadra fordul, áttöréseket hoz a karrieredben, az üzleti lehetőségekben és a pénzügyi bőségben is. A 2025-ös utolsó tarot kártyátok jelentős szakmai fejlődést mutatnak. Maradj megalapozott, és kerüld a terveid idő előtti felfedését.
Halak
Halak, december erőteljes és pozitív változást hoz az életedbe. Számíts új munkalehetőségekre, amelyek megerősítik valódi szakmai értékedet. A legjobb azonban, ha a jelenlegi szerepedben maradsz – jól szolgált eddig, és továbbra is jól fog szolgálni. Kerüld a csábító, zavaró tényezőket, és koncentrálj a kitűzött céljaidra. Hihetetlenül közel vagy ahhoz, hogy elérd azt, amire a szíved igazán vágyik.
