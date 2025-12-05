Ezt jelenti az év utolsó jóslata a csillagjegyed számára

Sokan frusztráló kudarcérzetet élhettek át az elmúlt időszakban, a decemberi energiák azonban különösen fényesen ragyognak most a legtöbb csillagjegyre, akik hihetetlen időszakra számíthatnak. Lássuk, mit jósolnak vajon a csillagjegyednek a tarot kártyák erre a hónapra a Lifestyle Asia jósnője szerint!

Itt az év utolsó tarot jóslata a csillagjegyek számára. Fotó: WICHAI WONGJONGJAIHAN / Shutterstock

Tarot jóslatok minden csillagjegynek

Kos

Veregesd meg a saját válladat, mert kemény időszakon vagy túl. Megerősödtél és ezt a környezeted is érzi, inspirálóan hatsz most mindenkire. A december békét és jólétet hoz. Megtalál téged a pénz energiája és olyan bőséget élhetsz át, amelyre már nagyon vágytál legbelül. Eljött az ideje a jutalomnak, kényeztesd kicsit magad.

Bika

Túl sok időt és érzelmet fektettél olyan emberekbe, akik nem érdemlik meg azt. Nagyon elhanyagoltad a munkád az utóbbi időben a környezetedben feszülő drámák miatt. Az energiák most arra ösztönöznek téged, hogy a hosszú távú céljaidra koncentrálj, és cselekedj, de megfontoltan!

Ikrek

Közelgő bajt jeleznek a kártyák! Valaki manipulál téged, aki irányítja a tetteidet és elszigetel a szeretteidtől. Ki kell szűrnöd mindenkit a környezetedből, aki nem a jóakaród. Próbáld meg kitisztítani az elmédet szabadidős tevékenységekben, hobbiaidban.

Rák

A 2025-ös decemberi tarot előrejelzésed mély szomorúságot sugall, lehet, hogy erős vágyakozás van benned – talán a volt párod után, vagy egyszerűen csak szünetre vágysz a megterhelő mókuskerék miatt. Most magadat helyezd előtérbe. Ne hagyd, hogy az apró-cseprő munkahelyi gondok leszívják az energiáidat. Ha lemerül az aksid, annak nagy ára lehet a következő hetekben. Vigyázz az egészségedre!

Oroszlán

Úgy tűnik szerelmi háromszög van kialakulóban az Oroszlánok életében. Bízz az ösztönödben. Ha válaszút elé állít az Univerzum a következő időszakban, hallgass a szívedre. A rideg logika most csak szenvedésbe taszítana a tarot kártyák szerint.

Szűz

Szerelem van a levegőben! Megtaláltad az igazi lelki társad, és készen állsz a következő nagy lépés megtételére. Kérdés csak az, hogy vajon felismered-e? A Szüzek precizitása és maximalizmusa most elvakíthat téged. Ha sikerül kikapcsolnod, és a szíveddel látnod, az Univerzum minden esélyt megad neked arra, hogy az Igazi belépjen az életedbe. A kártyák házasságot is jeleznek, régóta tartó kapcsolatodban most eljegyzés is megtörténhet!