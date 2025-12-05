Ez a 3 csillagjegy váratlan lehetőséget kap az Ikrek telihold hatására, és ezzel még nincs vége
Érdemes meggondolni, mit fogadunk el, és mit nem. A napi horoszkóp csodás tanácsokkal lát el azzal kapcsolatban, hogy kezeljük a nem várt ajánlatokat.
A napi horoszkóp különleges bolygóállásoknak van kitéve. Pénteken éppen az Ikrek telihold uralja az eget, amely összességében feszültté tehet mindenkit. Azonban pár csillagjegy összeteheti a kezét, mert eljön a pillanat, amelyre már régóta vártak.
Horoszkóp: feszültség és váratlan lehetőségek
Kos
Pénteken, a telihold idején lezár valamit, és kedvező, új változások indulnak el, amelyek a harmónia megtalálásában segítik. Attól persze a mai nap még hozhat és hoz is bosszúságokat. Telihold idején mindenki ingerültebb.
Bika
Kommunikációs és/vagy közlekedési akadályok nehezítik a dolgát pénteken az Ikrek telihold idején. Muszáj türelmesnek lennie, különben csak a problémákat gyártja maga körül. Szóval nagy levegő, és ne szóljon vissza senkinek!
Ikrek
A pénteki telihold idején tisztázhat néhány félreértést, ha úgy érzi, erre szükség van. Most könnyebben megtalálja a szükséges szavakat. A közlekedésben viszont legyen óvatos, mert sokakat ingerültté tesznek a mai bolygóállások.
Rák
Pénteken telihold van az Ikrekben, és ettől felpöröghet. Lesznek, akik csodálják ezért az energikusságáért, és lesznek olyanok is, akiket kifejezetten bosszant vele. Ne hagyja, hogy a bosszankodók győzzenek! Jobban teszi, ha elengedi a negatív kritikákat.
Oroszlán
Az Ikrek telihold napján váratlan lehetőséget, ajánlatot kaphat. Bármilyen jól csengőnek tűnik, érdemes alaposan végiggondolnia az egészet. A legfontosabb, hogy ne döntsön gyorsan, hanem gondolja végig alaposan a részleteket.
Szűz
Pénteken akkor tudja kimozdítani magát a holtpontról, ha olyan helyen, olyan emberek közt lehet, ahol friss inspirációkat gyűjthet. Most olyan terv körvonalazódhat önben, amely tényleg sikeres lesz – bár valószínűleg már csak az új évben.
Mérleg
Az Ikrek telihold sok kérdést új megvilágításba helyez. Nagyon jó intuíciót is ad, és most valóban fel tudja ismerni, kik azok, akik őszinte érzésekkel közelítenek ön felé, és kik azok, akiknek más a motivációja. Váratlan meglepetés is érheti.
Skorpió
Pénteken elképzelhető, hogy egy ügy, feladat, amelyről azt hitte, még ráér vele, hirtelen sürgőssé válik. Ez nyilvánvalóan nem kellemes, de kapkodnia sem kell. Szervezzen át mindent, mondjon le, amit le lehet, és álljon profin a feladathoz.
Nyilas
Ha hagyja, hogy ráragadjon önre a feszültség, és ez meg is látszik a viselkedésén, ne lepődjön meg, ha ugyanezt kapja vissza másoktól. Próbálkozzon inkább a nyugalommal és a kedvességgel, és igyekezzen ezzel hatni a környezetére is!
Bak
Ne vegye félvállról, ha a főnöke vagy egyik kollégája valamit szóvá tesz! Nem azért mondják, hogy belekössenek önbe. Most nemcsak a megítélését kockáztatja, hanem lehet, hogy a pozícióját is, ha nagyon felbosszantja a válaszával a másikat.
Vízöntő
Már egy ideje úgy érzi, egy szikrára van szüksége, hogy beindítsa a dolgokat maga körül, mert talán úgy gondolja, ügyei nem haladnak olyan ütemben, mint kellene. Az Ikrek telihold friss szeleket hoz.
Halak
Több dolog miatt bosszankodhatna pénteken, de be kell látnia, hogy most nincs hatása az eseményekre. Vagyis ha nem tud javítani a dolgokon, teljesen fölösleges morgolódnia. Fontosabb, hogy meg tudja őrizni jókedvét és optimizmusát. Ehhez remek eszköz egy finom kávé vagy tea, egy jó baráti társaság, vagy egy vidám film…
