Ez a 3 csillagjegy váratlan lehetőséget kap az Ikrek telihold hatására, és ezzel még nincs vége

A napi horoszkóp különleges bolygóállásoknak van kitéve. Pénteken éppen az Ikrek telihold uralja az eget, amely összességében feszültté tehet mindenkit. Azonban pár csillagjegy összeteheti a kezét, mert eljön a pillanat, amelyre már régóta vártak.

Horoszkóp: feszültség és váratlan lehetőségek. Fotó: Freepik - illusztráció



Horoszkóp: feszültség és váratlan lehetőségek

Kos

Pénteken, a telihold idején lezár valamit, és kedvező, új változások indulnak el, amelyek a harmónia megtalálásában segítik. Attól persze a mai nap még hozhat és hoz is bosszúságokat. Telihold idején mindenki ingerültebb.

Bika

Kommunikációs és/vagy közlekedési akadályok nehezítik a dolgát pénteken az Ikrek telihold idején. Muszáj türelmesnek lennie, különben csak a problémákat gyártja maga körül. Szóval nagy levegő, és ne szóljon vissza senkinek!

Ikrek

A pénteki telihold idején tisztázhat néhány félreértést, ha úgy érzi, erre szükség van. Most könnyebben megtalálja a szükséges szavakat. A közlekedésben viszont legyen óvatos, mert sokakat ingerültté tesznek a mai bolygóállások.

Rák

Pénteken telihold van az Ikrekben, és ettől felpöröghet. Lesznek, akik csodálják ezért az energikusságáért, és lesznek olyanok is, akiket kifejezetten bosszant vele. Ne hagyja, hogy a bosszankodók győzzenek! Jobban teszi, ha elengedi a negatív kritikákat.

Oroszlán

Az Ikrek telihold napján váratlan lehetőséget, ajánlatot kaphat. Bármilyen jól csengőnek tűnik, érdemes alaposan végiggondolnia az egészet. A legfontosabb, hogy ne döntsön gyorsan, hanem gondolja végig alaposan a részleteket.

Szűz

Pénteken akkor tudja kimozdítani magát a holtpontról, ha olyan helyen, olyan emberek közt lehet, ahol friss inspirációkat gyűjthet. Most olyan terv körvonalazódhat önben, amely tényleg sikeres lesz – bár valószínűleg már csak az új évben.

Mérleg

Az Ikrek telihold sok kérdést új megvilágításba helyez. Nagyon jó intuíciót is ad, és most valóban fel tudja ismerni, kik azok, akik őszinte érzésekkel közelítenek ön felé, és kik azok, akiknek más a motivációja. Váratlan meglepetés is érheti.

Skorpió

Pénteken elképzelhető, hogy egy ügy, feladat, amelyről azt hitte, még ráér vele, hirtelen sürgőssé válik. Ez nyilvánvalóan nem kellemes, de kapkodnia sem kell. Szervezzen át mindent, mondjon le, amit le lehet, és álljon profin a feladathoz.