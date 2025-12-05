Orbán Viktor tudatta az örömteli hírt: újabb színben lesz elérhető a firkás pulcsi

Mint az ismert, Orbán Viktor még november közepén adott interjút Rónai Egon Mérleg című műsorában. A beszélgetés közben a miniszterelnök egy papírra krikszkraksz-nak tűnő dolgokat tett, ám mint később kiderült a rajzának volt értelme, hiszen ezek alapján tudta válaszolni a kérdésekre.

Orbán Viktor bejelentette, új színben érkezik a firkás pulcsi Fotó: Mediaworks

Orbán Viktor: Limitált, piros, aláírt!

A mű később futótűzként terjedt el az interneten, majd utána különböző tárgyakra (pólókra, pulcsikra) is rákerült, amelyet a Digitális Polgári Körök webshopjában azóta már meg lehet vásárolni. Eddig csak fekete és fehér színben volt elérhető. Ám most Orbán Viktor nagy bejelentést tett, ugyanis a pulcsi már piros színben is elérhető, az egyiket pedig már alá is írta.

Limitált, piros, aláírt! Hozzánk már megérkezett a Mikulás. A kecskeméti gyűlésünkön már kapható lesz a piros firkás pulóver, dedikálva. A befolyt összeg most is a kárpátaljai gyermekeket segítő KEGYES Alapítványnak megy, a “Jónak lenni jó!” kampány keretében

- emlékeztetett a miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett posztjában.