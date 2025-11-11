Orbán Viktor interjút adott Rónai Egonnak - íme a teljes beszélgetés

Mint arról már beszámoltunk, Orbán Viktor kedden, 17 órától Rónai Egon vendége lesz az ATV Mérleg című műsorában. A beszélgetés során szóba kerül a washingoni út, de sok minden más fontos téma is.

Orbán Viktor Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor miniszterelnököt az ATV Mérleg című műsorában Rónai Egon kérdezte a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott múltheti tárgyalásáról, a magyarországi elnöki rendszer lehetőségéről, a gazdaság helyzetéről, Matolcsy György korábbi jegybankelnök működéséről, a lehetséges budapesti békecsúcsról, a kegyelmi ügy hatásairól, a Tisza Párt által kezelt adatok kiszivárgásáról és arról, hogy miért nem vitázik Magyar Péterrel. Vágatlan interjú

- olvasható a Youtube-videó leírásában.

„Kényszerhelyzet volt” – reagálta arra Orbán Viktor, hogy miért Wizz Air-géppel utazott Washingtonba a Donald Trump amerikai elnökkel való találkozójára. Arra a felvetésre, hogy nem a szokásos protokoll szerint fogadták az Egyesült Államokban, a miniszterelnök elmondta, hogy meg van bénulva az amerikai állam a kormányzati leállás miatt.

Orbán Viktor: Trump egy üzletember!

Az amerikai elnök egy üzletember, mindent nyitva hagy az utolsó pillanatig

– fogalmazott a miniszterelnök, aki azért ment Washingtonba, hogy a magyaroknak is jó legyen. Kiemelte, hogy miután régóta ismerik egymást Trumppal, nem volt oka rohanni, hogy találkozzon vele, hanem akkor ment, amikor készen állt egy nagy megállapodási csomag.

„Minden fontos magyar-amerikai ügyet az asztalra kellett tenni és megegyezéssel kellett zárni. Ehhez még betársult egy amerikai szankció, ami alól ki kellett magunkat manőverezni” – tette hozzá Orbán Viktor.

Orbán Viktor tisztázata a szankciómentesség kérdését

A műsorvezető a beszélgetés során rákérdezett: amikor a miniszterelnök elment Trumphoz tárgyalni, akkor érvelhetett-e azzal, hogy jövőre választások lesznek Magyarországon? Orbán Viktor szerint nem. Mint mondta, tudni kell, kivel lehet „ravaszkodni” és kivel nem.

Nézd, elnök úr, ha ezt megcsinálod, tönkreteszed Magyarországot

– példálózott Orbán Viktor, szemléltetve: Trumppal egyenesen kellett beszélni, mert ő egy üzletember. A szankciómentesség ügyében a kormányfő hangsúlyozta: a megállapodás korlátlan idejű.