Orbán Viktor interjút adott Rónai Egonnak - íme a teljes beszélgetés

Orbán Viktor miniszterelnököt az ATV Mérleg című műsorában Rónai Egon kérdezte a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott múltheti tárgyalásáról, a magyarországi elnöki rendszer lehetőségéről, a gazdaság helyzetéről, Matolcsy György korábbi jegybankelnök működéséről, a lehetséges budapesti békecsúcsról, a kegyelmi ügy hatásairól, a Tisza Párt által kezelt adatok kiszivárgásáról és arról, hogy miért nem vitázik Magyar Péterrel. Vágatlan interjú
- olvasható a Youtube-videó leírásában.
„Kényszerhelyzet volt” – reagálta arra Orbán Viktor, hogy miért Wizz Air-géppel utazott Washingtonba a Donald Trump amerikai elnökkel való találkozójára. Arra a felvetésre, hogy nem a szokásos protokoll szerint fogadták az Egyesült Államokban, a miniszterelnök elmondta, hogy meg van bénulva az amerikai állam a kormányzati leállás miatt.
Orbán Viktor: Trump egy üzletember!
Az amerikai elnök egy üzletember, mindent nyitva hagy az utolsó pillanatig
– fogalmazott a miniszterelnök, aki azért ment Washingtonba, hogy a magyaroknak is jó legyen. Kiemelte, hogy miután régóta ismerik egymást Trumppal, nem volt oka rohanni, hogy találkozzon vele, hanem akkor ment, amikor készen állt egy nagy megállapodási csomag.
„Minden fontos magyar-amerikai ügyet az asztalra kellett tenni és megegyezéssel kellett zárni. Ehhez még betársult egy amerikai szankció, ami alól ki kellett magunkat manőverezni” – tette hozzá Orbán Viktor.
Orbán Viktor tisztázata a szankciómentesség kérdését
A műsorvezető a beszélgetés során rákérdezett: amikor a miniszterelnök elment Trumphoz tárgyalni, akkor érvelhetett-e azzal, hogy jövőre választások lesznek Magyarországon? Orbán Viktor szerint nem. Mint mondta, tudni kell, kivel lehet „ravaszkodni” és kivel nem.
Nézd, elnök úr, ha ezt megcsinálod, tönkreteszed Magyarországot
– példálózott Orbán Viktor, szemléltetve: Trumppal egyenesen kellett beszélni, mert ő egy üzletember. A szankciómentesség ügyében a kormányfő hangsúlyozta: a megállapodás korlátlan idejű.
„Kezet fogtunk rá. (...) amíg ő ott az elnök és én a miniszterelnök itt, addig marad ez a megállapodás” - jelentette ki a miniszterelnök, aki hozzátette, az üzletben sem csak érdekek vannak, hanem van bizalom, lojalitás és partnerség is. Mint jelezte, már akkor Donald Trumpot támogatta, amikor ő még nem volt elnök.
A kormányfő ismertette, hogy amerikai beruházások jönnek Magyarországra.
A külügy, vagy bármely másik minisztérium csak technikai dolgokért felel, de az elnök dönt mindenben – így van ez Amerikában, ezért azt érdemes nézni, amit az elnök dönt és akar
– fejtette ki Orbán Viktor.
A miniszterelnök közölte, 2010-ben a hatalmi rendszer esetében felmerült az elnöki rendszer bevezetésének az ügye, de végül a parlamentáris rendszer mellett döntöttek. Minden egyes kétharmados győzelemnél felmerült ez, de eddig mindig a parlamentáris rendszer mellett döntöttek – tette hozzá.
Orbán Viktor kijelentette: mindig úgy próbál kereskedni, hogy az Magyarország érdekeit szolgálja. Példaként említette a földgázt. Hazánknak nincs földgázmezeje, ezért vásárolni kell az energiahordozót. Az amerikai megállapodás kapcsán kitért annak nukleáris energiára vonatkozó részeire is: elmondása szerint azért tartja indokoltnak a most született egyezményt, mert ezen a területen az Egyesült Államok technikája magasan lekörözi Magyarországért.
Az amerikai fűtőanyagok jók, és a tárulásukat is biztonságosan meg tudják oldani. A magyar erőmű jelenleg orosz és francia technológiával működik és jól tud majd működni az amerikaival is
– magyarázta a miniszterelnök, majd hozzátette, szerinte az amerikai-magyar kapcsolatokban az a kérdés, hogy mi jó a magyaroknak.
A kormányfő szerint, most kaptak egy lehetőséget az amerikai féltől, amire nem volt lehetőség korábban – mutatott rá. Semmilyen politikia kitettségünk nincs Oroszország felé, hanem csak történelmi adottságunk. A magyar kormány döntéseire nem tud semmiylen befolyást gyakorolni az orosz fél – jegyezte meg a miniszterelnök.
Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország ütközőzónából lett NATO és uniós tag.
2008-ig azt gondoltam, hogy ez a folyamat folytatódni fog, és Ukrajna nyugatosodni fog
Orbán Viktor felidézte, hogy 2008-ban az asztalon volt Ukrajna csatlakozása a NATO-hoz, amit Európa nem támogatott. Ezzel a nyugati expanzió keleti irányba véget ért, azzal pedig számolni kellett, hogy az oroszok világhatalmi tényezők lesznek. A kormányfő emlékeztetett, hogy ezután 2009-ben megállapodott az oroszokkal az együttműködés kereteiről. Eszerint történelmi kérdéseket nem hoznak elő, viszont közvetlen és transzparens kapcsolatot hoznak létre egymással.
Orbán Viktor a pénzügyi védőpajzsról
A miniszterelnök a védőpajzsról azt mondta, hogy nem kötelező lehívni, bármikor le lehet hívni, és akkor lehet megtenni, amikor erre szükség van, nincs limitje ennek az összegnek.
Arra van egy megállapodásom, hogy Magyarország nem kerülhet olyan pénzügyi helyzetbe, amikor nem lehet finanszírozni, és erről szól a megállapodás
- jelentette ki a kormányfő.
Annyira nagy bajban van a magyar gazdaság, hogy szükség van egy ilyen pénzügyi segítségre? – tette fel a kérdést a műsorvezető, mire Orbán Viktor emlékeztetett: az első világháború óta Magyarország folyamatosan pénzügyi nehézségekkel küzd. Kijelentette: szeretné, hogy Magyarország előbb-utóbb hitelező állam legyen, egyelőre azonban még nem tartunk ott. A kormányfő szerint Brüsszel ma úgy tekint ma Magyarországra, mint olyan államra, amely akadályt jelent a brüsszeli célok elérésében.
Az amerikaiakkal történő megállapodás viszont ellensúlyt jelent Brüsszel pénzügyi megszorításaira
– hangsúlyozta a miniszterelnök.
Békecsúcsról
Felmerült az a kérdés is, jönne-e Trump elnök Budapestre. Ezután kitértek az orosz-ukrán háborúra is, amelynek kapcsán Orbán Viktor hangsúlyozta:
ugyan késik a budapesti békecsúcs, de bizonyosan lesz.
A miniszterelnök elmondta, hogy hazánknak joga van egy nagyon jó pozíciójú műholdra, azonban egy műhold nagyon sok pénzbe kerül, ezért Magyarország az izraeliekkel állapodott meg és az ő pénzüket, valamint technológiájukat használta fel. A kormányfő leszögezte, hogy a jövőben az adatszuverenitás is fontossá válik, ezért szükség van saját műholdra, saját jogon. De most már amerikai technológiai alapon fog műholdat létrehozni hazánk.
Orbán Viktor a költségvetési hiányról elmondta, hogy az nem emelkedik, továbbra is öt százalék lesz. Szerinte ha júliusban véget ért volna a háború, akkor már csak 3,7 százalék lenne a hiány.
Ameddig nem lesz vége a háborúnak, addig nem is igen lehet jelentősen csökkenteni a hiányt
- magyarázta a miniszterelnök.
A beszélgetés során szóba került a nyugdíjak kérdése is. Ennek kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy amióta a nemzeti kormány van a hatalmon, az a legnagyobb félelem, hogy elveszik a nyugdíj értéke. Hangsúlyozta:
Ma nincs olyan nyugdíjas ma Magyarországon, aki nyugdíjából kevesebbet tudna megengedni magának, mint 2010-ben.
Orbán Viktor elmondta, hogy 2010-ben azt a megállapodást kötötte a nyugdíjasokkal, hogy megőrzik és emelik a nyugdíjak értékét. Nincs egy olyan nyugdíjas sem Magyarországon, akinek a nyugdíja kevesebbet érne, mint 2010-ben – tette hozzá. Mint jelezte,
várhatóan a bevezetendő 14. havi nyugdíj első heti részét fogják megkapni a nyugdíjasok.
Ismertette, hogy van egy nyugdíjas fogyasztói kosár, és minimum annyival kell emelkednie a nyugdíjaknak, amennyivel annak ára növekszik. Mint mondta, ha nem lenne az élelmiszerekre árrésstop, akkor a tej 50, a tojás 40, míg egyes tejtermékek 130-140 százalékkal lennének drágábbak.
Orbán Viktor: a főváros csődben van
A miniszterelnök az interjúban a kitért a főváros pénzügyi helyzetére is. Mint mondta, ugyan a hagyományos költségvetési gondolkodás alapján a főváros csődben van, a gyakorlatban viszont ez nem így van. Rámutatott: olyan dolgok történtek a fővárosban, amelyeket saját erőből nem tudott volna megoldani Budapest és kormányzati segítségre volt szüksége.
Amikor a főváros azt mondja, hogy igazságtalanul kezeli a kormányzat, csoda, hogy nem szakad le a plafon
– jegyezte meg, majd hozzátette: a kérdést nem pártpolitikai szemüvegen kell nézni, és ha segítség kell, a kormány mindenképp segíteni fog.
Ezután kitértek Matolcsy György korábbi jegybankelnök MNB-botrányára is, amelynek kapcsán először emlékeztetett: az egykori pénzügyminiszternek sokat köszönhet az ország.
A miniszterelnök jelezte, hogy zajlik a felderítése a nemzeti bank gazdálkodásának, és nem azt látja, amit szeretne, hanem bajokat.
Ha eltűnt egy forint is szabálytalanul, azért valakinek szorulnia kell – tette hozzá.
Tisza Párt adatszivárgásáról
Orbán Viktor a tiszás adatszivárgásról azt mondta, nagyon izgalmas területről van szó, mert az ország is most tanulja a személyes adatszuverenitás jelentőségét. A külügy szervereibe való beszivárgásról azt mondta: a magyar államnak kötelessége elmenni a végsőkig, mert ő az adatgazda. A tiszás adatbotrányra visszatérve a kormányfő elmondta, hogy az adatgazdának meg kell védenie az adatokat.
Van egy adatgazda, aki teljes felelősséggel tartozik a polgárok adatainak biztonságáért
– tette hozzá. A kormányfő szerint érthetetlen, hogy miért ukránok készítették a Tisza applikációját és az is, hogy az egyik adatgazda miért Ukrajnában van.
A Magyar Péterrel folytatandó esetleges vitáról Orbán Viktor elmondta, hogy ő nem a Tisza elnökével, hanem Brüsszellel vitázik.
Aki a Tisza Pártra szavaz, az Brüsszelre szavaz
– fogalmazott. Mint jelezte, azokkal vitatkozik, akik Magyarország ellenfelei és brüsszeli kormányt akarnak, de a magyar helytartókkal nem vitatkozik.
